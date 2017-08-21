Представители микрофинансовых организаций предложили Центробанку альтернативу ограниченной максимальной ставке по займам в 150%, которую назвали депутаты. Инициатива подразумевает внедрение на рынке микрофинансирования дифференцированной шкалы предельных обязательств по займу, сообщает "Коммерсант".
Порядок назначения ставки, по плану представителей МФО, может находиться в прямой зависимости от размера долга — от 150 до 300%. Скажем, при микрозайме до 15 тысяч рублей ставка не сможет превышать 300%, до 30 тысяч — 250%, до 60 тысяч — 200%.
И лишь при сумме более 60 тысяч рублей максимальная доходность покажет 150%. По словам авторов предполагаемого новшества, в противном случае рынок потеряет четверть игроков, а снизившаяся конкуренция ударит по потребителям. В Центробанке предложение собираются проанализировать.
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