6
34
21
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 30 января 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888b     d888  8888888      d8888   8888888b.   888       8888888b.    .d8888b.  
 8888b   d8888    888       d8P888   888  "Y88b  888       888   Y88b  d88P  Y88b 
 88888b.d88888    888      d8P 888   888    888  888       888    888  888        
 888Y88888P888    888     d8P  888   888    888  88888b.   888   d88P  888d888b.  
 888 Y888P 888    888    d88   888   888    888  888 "88b  8888888P"   888P "Y88b 
 888  Y8P  888    888    8888888888  888    888  888  888  888         888    888 
 888   "   888    888          888   888  .d88P  888 d88P  888         Y88b  d88P 
 888       888  8888888        888   8888888P"   88888P"   888          "Y8888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Зонд Cassini получил снимки колец Сатурна с рекордным разрешением

Зонд Cassini получил снимки колец Сатурна с рекордным разрешением

Зонд Cassini смог передать ученым снимки кольца Сатурна с рекордно высоким разрешением. Фотографии были получены лабораторией американского космического агентства NASA.
Недавно межпланетная станция Cassini была выведена на финальный этап своей космической миссии. Изображения с кольцами Сатурна поступали специалистам США и 

31 января 2017, 03:37
Ученые: Найден древнейший предок человека возрастом 540 млн лет

Ученые: Найден древнейший предок человека возрастом 540 млн лет

Китайские ученые определили, что представлял собой древнейший предок человека. Как утверждается, он напоминал собой один большой рот. Как рассказывается в издании Nature, он получил наименование Saccorhytus и отнесен к отряду так называемых вторичноротых.
По словам профессора Цзянь Хана из Северо-Западного 

31 января 2017, 02:18
Ученые рассказали о методах, помогающих забыть бывших

Ученые рассказали о методах, помогающих забыть бывших

Ученые из Соединенных Штатов рассказали, как можно быстрее и легче забыть своих бывших возлюбленных, чтобы при этом не было мучительных страданий. Об этом рассказывают зарубежные издания со ссылкой на авторов исследования.
Ученые разработали целую схему, при помощи которой можно довольно 

31 января 2017, 12:20
Ученые назвали идеальное количество занятий любовью в неделю

Ученые назвали идеальное количество занятий любовью в неделю

Ученые из Университета Торонто в процессе исследований установили оптимальное число сексуальных контактов в неделю. Они считают, что для продолжительных отношений нужно не так много интимной близости, информирует Social Psycological and Personality Science.
Ученые на протяжении 25 лет систематически проводили соцопросы 

31 января 2017, 10:50
Ученые нашли связь между сбросом веса и количеством сна

Ученые нашли связь между сбросом веса и количеством сна

Ожирение отрицательно отражается на качестве и длительности сна людей. Такое утверждение сделали австралийские ученые после продолжительных исследований.
В серии экспериментов принимали участие 42 человека с избыточной массой тела. Главной задачей специалистов было определение зависимости сна человека от веса. В конечном 

31 января 2017, 09:55
Ученые: Россияне боятся нового оружия и роботов

Ученые: Россияне боятся нового оружия и роботов

Россияне больше всего опасаются нового оружия, искусственного интеллекта, роботов и инопланетян. Об этом со ссылкой на исследование Института современных медиа (MOMRI) и телеканала «Наука» информируют «Известия».
Порядка 19% жителей нашей страны боятся возникновения новых видов вооружения. На второй строке в 

23 января 2017, 01:17
Ученые доказали, что на Марсе выживут земные микроорганизмы

Ученые доказали, что на Марсе выживут земные микроорганизмы

Американские ученые утверждают, что отдельные группы земных архей могут выжить в условиях холодной и разреженной атмосферы Марса. Результаты соответствующих экспериментов появились в издании Astrobiology Magazine.
Как сообщается, ученые провели серию исследований с микробами различных видов. Они живут в бескислородных условиях 

17 января 2017, 05:26
Журнал Science назвал самые главные научные открытия 2016 года

Журнал Science назвал самые главные научные открытия 2016 года

Журнал Science опубликовал рейтинг самых главных научных открытий 2016 года. В лидерах оказалось обнаружение гравитационных волн коллаборацией LIGO и открытие землеподобной экзопланеты у звезды Проксима Центавра.
Наряду с этим ученые говорят о победе искусственного интеллекта AlphaGo, созданного корпорацией Google DeepMind, 

23 декабря 2016, 04:07
113-й химический элемент таблицы Менделеева получил название нихоний

113-й химический элемент таблицы Менделеева получил название нихоний

Международный союз теоретической и прикладной химии добавил в таблицу Менделеева новый 113-й элемент «нихоний» (Nh), названный в честь Японии, где он был впервые синтезирован в 2004-м году. В работе по его созданию принимал участие коллектив ученых под руководством профессора Косуке Морита. 

30 ноября 2016, 02:29
Новый вид рыб назвали в честь Барака Обамы

Новый вид рыб назвали в честь Барака Обамы

В водах Тихого океана ученые открыли новый вид рыб и назвали его в честь американского президента Барака Обамы, в знак благодарности за его недавнее решение увеличить площадь заповедника Папаханаумокуакеа более чем в 4 раза.

Рыбы золотисто-оранжевого цвета обитают на атолле Куре, на территории 

3 сентября 2016, 05:02
Ученые нашли бактерии, в которых нет «энергостанций»-митохондрий

Ученые нашли бактерии, в которых нет «энергостанций»-митохондрий

Ученые исследовательского центра при Университете Британской Колумбии в Ванкувере обнаружили странные эукариотические клетки, которые нарушают законы природы - в них отсутствуют митохондрии.

Из школьных уроков биологии всем известно, что одно из ключевых отличий эукариотической и прокариотической клетки – 
13 мая 2016, 04:55
Ученые: Таинственная форма жизни стремительно заселяет воды океанов

Ученые: Таинственная форма жизни стремительно заселяет воды океанов

О том, что водные просторы нашей планеты в настоящее время очень быстро заселяются неизученными формами жизни, заявили американские исследователи. Далее специалисты поясняют: речь идет о кокколитофоридах, которые представляют собой своеобразные микропланктонные одноклеточные организмы. Их уникальность характеризуется тем, что на оболочке 
2 декабря 2015, 12:52
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна