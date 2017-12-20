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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

«Сибур Тольятти» не удалось оспорить недоимку по налогам

«Сибур Тольятти» не удалось оспорить недоимку по налогам

Компании «Сибур Тольятти» не удалось через суд оспорить недоимку по налогам. По подсчетам региональной инспекции ФНС, химики недоплатили почти 42 млн рублей налога на прибыль. Это выяснилось в ходе так называемой камеральной проверки уточненной декларации. Специалисты службы обратили внимание на 

15 декабря 2017, 06:02
Госдума РФ приняла закон о работе внеуличного транспорта

Госдума РФ приняла закон о работе внеуличного транспорта

Работа метро, монорельса и прочих видов транспорта, именуемых внеуличными, отныне будет регулироваться особым законом. В Государственной Думе его приняли в 3-м чтении.
Документ разрабатывался экспертами Минтранса. На федеральном уровне появляются основные правила пользования для каждой категории внеуличного транспорта. В частности, 

14 декабря 2017, 02:15
В России ввели штрафы до 1 млн за нарушение закона о мессенджерах

В России ввели штрафы до 1 млн за нарушение закона о мессенджерах

Госдума приняла в третьем чтении нормы административной ответственности за нарушение закона о деятельности мессенджеров. Штрафные санкции предусмотрены до одного миллиона рублей.
Как следует из законопроекта, для гражданских лиц наказание будет в размере 3-5 тысяч рублей, для должностных – 30-50 тысяч, 

13 декабря 2017, 03:30
Госдума приняла закон о неофициальном использовании российского герба

Госдума приняла закон о неофициальном использовании российского герба

Госдума в окончательном чтении утвердила проект закона, увеличивающий спектр возможностей для использования герба Российской Федерации в быту. В частности, официально разрешается частным лицам и организациям помещать герб на различной подарочной и иной продукции. Кроме того, разрешено его использование на спортивных 

13 декабря 2017, 01:59
Госдума ужесточила наказание для живодеров на срок до пяти лет

Госдума ужесточила наказание для живодеров на срок до пяти лет

Государственная дума приняла во 2-м чтении поправки к УК, подразумевающие усиление ответственности за жестокое обращение с животными. Новые санкции - до 5 лет лишения свободы.
Напомним, что инициатива принадлежит группе депутатов от двух партий. Наказанием живодерам будет 80-тысячный штраф или 

8 декабря 2017, 04:22
Трехмесячные долги по зарплате перед футболистами и персоналом

Трехмесячные долги по зарплате перед футболистами и персоналом "Крыльев Советов" погашены

Игроки ушли в самый продолжительный отпуск за последние годы - теперь команда мастеров соберется только 14 января. При этом перед главной футбольной командой губернии стоит задача выхода в Премьер-лигу по итогам этого сезона ФНЛ. Задачу на летне-осенний период выступления в 

4 декабря 2017, 05:57
АСВ выставило на продажу долги перед «ФИА-Банком» на 700 млн рублей

АСВ выставило на продажу долги перед «ФИА-Банком» на 700 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов выставило на торги часть имущества тольяттинского «ФИА-Банка», признанного банкротом. Общая стоимость предложенных активов превышает 700 миллионов рублей, следует из сообщения на сайте АСВ. Конкурсный управляющий ищет покупателей на права требования к юридическим лицам. Как показывает практика, 

1 декабря 2017, 01:08
Россияне получат возможность платить налоги авансом

Россияне получат возможность платить налоги авансом

Появился проект закона, благодаря которому граждане получат возможность авансом оплачивать имущественные налоги. Речь идет о земельном, транспортном налоге, а также на имущество физических лиц, рассказывают российские агентства.
По данным ФНС, законопроект подразумевает введение института специального авансового платежа. Будет действовать особый 

20 ноября 2017, 12:07
Госдума приняла закон о снижении налогов для ИП, использующих кассы

Госдума приняла закон о снижении налогов для ИП, использующих кассы

Закон, дающий возможность снизить налоговые отчисления для индивидуальных предпринимателей, применяющих в работе кассовую технику, принят депутатами Государственной Думы в окончательном чтении.
Как следует из нового нормативного акта, для ИП могут в 2018-2019 гг уменьшить платежи по ЕНВД и по патентной 

15 ноября 2017, 02:07
В Самаре должникам перекрыли канализацию и они отдали деньги

В Самаре должникам перекрыли канализацию и они отдали деньги

В Самаре должники отдали деньги после того, как им перекрыли канализацию.
 
«Более 2 миллионов рублей долгов удалось получить СКС благодаря процедуре тампонирования канализации», - сообщила пресс-служба компании «Самарские коммунальные системы».
 
С начала года, после получения уведомления о тампонировании 

14 ноября 2017, 01:34
1500 магазинов и парикмахерских Самары могут оставить без тепла

1500 магазинов и парикмахерских Самары могут оставить без тепла

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» планирует приступить к прекращению поставки тепла в нежилые помещения в многоквартирных домах, указано в сообщении организации. Речь идет о фирмах и предпринимателях-должниках – магазинах, парикмахерских и пекарнях, которые c начала года задолжали энергетикам за «бездоговорное потребление 

7 ноября 2017, 04:10
Минстрой: Арендаторы жилья смогут оформить налоговый вычет

Минстрой: Арендаторы жилья смогут оформить налоговый вычет

Минстрой РФ выступил с инициативой узаконить налоговый вычет для арендаторов жилья. Это может быть сделано с целью вывода из тени данного сегмента бизнеса в разных регионах. Положение о налоговых вычетах по найму квартир может появиться в Налоговом кодексе. Проект разработан 

7 ноября 2017, 03:25
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