Комитет ГД по бюджету и налогам рекомендовал утвердить во втором чтении проект закона о списании задолженности по налогам физлицам. Задолженность, поясняют эксперты, будет аннулирована по имущественным налогам, накопившаяся на 1 января 2015-го. Вместе с тем долги простят индивидуальным предпринимателям, рассказывает Интерфакс.
Речь ведется о транспортном налоге, налоге на имущество физлиц и земельном налоге, в том числе долгам по пеням, которые накопились с того времени. Как отмечается, этот вопрос актуален для 42 миллионов человек, а суммарная величина данной задолженности – 41 миллиард рублей.
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