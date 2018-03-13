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Материалы по теме:

Ревнивая жена устроила похищение любовницы мужа в Пензе

Ревнивая жена устроила похищение любовницы мужа в Пензе

Ревнивая жительница Пензы, которая решила всеми средствами сохранить семью, выбрала для этого весьма необычный способ. Она решила похитить любовницу мужа и как следует ее напугать.

Женщина подключила к делу своего брата. Именно он позвонил потенциальной жертве и пригласил ее 
12 марта 2018, 10:59
Самарский областной суд не удовлетворил жалобу Александра Кирилина

Самарский областной суд не удовлетворил жалобу Александра Кирилина

Самарский областной суд отказал Александру Кирилину в удовлетворении апелляционной жалобы. Он пытался оспорить решение об отстранении его от должности гендиректора РКЦ «Прогресс».

Напомним, в феврале Кирилин стал фигурантом уголовного дела по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Предприятие временно возглавил заместитель 
12 марта 2018, 05:15
На стройке Фрунзенского моста в Самаре недосчитались свай

На стройке Фрунзенского моста в Самаре недосчитались свай

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд обязал минтранс Самарской области заплатить штраф в 50 тысяч рублей за нарушения, допущенные при строительстве Фрунзенского моста. На действия чиновников пожаловалось Средне-Поволжское управление Ростехнадзора. Специалисты надзорного ведомства выявили ряд нестыковок между проектом и фактически выполненными работами.

Так 

7 марта 2018, 01:58
Женщина пыталась пронести нож в суд в Самарской области

Женщина пыталась пронести нож в суд в Самарской области

Жительница Самарской области оштрафована за попытку проноса запрещенных вещей. Женщина пришла в Безенчукский районный суд. Пристав, отвечающий за безопасность на входе, попросил ее выложить все предметы, которые по закону нельзя проносить с собой в здание. К таковым относятся огнестрельное оружие, 

6 марта 2018, 11:19
В Чувашии суд конфисковал у мужчины татуировки со свастикой

В Чувашии суд конфисковал у мужчины татуировки со свастикой

В Чебоксарском районном суде республики Чувашия прошел процесс над заключенным исправительно колонии №6. Во время прокурорской проверки у мужчины на теле были обнаружены татуировки в виде нацисткой свастики. Они располагались на левой и правой стороне груди. Фигурант дела признал, что 

20 февраля 2018, 07:16
Насильника из Самарской области вычислили по татуировкам

Насильника из Самарской области вычислили по татуировкам

В июле прошлого года в полицию обратилась жительница Новокуйбышевска. Она рассказала, что стала жертвой насильника. Неизвестный напал на нее в лесополосе в районе улицы Дзержинского. Во время разговора с правоохранителями потерпевшая вспомнила, что ее обидчик носит множество татуировок.

Последняя деталь позволила 

16 февраля 2018, 09:58
Назван самый популярный у женщин тип мужчин

Назван самый популярный у женщин тип мужчин

По итогам исследования, которое провели разработчики английского приложения для знакомств Type, оказалось, что дамам больше всего нравятся не пылкие романтики или голубоглазые блондины, а мужчины с татуировками. Таким отдают предпочтение две трети представительниц прекрасного пола, желающих познакомиться в Сети.
около 

27 сентября 2017, 05:16
СМИ: Полиции Сызрани не понравились татуировки у самарских фанатов

СМИ: Полиции Сызрани не понравились татуировки у самарских фанатов

Суд Сызрани рассмотрел дело двух молодых людей, которых обвиняют в публичной демонстрации запрещенной федеральным законом символики, сходной до степени смешения с нацистской атрибутикой.
 
Как передает «Маленькая Сызрань», один из парней был одет в футболку со свастическим символом «Коловрат», 
29 августа 2017, 09:49
Три подростка ответят за нарисованную свастику на мечети в Чапаевске

Три подростка ответят за нарисованную свастику на мечети в Чапаевске

Прокурором города Чапаевск утверждён обвинительный акт по уголовному делу в отношении трех местных 16-летних подростков по статье "Вандализм, то есть осквернение зданий и сооружений в общественных местах, совершенное группой лиц, по мотивам национальной ненависти и вражды", сообщает прокуратура Самарской области.

18 мая 2016, 11:34
Сборная Хорватии по футболу может лишиться места в финале Евро-2016 из-за свастики

Сборная Хорватии по футболу может лишиться места в финале Евро-2016 из-за свастики

УЕФА лишила команду одного очка в отборочном турнире за протоптанный на газоне стадиона в Сплите знак свастики. Ее изображение было замечено представителями федерации футбола Италии во время отборочного матча с хорватами, который завершился со счетом 1:1.
 
Хорватские функционеры принесли 
23 июля 2015, 10:20
17-летний самарец оштрафован за пропаганду фашизма

17-летний самарец оштрафован за пропаганду фашизма

Юноша разместил на своей странице в социальной сети знак нацистской свастики. К административной ответственности молодого человека привлекла комиссия по делам несовершеннолетних при администрации Кировского района Самары. Установлено, что нацистская символика на его странице появилась в январе 2014-го и находилась там 
16 апреля 2015, 05:58
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