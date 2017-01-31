Российские ученые открыли 500 прежде неизвестных организмов. Исследования Курило-Камчатского желоба проводили участники интернациональной экспедиции KuramBio II. Об этом сообщили специалисты Дальневосточного отделения РАН.
В подавляющем большинстве речь идет об открытии разнообразных беспозвоночных организмов, которые прежде не изучались официальной наукой. В настоящее время осуществляется их классификация и оцениваются перспективы применения уникальных видов в биомедицине.
В экспериментах были задействованы десятки ученых из РФ, Германии и Японии. В перспективе, наряду с идентификацией 500 найденных организмов, экспедиции в район Алеутского желоба и Берингово море.
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