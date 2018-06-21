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Акция в честь воссоединения Крыма с Россией состоится в Самаре
В это воскресенье по инициативе Самарского союза молодежи на площади Куйбышева состоится уже традиционная акция в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Начнется мероприятие в 20:00 праздничной программой и выступлением самарских музыкальных коллективов: группы «Беллини», «Фернандос …
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14 марта 2018, 05:47
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Фейерверк в рамках акции «Россия - Крым» устроят в день выборов в Самаре
В Самаре 18 марта на площади Куйбышева состоится общественная акция «Россия – Крым: вместе навсегда!», которая завершится праздничным фейерверком.
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13 марта 2018, 12:26
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Крым может отложить старт эксперимента по курортному сбору на 2019 год
Старт эксперимента по курортному сбору на Крымском полуострове, вполне возможно, перенесут на 2019 год. Об этом проинформировал журналистов руководитель комитета крымского парламента Алексей Черняк, рассказывает РИА Новости.
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19 декабря 2017, 09:44
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Три древних якоря обнаружили в море под Севастополем
Специалисты Севастопольского государственного университета обнаружили в прибрежных водах близ населенного пункта Любимовка, что под Севастополем, три похожих железных якоря. Информацию на этот счет распространили российские агентства со ссылкой на представителей вуза.
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13 декабря 2017, 04:17
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Госслужащий обнаружил на картине XIX века iPhone
Британский госслужащий Питер Рассел обнаружил на полотне австрийского живописца Фердинанда Георга Вальдмюллера "Ожидаемая" iPhone в руках дамы. Картина была создана в 1860 году.
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13 ноября 2017, 05:05
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На аукционе в Париже продали «Мону Лизу» с усами и бородой за $750 тысяч
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23 октября 2017, 12:15
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Картина маслом: В Петербурге похищены полотна Поленова и Коровина на 18 млн рублей
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6 октября 2017, 03:31
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В Италии мужчина с отверткой напал на картину Гитлера
В одном из музеев Италии злоумышленник, вооружившись отверткой, набросился на картину, написанную главным нацистом всех времен Адольфом Гитлером. Необычный инцидент произошел на выставке «Музей безумия» в итальянском регионе Сало.
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5 октября 2017, 10:45
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В Израиле дайверы нашли затонувший древнеримский корабль
Во время изучения затонувшего судна израильские дайверы совершенно неожиданно для себя обнаружили артефакты Римской империи. По утверждению исследователей, данная находка может считаться наиболее крупной за последние три десятка лет. Об этом рассказывают зарубежные издания.
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17 мая 2016, 11:08
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В Индонезии в схватке с крокодилом погиб российский дайвер
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30 марта 2016, 03:18
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В Самаре идет сбор помощи дайверу, попавшему под винт катера в Таиланде
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8 февраля 2016, 11:09
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У побережья Флориды обнаружены старинные монеты с затонувших кораблей
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20 августа 2015, 10:48