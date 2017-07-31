Отмена роуминга внутри России не должна повлиять на тарифную политику сотовых операторов, заявили в Федеральной антимонопольной службе. Упразднение процедуры предоставления услуг связи абонентам вне зоны обслуживания «домашних» сетей приведет к среднему росту тарифов на «доли копейки за минуту», утверждают в ведомстве. Компании могут компенсировать потери и без повышения цен, только за счет увеличения продаж, уверены в ФАС. По данным аналитиков, почти 95 процентов россиян являются сотовыми домоседами: они крайне редко покидают пределы родного региона обслуживания мобильного оператора. Предположительно, внутрироссийский роуминг сотовики должны начать отменять в начале августа. По мнению экспертов, с учетом огромного общественного резонанса поднимать тарифы связисты решатся не скоро.
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