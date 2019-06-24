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В Самаре могут ввести штраф за неоплату парковки
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17 июня 2019, 08:24
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В Шанхае построят водородную «мегазаправку»
В Шанхае собираются построить «мегастанцию» для заправки автомобилей водородом. На обслуживание одной машины будет уходить всего три минуты. Таким образом, через станцию будут проходить тысячи клиентов. Соответствующие планы озвучили власти китайского мегаполиса.
Водород является побочным продуктом целого ряда фабрик, …
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6 июня 2019, 12:45
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В Тольятти еще на одной улице запретят стоянку машин
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6 июня 2019, 09:24
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Тольяттинский «АвтоВАЗ» отзывает 933 автомобиля Lada XRAY
Тольяттинский автогигант отзывает 933 автомобиля марки Lada XRAY. Об этом информирует Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Отзыву подлежат машины, которые были проданы с января этого года по сегодняшний день. Их VIN-коды можно посмотреть здесь. Как говорится …
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5 июня 2019, 11:18
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Реновацию хотят провести в масштабах всей страны
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17 апреля 2019, 02:20
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Александр Хинштейн стал зампредом комитета Госдумы по борьбе с коррупцией
Александр Хинштейн избран заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Об этом сообщил сам парламентарий в своем Твиттере. Решение по его кандидатуре было принято единогласно.
«Благодарю коллег за доверие», - пишет Александр Хинштейн.
Напомним, Хинштейн стал депутатом Госдумы текущего созыва …
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12 февраля 2019, 02:36
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Крупные денежные переводы могут поставить под контроль властей
Уже в 2019 году все значимые денежные переводы россиян окажутся под надзором властей. Такую поправку в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» подготовили в Госдуме. Депутаты пообещали, что она будет принята в приоритетном порядке. Поправка …
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10 января 2019, 02:50
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Дмитрий Азаров проводит встречу с сенаторами и депутатами Госдумы от Самарской области
В эти минуты губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проводит встречу с членами Совета Федерации, представляющими регион в верхней палате парламента, а также депутатами Государственной думы. Обсуждаются вопросы привлечения федеральных инвестиций в губернию и в целом лоббирования её интересов на уровне …
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31 октября 2018, 02:35
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30 самарских водителей арестовали из-за тонировки стекол
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5 июня 2017, 01:38
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В Самаре объявлена охота на машины с тонировкой
В четверг, 1 июня в Самаре запущена операция «Тонировка». Сотрудники ГИБДД будут выявлять автомобилистов, которые нарушают нормы светопропускаемости стекол. Полицейские напоминают, что «черные стекла» - грубое нарушение ПДД, за которое предусмотрены штрафы.
После вынесения постановления за нарушение правил эксплуатации транспортного …
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1 июня 2017, 04:10
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Штраф за тонировку хотят утроить
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11 ноября 2016, 02:16
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На выходных ГИБДД проведет широкомасштабные рейды в Самарской области
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17 июля 2015, 12:23
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