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На оздоровление Волги в этом году Самарская область получит 2,5 млрд рублей

В стенах губернской думы обсуждали оздоровление Волги. На реализацию соответствующего федерального проекта планируют потратить 260 млрд рублей до 2024 года. Самарский регион - в тройке лидеров по количеству выделенных субсидий. Только в этом году Самара получит почти 2,5 млрд субсидий 
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В июне 54 тысячи самарцев не смогут улететь за границу из-за долгов

В июне 54 тысячи самарцев не смогут улететь за границу из-за долгов

В июне почти 54 тысячи жителей Самарской области не смогут отправиться отдыхать за границу. В этом праве их ограничили судебные приставы, ведь общий долг неплательщиков перевалил за 21 млрд рублей. Только за один месяц судебные приставы напомнили о наличии задолженности 
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В Самаре могут ввести штраф за неоплату парковки

В Самаре могут ввести штраф за неоплату парковки

Самарская губернская дума готовится к принятию закона о введении штрафов в размере полутора тысяч рублей для автомобилистов, которые не оплатили стоянку на платных парковках. Областной бюджет от этого сможет получать от 50 до 100 миллионов рублей в год. Но сначала 
17 июня 2019, 08:24
Центробанк начал снижать ключевую ставку: как это скажется на ипотечных займах?

Центробанк начал снижать ключевую ставку: как это скажется на ипотечных займах?

Совет директоров Центробанка понизил ключевую ставку на 0,25 % - до 7,5 %. Это произошло впервые с марта прошлого года. До этого в 2018 ЦБ поднимал этот показатель дважды. В сентябре и декабре - тоже на 0,25 %. И оба 
14 июня 2019, 06:15
Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе

Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе

Министерство здравоохранения России поддержало запрет на курение кальянов в кафе и барах. Представители ведомства говорят, что, по результатам научных исследований, курение кальяна опасно для человека - оно вызывает увеличение частоты сердечных сокращений, артериального давления и снижение легочной функции. Также для 
31 мая 2019, 12:01
В России кредитов под залог жилья больше не будет

В России кредитов под залог жилья больше не будет

Ужесточение контроля за работой микрофинансовых организаций: Центральный Банк разработал целый пакет мер по оздоровлению этого рынка. В первую очередь регулятор планирует запретить выдавать кредиты под залог жилья. Инициативу уже поддержали в Совете Федерации. 
 
Ограничить микрофинансовым организациям выдачу кредитов под залог недвижимости 
11 апреля 2019, 09:18
Региональным телеканалам позволят вещать в аналоговом формате бессрочно

Региональным телеканалам позволят вещать в аналоговом формате бессрочно

Стало известно, что региональные телеканалы, вещающие в аналоговом формате, смогут делать это и дальше. В связи с переходом России на цифровое вещание было решено продлить лицензии таких телеканалов. Об этом рассказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. Напомним, что в этом году 
2 апреля 2019, 04:19
Какие новые законы вступили в России в силу с 1 апреля?

Какие новые законы вступили в России в силу с 1 апреля?

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2 апреля 2019, 10:53
Россия может выйти из демографического кризиса за счет мигрантов

Россия может выйти из демографического кризиса за счет мигрантов

Россия намерена выйти из демографического кризиса за счёт мигрантов. В администрации президента сформировали структуру, призванную обеспечить переселение в страну людей из сопредельных государств. Цель - в ближайшие 6 лет сделать новыми россиянами до 10 млн человек. В качестве доноров рассматриваются 
14 марта 2019, 10:03
Что изменится после дачной реформы в России

Что изменится после дачной реформы в России

Российские дачники продолжают жить в ожидании своей ликвидации как явления. Уже с 1 января в силу вступит закон, который вычеркнет этот термин из российского законодательства. В документах останутся лишь садовые и огороднические товарищества. 
 
Пока объединения дачников, садоводов и огородников могут существовать 
5 декабря 2018, 01:13
В Самаре закончились дачные транспортные карты

В Самаре закончились дачные транспортные карты

В Самаре закончились "Садово-дачные транспортные карты", впервые выпущенные в этом году властями города вместо прежних сезонок для дачников. Реализация новых проездных началась 28 апреля в отделениях почты, на станциях метро и в двух пунктах ООО "Транспортная карта". Однако уже через 

5 мая 2018, 06:59
Дачные участи подтоплены из-за паводка под Тольятти

Дачные участи подтоплены из-за паводка под Тольятти

Дачники Самарской области продолжают испытывать неудобства из-за последствий паводка. Одна из самых проблемных точек -  СНТ «Зеленая даль 1» в селе Выселки Ставропольского района. Владельцы участков сообщают о сильном подтоплении. При этом, вода не уходит, продолжая прибывать. Раньше вся лишняя 
4 мая 2018, 11:44
1 мая стартует поливной сезон на самарских дачах

1 мая стартует поливной сезон на самарских дачах

В Самаре на дачах 1 мая стартует поливной сезон, информируют «Самарские коммунальные системы». Компания напоминает, что всем местным дачникам следует оформить разрешение на поливные устройства, чтобы пользоваться «временной» водой на законных основаниях. Сделать это можно в офисе СКС на улице 
27 апреля 2018, 11:58
До 2020 года продлевается «дачная амнистия» в РФ

До 2020 года продлевается «дачная амнистия» в РФ

Госдума в окончательном чтении одобрила законопроект о продлении в РФ «дачной амнистии» до 1 марта 2020 года. Причина проста: еще около миллиона россиян не успели воспользоваться льготой. Чтобы оформить строение на дачном участке, как и прежде, необходимо представить правоустанавливающий документ 

27 февраля 2018, 08:01
До 1 марта 2020 года продлила Госдума дачную амнистию для объектов ИЖС

До 1 марта 2020 года продлила Госдума дачную амнистию для объектов ИЖС

Хорошая новость для 1 миллиона россиян. Именно столько человек, по предварительным подсчетам, не успели воспользоваться «дачной амнистией». 22 февраля Госдума приняла документ, продляющий действие упрощенной схемы регистрации садовых участков и домов, в третьем чтении.

Напомним, что во втором чтении депутаты приняли 

22 февраля 2018, 01:10
За 10 лет под

За 10 лет под "дачную амнистию" попали около 240 тысяч жителей Самарской области

Закон о "дачной амнистии" действует с 2006 года и позволяет регистрировать права на недвижимость по минимальному набору документов. Из расходов - только уплата тысячи рублей в качестве госпошлины. Ежемесячно в областное Управление Росреестра  поступает порядка 1000 обращений от самарцев, желающих 

15 ноября 2016, 06:31
Самарцы стали чаще обращаться за дачной амнистией

Самарцы стали чаще обращаться за дачной амнистией

У жителей Самарской области все большей популярностью пользуется дачная амнистия. Регистрировать право собственности таким образом стали на 18% чаще, чем в прошлом году. Но участились и случаи мошенничества. Так, например, в упрощенном порядке пытались зарегистрировать пятиэтажку в Железнодорожном районе Самары 
23 июля 2015, 06:35
Самарским иностранным компаниям придется получать аккредитацию?

Самарским иностранным компаниям придется получать аккредитацию?

Вскоре всем иностранным компаниям, которые захотят работать в России, придется не просто открывать свои представительства, но и получать аккредитацию на ведение профессиональной деятельности. Как пишет "Российская газета", об этом говорится в соответствующем законопроекте, готовящемся властями страны. Данная мера позволит регламентировать 

7 мая 2014, 12:06
Гордость России

Гордость России

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по промышленности, первый вице-президент Союза Машиностроителей России Владимир Гутенев в преддверии празднования Дня оружейника заявил, что конструкторы вооружений как никто заслуживают своего профессионального праздника. «Оружейное дело в нашей стране имеет богатейшие исторические традиции, 

19 сентября 2013, 06:03
Твои люди, страна!

Твои люди, страна!

В Государственной Думе РФ открылась выставка «Твои люди, страна!».

 

Всероссийская выставка героев труда приурочена к профессиональному празднику – Дню машиностроителей России. Фотопортреты лучших представителей машиностроительной отрасли теперь украшают коридор между зданиями нижней палаты российского парламента. В торжественной церемонии открытия всероссийской выставки 

19 сентября 2013, 05:59
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