Ученые рассказали о методах, помогающих забыть бывших Ученые из Соединенных Штатов рассказали, как можно быстрее и легче забыть своих бывших возлюбленных, чтобы при этом не было мучительных страданий. Об этом рассказывают зарубежные издания со ссылкой на авторов исследования.

Ученые разработали целую схему, при помощи которой можно довольно …