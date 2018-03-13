Насильника из Самарской области вычислили по татуировкам В июле прошлого года в полицию обратилась жительница Новокуйбышевска. Она рассказала, что стала жертвой насильника. Неизвестный напал на нее в лесополосе в районе улицы Дзержинского. Во время разговора с правоохранителями потерпевшая вспомнила, что ее обидчик носит множество татуировок. Последняя деталь позволила …