В Госдуме предложили поощрять аккуратных водителей. По мнению депутатов, для них следует запустить специальную лотерею, призовой фонд которой будет формироваться из штрафов, уплаченных нарушителями ПДД. Парламентарии приводят в пример «Лотерею камеры контроля скорости», успешно действующую уже несколько лет в Швеции. Лихачам по месту жительства приходят уведомления о взыскании, а перечисленные средства идут на поощрение добросовестных автомобилистов. Идея оказалась отличным сдерживающим фактором для опасного вождения: скорость на участках, задействованных в акции, снизилась на четверть, причем водители сами с удовольствием включились в эту игру.
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На Женевском автосалоне не будет девушек-моделей в откровенных нарядах
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5 марта 2018, 09:22
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АвтоВАЗ перенес открытие завода в Казахстане
АвтоВАЗ перенес на два года (с 2019-го на 2021-й) открытие завода в Казахстане. Запуск задерживается из-за падения спроса на автомобили, заявил президент тольяттинского автогиганта Николя Мор. Строительство в соседней республике автозавода полного цикла (включающего сварку, окраску и сборку) будет реализовано …
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5 марта 2018, 09:02
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60 тысяч рублей заплатил за опасную езду житель Тольятти
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5 марта 2018, 11:25
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Mitsubishi отзывает автомобили в России
Владельцев порядка 33,5 тысяч кроссоверов Mitsubishi Outlander и 5,5 тысяч экземпляров Mitsubishi ASX пригласят для прохождения сервисного обслуживания вне очереди. Это касается машин, проданных в России, с февраля 2015 года по июнь 2017.
Заявление представителей японского бренда связано с обнаружением дефекта …
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3 марта 2018, 10:39
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В феврале АвтоВАЗ продал более 27 тысяч автомобилей
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1 марта 2018, 07:48
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В Самаре ужесточают наказание за нелегальную торговлю раками
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28 февраля 2018, 04:05
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132 тысячи рублей за нарушения ПДД взыскали с жительницы Самарской области
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Сельчанку пытались убедить закрыть долги добровольно без применения законодательных санкций. …
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28 февраля 2018, 11:15
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С 1 марта начнутся продажи седана LADA Granta City
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27 февраля 2018, 09:26
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До 2020 года продлевается «дачная амнистия» в РФ
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27 февраля 2018, 08:01
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До 1 марта 2020 года продлила Госдума дачную амнистию для объектов ИЖС
Хорошая новость для 1 миллиона россиян. Именно столько человек, по предварительным подсчетам, не успели воспользоваться «дачной амнистией». 22 февраля Госдума приняла документ, продляющий действие упрощенной схемы регистрации садовых участков и домов, в третьем чтении.
Напомним, что во втором чтении депутаты приняли …
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22 февраля 2018, 01:10
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«Самарский метрополитен» оштрафовали из-за слишком высоких касс
Работники регионального Министерства социально-демографической и семейной политики проверили, как станции «Самарского метрополитена» приспособлены для инвалидов. Оказалось, что с этим у предприятия серьезные проблемы.
«Входы в станции не обустроены для инвалидов. Кассы слишком высоко расположены, проходы через турникеты узкие», - отметили …
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15 февраля 2018, 02:06
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«Хотим услышать мнение тех, кто у станка»
Задачу диверсификации производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, поставленную президентом Владимиром Путиным, во вторник обсудили в Самаре. Депутаты Государственной думы Владимир Гутенев, Владимир Шаманов и Игорь Станкевич встретились с руководителями предприятий ОПК и коллективом Самарского электромеханического завода.
К 2025 году …
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31 января 2018, 04:26
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Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с депутатами Госдумы от Самарской области
Врио губернатора Дмитрий Азаров во вторник, 30 января, провел рабочую встречу с депутатами Государственной думы РФ, представляющими Самарскую область. В Самару приехали Владимир Шаманов, Владимир Гутенев, Леонид Симановский, Игорь Станкевич, Надежда Колесникова, Евгений Серпер, Виктор Казаков и Владимир Бокк. Речь …
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31 января 2018, 09:50