|
Ревнивая жена устроила похищение любовницы мужа в Пензе
|
12 марта 2018, 10:59
|
Самарский областной суд не удовлетворил жалобу Александра Кирилина
Самарский областной суд отказал Александру Кирилину в удовлетворении апелляционной жалобы. Он пытался оспорить решение об отстранении его от должности гендиректора РКЦ «Прогресс».
Напомним, в феврале Кирилин стал фигурантом уголовного дела по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Предприятие временно возглавил заместитель …
|
12 марта 2018, 05:15
|
На стройке Фрунзенского моста в Самаре недосчитались свай
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд обязал минтранс Самарской области заплатить штраф в 50 тысяч рублей за нарушения, допущенные при строительстве Фрунзенского моста. На действия чиновников пожаловалось Средне-Поволжское управление Ростехнадзора. Специалисты надзорного ведомства выявили ряд нестыковок между проектом и фактически выполненными работами.
Так …
|
7 марта 2018, 01:58
|
Женщина пыталась пронести нож в суд в Самарской области
Жительница Самарской области оштрафована за попытку проноса запрещенных вещей. Женщина пришла в Безенчукский районный суд. Пристав, отвечающий за безопасность на входе, попросил ее выложить все предметы, которые по закону нельзя проносить с собой в здание. К таковым относятся огнестрельное оружие, …
|
6 марта 2018, 11:19
|
В Чувашии суд конфисковал у мужчины татуировки со свастикой
|
20 февраля 2018, 07:16
|
Насильника из Самарской области вычислили по татуировкам
В июле прошлого года в полицию обратилась жительница Новокуйбышевска. Она рассказала, что стала жертвой насильника. Неизвестный напал на нее в лесополосе в районе улицы Дзержинского. Во время разговора с правоохранителями потерпевшая вспомнила, что ее обидчик носит множество татуировок.
Последняя деталь позволила …
|
16 февраля 2018, 09:58
|
Назван самый популярный у женщин тип мужчин
По итогам исследования, которое провели разработчики английского приложения для знакомств Type, оказалось, что дамам больше всего нравятся не пылкие романтики или голубоглазые блондины, а мужчины с татуировками. Таким отдают предпочтение две трети представительниц прекрасного пола, желающих познакомиться в Сети.
|
27 сентября 2017, 05:16
|
СМИ: Полиции Сызрани не понравились татуировки у самарских фанатов
Суд Сызрани рассмотрел дело двух молодых людей, которых обвиняют в публичной демонстрации запрещенной федеральным законом символики, сходной до степени смешения с нацистской атрибутикой.
Как передает «Маленькая Сызрань», один из парней был одет в футболку со свастическим символом «Коловрат», …
|
29 августа 2017, 09:49
|
Три подростка ответят за нарисованную свастику на мечети в Чапаевске
Прокурором города Чапаевск утверждён обвинительный акт по уголовному делу в отношении трех местных 16-летних подростков по статье "Вандализм, то есть осквернение зданий и сооружений в общественных местах, совершенное группой лиц, по мотивам национальной ненависти и вражды", сообщает прокуратура Самарской области.
|
18 мая 2016, 11:34
|
Сборная Хорватии по футболу может лишиться места в финале Евро-2016 из-за свастики
|
23 июля 2015, 10:20
|
17-летний самарец оштрафован за пропаганду фашизма
Юноша разместил на своей странице в социальной сети знак нацистской свастики. К административной ответственности молодого человека привлекла комиссия по делам несовершеннолетних при администрации Кировского района Самары. Установлено, что нацистская символика на его странице появилась в январе 2014-го и находилась там …
|
16 апреля 2015, 05:58