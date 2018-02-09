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На Женевском автосалоне не будет девушек-моделей в откровенных нарядах

На Женевском автосалоне не будет девушек-моделей в откровенных нарядах

Будущий Женевский автосалон потеряет часть зрелищности. Дело в том, что производители решили отказаться от услуг девушек-моделей для представления своих машин.

Компания SsangYong решила соблюсти баланс и использовать в экспозиции как мужчин, так и женщин. Марка Toyota и ее спортивный 
5 марта 2018, 09:22
АвтоВАЗ перенес открытие завода в Казахстане

АвтоВАЗ перенес открытие завода в Казахстане

АвтоВАЗ перенес на два года (с 2019-го на 2021-й) открытие завода в Казахстане. Запуск задерживается из-за падения спроса на автомобили, заявил президент тольяттинского автогиганта Николя Мор. Строительство в соседней республике автозавода полного цикла (включающего сварку, окраску и сборку) будет реализовано 

5 марта 2018, 09:02
60 тысяч рублей заплатил за опасную езду житель Тольятти

60 тысяч рублей заплатил за опасную езду житель Тольятти

Судебные приставы заставили тольяттинского лихача заплатить долги за опасную езду. За жителем Автограда числились 6 штрафов на общую сумму в 60 тысяч рублей. Гасить их мужчина не спешил.

Приставы решили пообщаться с нарушителем. Ему вручили копии исполнительных постановлений и пояснили, что 

5 марта 2018, 11:25
Mitsubishi отзывает автомобили в России

Mitsubishi отзывает автомобили в России

Владельцев порядка 33,5 тысяч кроссоверов Mitsubishi Outlander и 5,5 тысяч экземпляров Mitsubishi ASX  пригласят для прохождения сервисного обслуживания вне очереди. Это касается машин, проданных в России, с февраля 2015 года по июнь 2017.

Заявление представителей японского бренда связано с обнаружением дефекта 

3 марта 2018, 10:39
В феврале АвтоВАЗ продал более 27 тысяч автомобилей

В феврале АвтоВАЗ продал более 27 тысяч автомобилей

Продажи АвтоВАЗа по итогам февраля выросли на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего автогигант реализовал 27,4 тысячи машин. Об этом рассказал вице-президент по продажам и маркетингу компании Ян Птачек.

«Мы наращиваем объемы продаж. В январе наша 
1 марта 2018, 07:48
В Самаре ужесточают наказание за нелегальную торговлю раками

В Самаре ужесточают наказание за нелегальную торговлю раками

В Самарской области вдвое увеличат штрафы за продажу раков и рыбы в несанкционированных местах. Теперь для рядовых граждан максимальное наказание составит 3 тысячи рублей, для должностных лиц – 30 тысяч, для юридических – 45 тысяч рублей.

За повторную торговлю санкции ужесточат 

28 февраля 2018, 04:05
132 тысячи рублей за нарушения ПДД взыскали с жительницы Самарской области

132 тысячи рублей за нарушения ПДД взыскали с жительницы Самарской области

Жительница Сергиевского района области доставила немало хлопот судебным приставам. У женщины скопилось 82 штрафа за нарушения ПДД на общую сумму в 50 тысяч рублей. По каждому из них возбудили исполнительное производство.

Сельчанку пытались убедить закрыть долги добровольно без применения законодательных санкций. 

28 февраля 2018, 11:15
С 1 марта начнутся продажи седана LADA Granta City

С 1 марта начнутся продажи седана LADA Granta City

АвтоВАЗ объявил о старте продаж новой версии седана LADA Granta под названием City. Производитель позиционирует новинку как городской автомобиль.

По сравнению с базовой моделью LADA Granta City получила ряд изменений. На приборной панели и дверях были сделаны специальные черные глянцевые вставки.  

27 февраля 2018, 09:26
До 2020 года продлевается «дачная амнистия» в РФ

До 2020 года продлевается «дачная амнистия» в РФ

Госдума в окончательном чтении одобрила законопроект о продлении в РФ «дачной амнистии» до 1 марта 2020 года. Причина проста: еще около миллиона россиян не успели воспользоваться льготой. Чтобы оформить строение на дачном участке, как и прежде, необходимо представить правоустанавливающий документ 

27 февраля 2018, 08:01
До 1 марта 2020 года продлила Госдума дачную амнистию для объектов ИЖС

До 1 марта 2020 года продлила Госдума дачную амнистию для объектов ИЖС

Хорошая новость для 1 миллиона россиян. Именно столько человек, по предварительным подсчетам, не успели воспользоваться «дачной амнистией». 22 февраля Госдума приняла документ, продляющий действие упрощенной схемы регистрации садовых участков и домов, в третьем чтении.

Напомним, что во втором чтении депутаты приняли 

22 февраля 2018, 01:10
«Самарский метрополитен» оштрафовали из-за слишком высоких касс

«Самарский метрополитен» оштрафовали из-за слишком высоких касс

Работники регионального Министерства социально-демографической и семейной политики проверили, как станции «Самарского метрополитена» приспособлены для инвалидов. Оказалось, что с этим у предприятия серьезные проблемы.

«Входы в станции не обустроены для инвалидов. Кассы слишком высоко расположены, проходы через турникеты узкие», - отметили 
15 февраля 2018, 02:06
«Хотим услышать мнение тех, кто у станка»

«Хотим услышать мнение тех, кто у станка»

Задачу диверсификации производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, поставленную президентом Владимиром Путиным, во вторник обсудили в Самаре. Депутаты Государственной думы Владимир Гутенев, Владимир Шаманов и Игорь Станкевич встретились с руководителями предприятий ОПК и коллективом Самарского электромеханического завода.

К 2025 году 
31 января 2018, 04:26
Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с депутатами Госдумы от Самарской области

Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с депутатами Госдумы от Самарской области

Врио губернатора Дмитрий Азаров во вторник, 30 января, провел рабочую встречу с депутатами Государственной думы  РФ, представляющими Самарскую область. В Самару приехали Владимир Шаманов, Владимир Гутенев, Леонид Симановский, Игорь Станкевич, Надежда Колесникова, Евгений Серпер, Виктор Казаков и Владимир Бокк. Речь 

31 января 2018, 09:50
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