Комитет Госдумы РФ по промышленности поддержал законопроект об утилизационном сборе на сельскохозяйственную технику По итогам заседания, члены комитета рекомендовали нижней палате российского парламента принять изменения в законопроект "Об отходах производства и потребления" в первом чтении. Инициатор законопроекта – первый заместитель председателя думского Комитета по промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев – напомнил, …