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Самарцы решили отдохнуть и остались без света на 3 дня

Самарцы решили отдохнуть и остались без света на 3 дня

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10 июля 2017, 05:52
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Самарские полицейские вооружатся учебниками и словарями

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По 100 рублей с человека ежедневно: в Госдуме поддержали идею курортного сбора

По 100 рублей с человека ежедневно: в Госдуме поддержали идею курортного сбора

Курортный сбор в размере 100 рублей с человека в день все-таки будет введен в Крыму, Алтайском крае, Ставропольском и Краснодарском. Депутаты Госдумы поддержали данную идею. Скоро закон примут в первом чтении. После этого документ доработают. Сейчас из текста сложно понять, 

22 июня 2017, 02:40
Летние каникулы: где отдыхают самарские школьники

Летние каникулы: где отдыхают самарские школьники

Самарские дети этим летом имеют возможность отдохнуть в 178 лагерях с дневным пребыванием. Лагерь, расположенный на базе 132-ой школы, называют образцово-показательным.

Вячеслав Звягинцев, депутат Думы г.о. Самара
- Здесь очень интересные программы, здесь созданы очень хорошие условия. Целая рекреация отдана именно 

21 июня 2017, 06:55
В Самаре работают 10 оздоровительных лагерей с круглосуточным режимом

В Самаре работают 10 оздоровительных лагерей с круглосуточным режимом

В пригороде Самары работают 10 оздоровительных лагерей с круглосуточным режимом. Сейчас в большинстве из них - первая смена.

Оздоровительный лагерь "Союз", который находится недалеко от поселка Алексеевка, единственный в своем роде. На поляне, окруженном дубовым лесом, разбит большой палаточный городок, в 

21 июня 2017, 06:35
Самарские лагеря признали опасными для детей

Самарские лагеря признали опасными для детей

1 июня отмечается международный день защиты детей, и сегодня же, в первый день лета, открылись детские лагеря. Почти половина путевок, а это 13 тысяч из 25 000, уже раскуплена. И тут не обошлось без скандала. Оказалось, что из 53 действующих 

1 июня 2017, 11:47
Составлен топ-10 российских регионов-лидеров гастрономического туризма

Составлен топ-10 российских регионов-лидеров гастрономического туризма

Эксперты назвали наиболее популярные гастрономические направления в РФ. Своими выводами поделились специалисты аналитического агентства «ТурСтат».
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18 апреля 2017, 11:28
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Туристы за год бросили в фонтан Треви 1,4 миллиона евро

За год мечтающие возвратиться к одному из самых известных архитектурных сооружений в мире туристы набросали в фонтан Треви в Риме 1,4 млн евро. В прошлый раз результаты подсчетов выловленной из фонтана мелочи обнародовались в 2013 году. Тогда фонтан Треви «заработал» 

13 апреля 2017, 11:20
В АТОР рассказали о причинах возможной отмены чартеров в Турцию

В АТОР рассказали о причинах возможной отмены чартеров в Турцию

По данным российских СМИ, Росавиация сообщила отечественным авиакомпаниям о вероятном приостановлении чартерных полетов в Турцию. Причиной является «сложная внутриполитическая обстановка в стране», в ближайшее время там пройдет референдум.
Если запрет все-таки будет введен, от него пострадают миллионы российских туристов. В 

11 апреля 2017, 07:46
В 2017 году Крым ожидает шесть миллионов туристов

В 2017 году Крым ожидает шесть миллионов туристов

В Крыму прогнозируют рост туристического потока в текущем году. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на встрече с журналистами.
По прогнозам Аксенова, число тех, кто выразит желание отдохнуть на полуострове, может достичь шести миллионов человек. Об этом говорят данные 

15 марта 2017, 05:13
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