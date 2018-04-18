Прокуратура города Димитровграда в Ульяновской области проверила то, насколько тщательно депутаты местной думы исполняют антикоррупционное законодательство. В итоге, вскрылись «интересные» подробности.
Оказалось, что парламентарии возмещали себе из бюджета деньги, потраченные на покупку напитков, сигарет, мороженого. Кроме того, опять же за казенный счет, народные избранники заливали бензин в свои личные автомобили.
"Данные, свидетельствующие о том, что указанные затраты связаны с осуществлением полномочий как представителей органа законодательной власти, отсутствуют", — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
Прокурор Димитровграда потребовал от главы города устранить выявленные в ходе проверки нарушения и привлечь к ответственности виновных должностных лиц.
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