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«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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На российские поля выходят комбайны-беспилотники

В РФ специалисты корпорации Cognitive Technologies создали технологию беспилотного управления комбайнами. Сельскохозяйственный транспорт оснастят «зрением» с искусственным интеллектом.
Технология основывается на нейронных сетях. Техника получит особые видеокамеры и будет на нейронном уровне определять главные цели работы.
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20 апреля 2017, 02:26
Комитет Госдумы РФ по промышленности поддержал законопроект об утилизационном сборе на сельскохозяйственную технику

Комитет Госдумы РФ по промышленности поддержал законопроект об утилизационном сборе на сельскохозяйственную технику

По итогам заседания, члены комитета рекомендовали нижней палате российского парламента принять изменения в законопроект  "Об отходах производства и потребления" в первом чтении.

Инициатор законопроекта – первый заместитель председателя думского Комитета по промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев – напомнил, 

16 января 2013, 10:21
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