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Материалы по теме:

Акция в честь воссоединения Крыма с Россией состоится в Самаре

Акция в честь воссоединения Крыма с Россией состоится в Самаре

В это воскресенье по инициативе Самарского союза молодежи на площади Куйбышева состоится уже традиционная акция в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Начнется мероприятие в 20:00 праздничной программой и выступлением самарских музыкальных коллективов: группы «Беллини», «Фернандос 

14 марта 2018, 05:47
Фейерверк в рамках акции «Россия - Крым» устроят в день выборов в Самаре

Фейерверк в рамках акции «Россия - Крым» устроят в день выборов в Самаре

В Самаре 18 марта на площади Куйбышева состоится общественная акция «Россия – Крым: вместе навсегда!», которая завершится праздничным фейерверком.
 
Акция посвящена четвертой годовщине вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации, сообщили в правительстве Самарской области. В 20 

13 марта 2018, 12:26
Крым может отложить старт эксперимента по курортному сбору на 2019 год

Крым может отложить старт эксперимента по курортному сбору на 2019 год

Старт эксперимента по курортному сбору на Крымском полуострове, вполне возможно, перенесут на 2019 год. Об этом проинформировал журналистов руководитель комитета крымского парламента Алексей Черняк, рассказывает РИА Новости.
По словам г-на Черняка, республике нужно время для подготовки объектов размещения к эксперименту. 

19 декабря 2017, 09:44
Три древних якоря обнаружили в море под Севастополем

Три древних якоря обнаружили в море под Севастополем

Специалисты Севастопольского государственного университета обнаружили в прибрежных водах близ населенного пункта Любимовка, что под Севастополем, три похожих железных якоря. Информацию на этот счет распространили российские агентства со ссылкой на представителей вуза.
Как поясняют археологи, артефакты могут свидетельствовать о давнем кораблекрушении. 

13 декабря 2017, 04:17
Госслужащий обнаружил на картине XIX века iPhone

Госслужащий обнаружил на картине XIX века iPhone

Британский госслужащий Питер Рассел обнаружил на полотне австрийского живописца Фердинанда Георга Вальдмюллера "Ожидаемая" iPhone в руках дамы. Картина была создана в 1860 году.
На картине молодая женщина рассматривает небольшой предмет. Мужчина отметил, что в настоящее время аналогичным образом ведут себя 

13 ноября 2017, 05:05
На аукционе в Париже продали «Мону Лизу» с усами и бородой за $750 тысяч

На аукционе в Париже продали «Мону Лизу» с усами и бородой за $750 тысяч

Полотно живописца Марселя Дюшана (1887-1968), на котором изображена Мона Лиза с усами и бородой, ушла с молотка на аукционе Sotheby's в столице Франции за €632,5 тыс. (порядка $750 тыс.). Об этом рассказывают зарубежные агентства.
Картина мастера, получившая наименование L.H.O.O.Q., поначалу 

23 октября 2017, 12:15
Картина маслом: В Петербурге похищены полотна Поленова и Коровина на 18 млн рублей

Картина маслом: В Петербурге похищены полотна Поленова и Коровина на 18 млн рублей

В Северной столице у пожилой женщины похитили картины на 18 млн рублей. Об этом рассказывают отечественные информагентства со ссылкой на источники в полиции.
По предварительным сведениям, крупная кража произошла в период с 3 по 6 октября. Неизвестный преступник пробрался в 

6 октября 2017, 03:31
В Италии мужчина с отверткой напал на картину Гитлера

В Италии мужчина с отверткой напал на картину Гитлера

В одном из музеев Италии злоумышленник, вооружившись отверткой, набросился на картину, написанную главным нацистом всех времен Адольфом Гитлером. Необычный инцидент произошел на выставке «Музей безумия» в итальянском регионе Сало.
Разъяренный гражданин накинулся на полотно основателя третьего рейха с криком: «Сволочь». 

5 октября 2017, 10:45
В Израиле дайверы нашли затонувший древнеримский корабль

В Израиле дайверы нашли затонувший древнеримский корабль

Во время изучения затонувшего судна израильские дайверы совершенно неожиданно для себя обнаружили артефакты Римской империи. По утверждению исследователей, данная находка может считаться наиболее крупной за последние три десятка лет. Об этом рассказывают зарубежные издания.
Согласно оценкам представителей научного сообщества, исследуемое 

17 мая 2016, 11:08
В Индонезии в схватке с крокодилом погиб российский дайвер

В Индонезии в схватке с крокодилом погиб российский дайвер

В Индонезии на береговой линии было обнаружено тело дайвера, на котором отсутствовали левая рука и часть бедра левой ноги. Погибшим, по сообщениям зарубежных СМИ, оказался один из пропавших накануне российских туристов.
Труп мужчины находился в районе манговых лесов. Как выяснилось, 
30 марта 2016, 03:18
В Самаре идет сбор помощи дайверу, попавшему под винт катера в Таиланде

В Самаре идет сбор помощи дайверу, попавшему под винт катера в Таиланде

Самарский дайвер Дмитрий Курунов попал в больницу Таиланда. Он получил травмы под винтами катера. Вместе с самарцем был другой российский дайвер - Сергей Дмитриев. Он также пострадал. В настоящее время россияне находятся в больнице провинции Краби, на территории которой произошел 
8 февраля 2016, 11:09
У побережья Флориды обнаружены старинные монеты с затонувших кораблей

У побережья Флориды обнаружены старинные монеты с затонувших кораблей

Американские дайверы обнаружили у берегов Флориды настоящий клад с золотыми монетами с затонувших испанских галеонов. Стоимость находки, по предварительным оценкам, составляет порядка 4 500 000 долларов. Возраст сокровищ – не менее 300 лет.
 
Всего на берег удалось поднять сундуки с 350 
20 августа 2015, 10:48
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