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Материалы по теме:

ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении сотовых операторов

ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении сотовых операторов

О том, что четверка крупнейших сотовых операторов нарушает антимонопольное законодательство, сообщил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. Также он добавил, что абоненты сотовых операторов должны получать услугу связи в роуминге по таким же ценам, как в своем регионе. И только тогда ценовая 

31 июля 2017, 05:54
Для россиян ужесточают SIM-контроль

Для россиян ужесточают SIM-контроль

Совет Федерации одобрил поправки в закон «О связи», которые ужесточают правила реализации SIM-карт. Теперь так называемые «идентификационные модули» будут продаваться только тем клиентам, которые предоставили либо паспорт, либо иные документы, удостоверяющие личность. Оператор при этом обязан проверить достоверность указанных сведений 

26 июля 2017, 11:58
ФАС дала операторам связи две недели на изменение тарифов

ФАС дала операторам связи две недели на изменение тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла нарушения в тарифных планах "большой четвёрки" сотовых операторов ("Вымпелком", МТС, "Мегафон" и "Т2 мобайл"), и фактически, по мнению экспертов, потребовала отменить роуминг по РФ. Как сообщает ФАС, операторы должны изменить тарифы на услуги связи в 

18 июля 2017, 08:34
Тарифы на воду пытаются снизить

Тарифы на воду пытаются снизить

В следующем году тарифы на воду могут снизиться на пять процентов. Федеральная антимонопольная служба планирует лишить возможности государственные и муниципальные водоканалы закладывать прибыль в стоимость ресурса. Ведомство подготовило соответствующий проект приказа.

Как полагают эксперты, эта мера заставит областные и региональные власти 

13 июля 2017, 04:15
Домоседам придется доплачивать за звонки путешественников?

Домоседам придется доплачивать за звонки путешественников?

Минкомсвязи России выступило против отмены роуминга в стране. Эта мера антисоциальная и только приведет к росту тарифов, уверены в ведомстве. Если запретить выделять роуминг в отдельную услугу, то затраты на обслуживание путешествующих абонентов будут перераспределены на всю тарифную линейку и 

11 июля 2017, 01:53
Бесплатные СМС: операторов сотовой связи обязали рассылать предупреждения

Бесплатные СМС: операторов сотовой связи обязали рассылать предупреждения

Операторов сотовой связи обязали информировать клиентов об угрозе чрезвычайных ситуаций. До сих пор бесплатная рассылка предупреждений по линии МЧС зависела от доброй воли компаний сотовой связи. Официальный договор со спасателями имел только один из них. Теперь заключить подобные соглашения должны 

10 июля 2017, 10:10
Нормативы на воду незаконны?

Нормативы на воду незаконны?

Одна из крупнейших управляющих компаний Самарской области - «Департамент ЖКХ города Тольятти» - требует признать незаконными государственные нормативы по холодному водоснабжению на общедомовые нужды, которые были утверждены приказом регионального Минэнерго еще в мае 2013 года. Соответствующий иск к ведомству направлен 

3 июля 2017, 04:33
Долгий разговор: В Госдуму внесли законопроект об отмене национального роуминга

Долгий разговор: В Госдуму внесли законопроект об отмене национального роуминга

Госдума рассмотрит законопроект об отмене внутреннего роуминга на территории России. Как напомнили авторы инициативы, такой отказ сейчас является мировой тенденцией.
Подобным путем пошли как в Соединенных Штатах, так и в странах Европы. Внутренний роуминг устанавливался в Российской Федерации в качестве 

28 июня 2017, 02:07
Мобильный интернет стал очень тяжелым

Мобильный интернет стал очень тяжелым

Федеральная антимонопольная служба может возбудить дело в отношении операторов мобильной связи, пишут «Ведомости» со ссылкой на начальника управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елену Заеву. Поводом стал возможный синхронный отказ компаний от безлимитных тарифов. В надзорное ведомство стали поступать 

20 июня 2017, 12:31
Европейская халява: Роуминг в Евросоюзе стал бесплатным

Европейская халява: Роуминг в Евросоюзе стал бесплатным

В государствах Евросоюза сегодня начал работать закон об отмене международного роуминга. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал этот день историческим.
Накануне Еврокомиссия выступила со специальным заявлением. Теперь европейцы, разъезжающие в пределах ЕС, получили возможность звонить, писать и общаться посредством мобильных устройств 

15 июня 2017, 12:14
Самарцы остались без сотовой связи и снова жалуются на «Мегафон»

Самарцы остались без сотовой связи и снова жалуются на «Мегафон»

Самарцы снова жалуются на перебои с сотовой связью. Об аналогичных проблемах пишут в социальных сетях жители Москвы и Нижнего Новгорода. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин написал в свое микроблоге в «Твиттере», что возникли проблемы у абонентов «Мегафона». Имеются проблемы 

13 июня 2017, 05:03
В России подготовили закон против «левых симок»

В России подготовили закон против «левых симок»

В стране ужесточат требования по сбору данных покупателей SIM-карт. Соответствующий законопроект подготовили в Совете Федерации. Согласно документу, операторы получат право проверять предоставленные абонентами сведения с помощью государственных информресурсов - в частности, через портал госуслуг.

Кроме того, норма обяжет руководителей организаций передавать 

27 апреля 2017, 02:37
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