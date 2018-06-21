Крым может отложить старт эксперимента по курортному сбору на 2019 год Старт эксперимента по курортному сбору на Крымском полуострове, вполне возможно, перенесут на 2019 год. Об этом проинформировал журналистов руководитель комитета крымского парламента Алексей Черняк, рассказывает РИА Новости.

По словам г-на Черняка, республике нужно время для подготовки объектов размещения к эксперименту. …