Совет Федерации одобрил поправки в закон «О связи», которые ужесточают правила реализации SIM-карт. Теперь так называемые «идентификационные модули» будут продаваться только тем клиентам, которые предоставили либо паспорт, либо иные документы, удостоверяющие личность. Оператор при этом обязан проверить достоверность указанных сведений и только после этого активировать номер. Уточняется и порядок идентификации корпоративных абонентов. Изменения обязывают компании, закупающие SIM-карты для своих сотрудников, самостоятельно передавать персональные данные работников связистам. До сих пор фирмы имели возможность этого не делать. В результате симки могли оказаться на черном рынке и использоваться для совершения преступлений.
|
Бесплатные СМС: операторов сотовой связи обязали рассылать предупреждения
Операторов сотовой связи обязали информировать клиентов об угрозе чрезвычайных ситуаций. До сих пор бесплатная рассылка предупреждений по линии МЧС зависела от доброй воли компаний сотовой связи. Официальный договор со спасателями имел только один из них. Теперь заключить подобные соглашения должны …
|
10 июля 2017, 10:10
|
Самарцы остались без сотовой связи и снова жалуются на «Мегафон»
|
13 июня 2017, 05:03
|
Сенаторы предложили увеличить штрафы за незаконную продажу SIM-карт
В Госдуму направлен законопроект о повышении штрафных санкций за незаконное распространение SIM-карт. Об этом информирует пресс-служба Совета Федерации.
|
23 мая 2017, 09:05
|
В России подготовили закон против «левых симок»
В стране ужесточат требования по сбору данных покупателей SIM-карт. Соответствующий законопроект подготовили в Совете Федерации. Согласно документу, операторы получат право проверять предоставленные абонентами сведения с помощью государственных информресурсов - в частности, через портал госуслуг.
Кроме того, норма обяжет руководителей организаций передавать …
|
27 апреля 2017, 02:37
|
В России запретят безымянные SIM-карты
В России скоро попадут под запрет неидентифицированные SIM-карты. Об этом рассказывают отечественные информагентства.
|
16 марта 2017, 12:38
|
В Москве три налетчика с топорами попытались ограбить салон связи
Нетипичный налет на салон сотовой связи осуществили три злоумышленника в российской столице. Они отправились на преступление, вооружившись топорами, сообщает «РГ».
|
16 февраля 2017, 10:20
|
В России начались продажи SIM-карт без привязки к мобильному оператору
Компания ComfortWay выпустила SIM-карты CwSim, работающие без привязки к оператору связи. С помощью специального приложения можно будет подключиться к местным мобильным операторам в 140 странах мира. CwSim предназначена в первую очередь для людей, которые часто путешествуют.
О новых сим-картах CwSim рассказал глава …
|
25 августа 2016, 02:53