5
09
05
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21.06.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

В Самаре могут ввести штраф за неоплату парковки

В Самаре могут ввести штраф за неоплату парковки

Самарская губернская дума готовится к принятию закона о введении штрафов в размере полутора тысяч рублей для автомобилистов, которые не оплатили стоянку на платных парковках. Областной бюджет от этого сможет получать от 50 до 100 миллионов рублей в год. Но сначала 
17 июня 2019, 08:24
В Шанхае построят водородную «мегазаправку»

В Шанхае построят водородную «мегазаправку»

В Шанхае собираются построить «мегастанцию» для заправки автомобилей водородом. На обслуживание одной машины будет уходить всего три минуты. Таким образом, через станцию будут проходить тысячи клиентов. Соответствующие планы озвучили власти китайского мегаполиса.

Водород является побочным продуктом целого ряда фабрик, 
6 июня 2019, 12:45
В Тольятти еще на одной улице запретят стоянку машин

В Тольятти еще на одной улице запретят стоянку машин

С четверга, 27 июня, в Тольятти запретят стоянку автомобилей на еще одной улице. Речь идет об участке внутриквартального проезда 19 квартала вдоль Южного шоссе - на проезжей части со стороны жилого дома № 63 по Южному шоссе.

- Ограничение будет 
6 июня 2019, 09:24
Тольяттинский «АвтоВАЗ» отзывает 933 автомобиля Lada XRAY

Тольяттинский «АвтоВАЗ» отзывает 933 автомобиля Lada XRAY

Тольяттинский автогигант отзывает 933 автомобиля марки Lada XRAY. Об этом информирует Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Отзыву подлежат машины, которые были проданы с января этого года по сегодняшний день. Их VIN-коды можно посмотреть здесь. Как говорится 
5 июня 2019, 11:18
Реновацию хотят провести в масштабах всей страны

Реновацию хотят провести в масштабах всей страны

В Госдуму внесен законопроект о реновации жилья по всей России. Как говорится в пояснительной записке к документу, в настоящее время опыт проведения реновации имеется только в Москве. Его следует учитывать, однако нельзя без поправок перенести на другие субъекты. Во-первых, потому, 

17 апреля 2019, 02:20
Александр Хинштейн стал зампредом комитета Госдумы по борьбе с коррупцией

Александр Хинштейн стал зампредом комитета Госдумы по борьбе с коррупцией

Александр Хинштейн избран заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Об этом сообщил сам парламентарий в своем Твиттере. Решение по его кандидатуре было принято единогласно.

«Благодарю коллег за доверие», - пишет Александр Хинштейн.

Напомним, Хинштейн стал депутатом Госдумы текущего созыва 

12 февраля 2019, 02:36
Крупные денежные переводы могут поставить под контроль властей

Крупные денежные переводы могут поставить под контроль властей

Уже в 2019 году все значимые денежные переводы россиян окажутся под надзором властей. Такую поправку в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» подготовили в Госдуме. Депутаты пообещали, что она будет принята в приоритетном порядке. Поправка 

10 января 2019, 02:50
Дмитрий Азаров проводит встречу с сенаторами и депутатами Госдумы от Самарской области

Дмитрий Азаров проводит встречу с сенаторами и депутатами Госдумы от Самарской области

В эти минуты губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проводит встречу с членами Совета Федерации, представляющими регион в верхней палате парламента, а также депутатами Государственной думы. Обсуждаются вопросы привлечения федеральных инвестиций в губернию и в целом лоббирования её интересов на уровне 

31 октября 2018, 02:35
30 самарских водителей арестовали из-за тонировки стекол

30 самарских водителей арестовали из-за тонировки стекол

В Самаре ежедневно штрафуют около трех десятков водителей, чьи автомобили сильно затонированы. С начала года на любителей темных стекол составлено более 2000 административных протоколов. В одном из таких рейдов ГИБДД побывала наша съемочная группа.

С приходом лета число водителей, 
5 июня 2017, 01:38
В Самаре объявлена охота на машины с тонировкой

В Самаре объявлена охота на машины с тонировкой

В четверг, 1 июня в Самаре запущена операция «Тонировка». Сотрудники ГИБДД будут выявлять автомобилистов, которые нарушают нормы светопропускаемости стекол. Полицейские напоминают, что «черные стекла» - грубое нарушение ПДД, за которое предусмотрены штрафы.  

После вынесения постановления за нарушение правил эксплуатации транспортного 

1 июня 2017, 04:10
Штраф за тонировку хотят утроить

Штраф за тонировку хотят утроить

В Госдуме предлагают сразу в 3 раза - с 500 до полутора тысяч рублей - увеличить штрафы за тонировку. При повторном нарушении придется выложить до 5 тысяч рублей. Соответствующий законопроект будет рассмотрен в ближайшее время. Отметим, сейчас автомобили с излишне 

11 ноября 2016, 02:16
На выходных ГИБДД проведет широкомасштабные рейды в Самарской области

На выходных ГИБДД проведет широкомасштабные рейды в Самарской области

В выходные в регионе пройдут рейды ГИБДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
 
По данным ведомства, в июле в области увеличилось количество ДТП с участием мотоциклистов и нетрезвых водителей. Также зафиксирован рост числа машин с тонировкой, которая не соответствует 
17 июля 2015, 12:23
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх