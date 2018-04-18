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Самарские дорожники «отличились» в Пензе

Прокуратура и УФАС по Пензенской области обвинили в картельном сговоре самарских дорожников. Фигурантами уголовного дела стали три ООО - «ССК «ДорМостАэро», «Волга-Проект» и «НПО «Авангард». Они принимали участие в аукционах на ремонт и обслуживание автомобильных дорог в Пензенской области. Общая 

16 апреля 2018, 12:58
Закрыть шесть торговых центров требует прокуратура Самарской области

Закрыть шесть торговых центров требует прокуратура Самарской области

В Самарской области региональная прокуратура направила в суд исковые заявления о приостановлении деятельности шести торговых центров региона. Надзорное ведомство выявило серьезные нарушения норм противопожарной безопасности в самарском ТЦ «Европа», четырех тольяттинских - «Восход», «Юность», «Каретный двор» и «Кольцо» и на 
13 апреля 2018, 02:00
Тепло и горячая вода вернулись в 273 жилых дома в Тольятти

Тепло и горячая вода вернулись в 273 жилых дома в Тольятти

Крупная коммунальная авария в Тольятти устранена, тепло и горячая вода вернулись в 273 дома Комсомольского района.

Отключение от коммунальных удобств произошло из-за остановки работы котельной №2. Бурильщики сторонней организации случайно повредили трубу тепломагистрали. До устранения неисправности пришлось остановить весь насосный парк 

13 апреля 2018, 10:00
Послание врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к депутатам и жителям региона: прямая онлайн-трансляция

Послание врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к депутатам и жителям региона: прямая онлайн-трансляция

10 апреля врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров выступит с посланием к депутатам и жителям региона. В этом году документ будет зачитан в стенах спорткомплекса МТЛ «Арена».

Подробности содержания будущего обращения главы региона не разглашаются. Однако, как отметил сам Дмитрий Азаров, 

10 апреля 2018, 08:23
Два города Самарской области могут остаться без чистой воды

Два города Самарской области могут остаться без чистой воды

Самарская природоохранная прокуратура выявила нарушения процедуры ликвидации отходов на Новокуйбышевском и Сызранском нефтеперерабатывающих заводах. Они связаны со шламонакопителями — это небольшие озера на территории НПЗ, куда сбрасывается ненужное сырье.

«Вышеназванными предприятиями не проведены публичные обсуждения решений по ликвидации данных объектов. Не 

29 марта 2018, 09:38
В Госдуму внесен законопроект о наказаниях для авиадебоширов

В Госдуму внесен законопроект о наказаниях для авиадебоширов

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об ужесточении административной ответственности за совершение противоправных действий на борту самолетов. Документ опубликован на сайте кабмина.

"Законопроектом предлагается усилить административную ответственность, в частности, за невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного 
28 марта 2018, 11:46
Депутаты губдумы раскритиковали работу областного Агентства по привлечению инвестиций

Депутаты губдумы раскритиковали работу областного Агентства по привлечению инвестиций

Депутаты Самарской губернской думы раскритиковали работу регионального Агентства по привлечению инвестиций. За два года структура показала практически нулевую эффективность при ежегодных дотациях из областного бюджета.
 
Агентство по привлечению инвестиций, которое работает в области с 2015 года, пока не смогло 

27 марта 2018, 08:00
Внедорожник с деньгами, документами и собакой эвакуировали у мужчины в Сызрани

Внедорожник с деньгами, документами и собакой эвакуировали у мужчины в Сызрани

Оперативность сызранских эвакуаторщиков надолго запомнит житель города Бавлы. Он приехал из Татарстана в гости. Мужчина решил заехать на местный рынок, чтобы прикупить гостинцев. К сожалению для него, его угораздило оставить машину под запрещающим знаком. По словам бавлинца, он отошел всего 
22 марта 2018, 02:21
Депутаты из Самарской области предложили изменить ПДД

Депутаты из Самарской области предложили изменить ПДД

Внести серьезные изменения в действующие правила дорожного движения предложили депутаты Самарской губернской думы. Народные избранники просят скорректировать время действия знаков о запрете парковки по четным-нечетным дням. Такое обращение они подготовили на имя вице-премьера правительства России Аркадия Дворковича.

Знаки, запрещающие парковку по 

19 февраля 2018, 08:01
Депутаты Саратовской областной думы обсудили групповой секс и запрет на шум

Депутаты Саратовской областной думы обсудили групповой секс и запрет на шум

14 февраля в комитете Саратовской областной думы по строительству и ЖКХ рассмотрели инициативу внесения правок в Жилищный кодекс. 
14 февраля 2018, 01:22
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