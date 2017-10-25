Комбайн с системой автоматического вождения, созданный специалистами российской компании Cognitive Technologies, успешно прошел тестирование в ночное время. Впервые в РФ были проведены масштабные испытания такой беспилотной техники в круглосуточном режиме.
По словам специалистов, изобретение сводит к минимуму влияние погодного и человеческого фактора. Качество уборки урожая благодаря разработке может повыситься до 25-30%.
Испытания состоялись в Ростовской области на рисовых полях общей площадью около 40 га. Новую систему автоматического вождения установили на экспериментальный образец комбайна TORUM 760. Разработанное ПО смогло поддерживать максимальную скорость движения комбайна по полю до 11 км/ч, а также давало возможность совершать развороты и перемещаться по изогнутой траектории в ночное время. В компании намерены завершить работу над полностью беспилотным комбайном в 2023-2024 годах.
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