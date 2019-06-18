|
На оздоровление Волги в этом году Самарская область получит 2,5 млрд рублей
|
18 июня 2019, 10:23
|
В июне 54 тысячи самарцев не смогут улететь за границу из-за долгов
|
18 июня 2019, 09:57
|
В Самаре могут ввести штраф за неоплату парковки
|
17 июня 2019, 08:24
|
Центробанк начал снижать ключевую ставку: как это скажется на ипотечных займах?
|
14 июня 2019, 06:15
|
Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе
Министерство здравоохранения России поддержало запрет на курение кальянов в кафе и барах. Представители ведомства говорят, что, по результатам научных исследований, курение кальяна опасно для человека - оно вызывает увеличение частоты сердечных сокращений, артериального давления и снижение легочной функции. Также для …
|
31 мая 2019, 12:01
|
В России кредитов под залог жилья больше не будет
Ужесточение контроля за работой микрофинансовых организаций: Центральный Банк разработал целый пакет мер по оздоровлению этого рынка. В первую очередь регулятор планирует запретить выдавать кредиты под залог жилья. Инициативу уже поддержали в Совете Федерации.
|
11 апреля 2019, 09:18
|
Региональным телеканалам позволят вещать в аналоговом формате бессрочно
|
2 апреля 2019, 04:19
|
Какие новые законы вступили в России в силу с 1 апреля?
|
2 апреля 2019, 10:53
|
Россия может выйти из демографического кризиса за счет мигрантов
Россия намерена выйти из демографического кризиса за счёт мигрантов. В администрации президента сформировали структуру, призванную обеспечить переселение в страну людей из сопредельных государств. Цель - в ближайшие 6 лет сделать новыми россиянами до 10 млн человек. В качестве доноров рассматриваются …
|
14 марта 2019, 10:03
|
Что изменится после дачной реформы в России
Российские дачники продолжают жить в ожидании своей ликвидации как явления. Уже с 1 января в силу вступит закон, который вычеркнет этот термин из российского законодательства. В документах останутся лишь садовые и огороднические товарищества.
|
5 декабря 2018, 01:13
|
В Самаре закончились дачные транспортные карты
|
5 мая 2018, 06:59
|
Дачные участи подтоплены из-за паводка под Тольятти
|
4 мая 2018, 11:44
|
1 мая стартует поливной сезон на самарских дачах
|
27 апреля 2018, 11:58
|
До 2020 года продлевается «дачная амнистия» в РФ
|
27 февраля 2018, 08:01
|
До 1 марта 2020 года продлила Госдума дачную амнистию для объектов ИЖС
Хорошая новость для 1 миллиона россиян. Именно столько человек, по предварительным подсчетам, не успели воспользоваться «дачной амнистией». 22 февраля Госдума приняла документ, продляющий действие упрощенной схемы регистрации садовых участков и домов, в третьем чтении.
Напомним, что во втором чтении депутаты приняли …
|
22 февраля 2018, 01:10
|
За 10 лет под "дачную амнистию" попали около 240 тысяч жителей Самарской области
|
15 ноября 2016, 06:31
|
Самарцы стали чаще обращаться за дачной амнистией
У жителей Самарской области все большей популярностью пользуется дачная амнистия. Регистрировать право собственности таким образом стали на 18% чаще, чем в прошлом году. Но участились и случаи мошенничества. Так, например, в упрощенном порядке пытались зарегистрировать пятиэтажку в Железнодорожном районе Самары …
|
23 июля 2015, 06:35
|
Самарским иностранным компаниям придется получать аккредитацию?
Вскоре всем иностранным компаниям, которые захотят работать в России, придется не просто открывать свои представительства, но и получать аккредитацию на ведение профессиональной деятельности. Как пишет "Российская газета", об этом говорится в соответствующем законопроекте, готовящемся властями страны. Данная мера позволит регламентировать …
|
7 мая 2014, 12:06
|
Гордость России
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по промышленности, первый вице-президент Союза Машиностроителей России Владимир Гутенев в преддверии празднования Дня оружейника заявил, что конструкторы вооружений как никто заслуживают своего профессионального праздника. «Оружейное дело в нашей стране имеет богатейшие исторические традиции, …
|
19 сентября 2013, 06:03
|
Твои люди, страна!
В Государственной Думе РФ открылась выставка «Твои люди, страна!».
Всероссийская выставка героев труда приурочена к профессиональному празднику – Дню машиностроителей России. Фотопортреты лучших представителей машиностроительной отрасли теперь украшают коридор между зданиями нижней палаты российского парламента. В торжественной церемонии открытия всероссийской выставки …
|
19 сентября 2013, 05:59
Мы Вам перезвоним!