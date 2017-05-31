При Госдуме могут сформировать совет блогеров При Государственной Думе могут сформировать совет блогеров. С такой инициативой выступил один из депутатов. Поддержат ее или нет, пока не ясно. Среди аргументов "за" называются следующие моменты: блогеры могли бы информировать граждан о работе Госдумы, участвовать в обсуждении законопроектов и …