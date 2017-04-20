В комитете по соцполитике появилась идея возвращать налоговый вычет гражданам России, которые отдыхают на отечественных курортах. В настоящее время вычет можно получить лишь на сумму, израсходованную на лечение. Он не может быть выше 30% цены соответствующей путевки.
Авторы инициативы намерены создать механизм, который сделает отдых в РФ более привлекательным. По замыслу сенаторов, с возможностью компенсировать часть затрат компании смогут приобретать больше путевок для работников. Вместе с тем вырастет количество россиян, самостоятельно приобретающих путевки на местные курорты.
Согласно прогнозам, в перспективе может вырасти оборот туристического рынка. В свою очередь, санатории получат возможность направлять дополнительные средства на модернизацию. Какая судьба ждет возможное новшество – покажет ближайшее время.
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