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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 мая 2017г 
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В Самаре «до зарплаты» живут на 10 тысяч 700 рублей

По итогам первого квартала средний размер микрозайма в Самарской области составил 10 тысяч 700 рублей, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй. Самые большие суммы "до зарплаты" заемщики берут в Москве - 18 тысяч 600 рублей, самые маленькие - примерно по 

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Российский рынок микрофинансовых организаций ждет масштабное сокращение

Такой прогноз дают эксперты в связи с представленными на согласование Центробанка новыми стандартами для компаний микрозаймов, ужесточающими требования по защите прав клиентов и управлению рисками. Доступность для граждан кредитов пусть под высокий процент, но «до зарплаты» оказалась под вопросом.
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В Самаре преступники в масках напали на павильон микрозаймов на Ново-Вокзальной

Вечером 21 ноября около 19:35 на улице Ново-Вокзальной в Самаре двое неизвестных мужчин в масках организовали разбойное нападение на павильон «Займы.ру», сообщает портал progorodsamara.ru со ссылкой на собственный источник.
 
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24 ноября 2015, 10:58
Самарцу грозит 10 лет за ограбление офисов микрозаймов

Самарцу грозит 10 лет за ограбление офисов микрозаймов

23-летнему жителю Самары Дмитрию Сиротину (на фото), совершившему серию ограблений офисов, выдававших микрозаймы, грозит до 10 лет лишения свободы.

Как уже сообщала «ТЕРРА», преступник 8 раз успевал скрыться. На 9-й был пойман.

Дмитрий Сиротин, подозреваемый:
- Задержали за покушение на кражу в 

5 февраля 2014, 01:18
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