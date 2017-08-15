Эксперты Ассоциации туроператоров России назвали самые бюджетные предложения для отдыха в бархатный сезон. В лидерах оказались отечественные курорты.
Стоимость тура на двоих на семь ночей, включающая стоимость перелета, в Крым стоит стартует с отметки 19 359 рублей. Далее идет Сочи – 24 498 рублей. В Анапу после 1 сентября на неделю можно будет отправиться за 25 827 рублей.
Побольше нужно будет отдать за Турцию и Болгарию. В первом случае путешествие на двоих встанет в 28 567 рублей, во втором – минимум 30 382 рублей.
Далее в рейтинге расположились Греция, Кипр, Испания, Тунис и Таиланд. Одной из наиболее дорогостоящих из представленных в рейтинге оказалась осенняя поездка в Италию. Минимальный чек за недельное путешествие на Апеннинский полуостров обойдётся в сумму от 81 998 рублей.
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