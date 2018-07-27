В Государственную Думу был внесен проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии», который направлен на развитие оружейной отрасли в России.
Как пояснил один из авторов законопроекта, Председатель Комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ, Президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Владимир Гутенев, предложенные законодателями поправки носят комплексный характер. «Нашей целью является поддержка отечественных производителей гражданского оружия, малых и средних предприятий, осуществляющих его ремонт, а также стимулирование развития стрелковых видов спорта, в том числе соревнований по практической стрельбе», - заявил депутат. В частности, спортсмены получат возможность использовать магазины большей емкости для учебных и тренировочных стрельб и участия в соревнованиях не только со спортивным, но и с охотничьим оружием, если это предусмотрено правилами соревнований.
По словам Владимира Гутенева, на сегодняшний день существует правовая неопределенность в вопросе стажа владения гладкоствольным огнестрельным оружием, необходимого для приобретения оружия большей огневой мощности. Действующая норма предусматривает непрерывный стаж владения. «Предлагаемые поправки уточняют основания для приобретения оружия с нарезным стволом, в том числе устанавливают более гибкие временные рамки. Более того, учитывая специфику стрелковых видов спорта и значительный износ охотничьего оружия, спортсменам высокого класса и охотникам, при наличии соответствующих удостоверений, предоставляется возможность для приобретения до 10 единиц огнестрельного оружия с нарезным стволом и гладкоствольного длинноствольного оружия. В настоящее время максимально возможным количеством единиц гражданского гладкоствольного оружия владеют порядка 20 тыс. граждан, которые являются потенциальными приобретателями большего числа такого оружия», - отметил парламентарий
«Указанное нововведение позволит не только увеличить продажи гражданского длинноствольного оружия без ущерба общественной безопасности, но и нарастить объемы производства отечественным производителям, реализовав дополнительно порядка 100 тыс. единиц оружия», - подчеркнул Председатель Комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ. Кроме этого, депутат обратил внимание на то, что законопроектом предлагается закрепить право на приобретение боевого стрелкового оружия организациям, являющимся производителями патронов к нему и имеющим соответствующие лицензии, определив, что перечень юридических лиц, порядок и нормы приобретения ими оружия устанавливаются Правительством РФ.
«Предлагаемые изменения также уточняют понятие ремонта гражданского огнестрельного оружия и его основных частей, а также разграничивают понятия ремонта и сервисного обслуживания, что, в конечном счете, имеет своей целью поддержку малого и среднего бизнеса», - резюмировал Владимир Гутенев.
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