Госдума собирается ограничить максимальный размер ставки по микрозаймам, сообщает "Коммерсант". Как говорят в комитете ГД по финансовому рынку, предельную ставку по займам намерены зафиксировать на уровне 150% годовых.
В настоящее время разрабатывается ряд поправок к соответствующим законам. Ограничить процентные ставки микрофинансовых организаций было решено после заявления президента о необходимости снизить закредитованность населения.
По сведениям Центробанка, сейчас среднерыночные показатели ставок микрозаймов доходят почти до 600%. При этом предельные достигают 800%.
|
В Госдуме предлагают выплатить жителям Крыма советские долги
В комитете по бюджету и налогам разработан законопроект, подразумевающий выплаты советских долгов по вкладам жителям Крыма и Севастополя. Как информируют отечественные агентства, авторы инициативы таким образом предлагают материально поддержать жителей двух российских регионов, которые сейчас находятся «в непростом социальном положении».
|
31 мая 2017, 12:21
|
Госдуме предложили упростить возврат украденных с карточек денег
В Госдуму направлен законопроект, определяющий схему блокировки денежных переводов, осуществляемых без согласия владельца. Документ призван внести коррективы в закон «О национальной платежной системе».
|
31 мая 2017, 10:14
|
При Госдуме могут сформировать совет блогеров
|
30 мая 2017, 01:07
|
ЦБ предложил ужесточить идентификацию онлайн-заемщиков
Центробанк собирается внести ряд поправок в процедуру идентификации онлайн-заемщиков. Как отмечается, существующая сегодня схема, определяющая заемщиков, не полностью удовлетворяет требованиям банкиров. Поэтому систему пересмотрят в сторону ужесточения.
|
30 мая 2017, 12:21
|
Самозанятых самарцев подробно опишут в новом законе
Минюст России начал разработку законопроекта о самозанятых россиянах. Документ устанавливает разграничение данной категории граждан на индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих на основании трудового договора. К самозанятым предлагают относить физлица, которые самостоятельно, без наёмных работников, предоставляют любые услуги, направленные на получение …
|
30 мая 2017, 11:56
|
Проучить ученого: Наказание за поддельные дипломы могут ужесточить
Законопроект об усилении санкций за использование и продажу поддельных дипломов о высшем образовании собираются внести в Госдуму. Об этом рассказывают российские СМИ.
|
29 мая 2017, 05:25
|
В Самаре «до зарплаты» живут на 10 тысяч 700 рублей
|
11 мая 2017, 03:23
|
Российский рынок микрофинансовых организаций ждет масштабное сокращение
Такой прогноз дают эксперты в связи с представленными на согласование Центробанка новыми стандартами для компаний микрозаймов, ужесточающими требования по защите прав клиентов и управлению рисками. Доступность для граждан кредитов пусть под высокий процент, но «до зарплаты» оказалась под вопросом.
|
26 апреля 2017, 05:57
|
В Самаре преступники в масках напали на павильон микрозаймов на Ново-Вокзальной
Вечером 21 ноября около 19:35 на улице Ново-Вокзальной в Самаре двое неизвестных мужчин в масках организовали разбойное нападение на павильон «Займы.ру», сообщает портал progorodsamara.ru со ссылкой на собственный источник.
Злоумышленники ворвались в помещение и стали угрожать пистолетом и …
|
24 ноября 2015, 10:58
|
Самарцу грозит 10 лет за ограбление офисов микрозаймов
|
5 февраля 2014, 01:18