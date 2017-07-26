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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Бесплатные СМС: операторов сотовой связи обязали рассылать предупреждения

Бесплатные СМС: операторов сотовой связи обязали рассылать предупреждения

Операторов сотовой связи обязали информировать клиентов об угрозе чрезвычайных ситуаций. До сих пор бесплатная рассылка предупреждений по линии МЧС зависела от доброй воли компаний сотовой связи. Официальный договор со спасателями имел только один из них. Теперь заключить подобные соглашения должны 

10 июля 2017, 10:10
Самарцы остались без сотовой связи и снова жалуются на «Мегафон»

Самарцы остались без сотовой связи и снова жалуются на «Мегафон»

Самарцы снова жалуются на перебои с сотовой связью. Об аналогичных проблемах пишут в социальных сетях жители Москвы и Нижнего Новгорода. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин написал в свое микроблоге в «Твиттере», что возникли проблемы у абонентов «Мегафона». Имеются проблемы 

13 июня 2017, 05:03
Сенаторы предложили увеличить штрафы за незаконную продажу SIM-карт

Сенаторы предложили увеличить штрафы за незаконную продажу SIM-карт

В Госдуму направлен законопроект о повышении штрафных санкций за незаконное распространение SIM-карт. Об этом информирует пресс-служба Совета Федерации.
Авторы предполагаемого новшества хотят поднять штрафы с июня 2018 года. Согласно проекту, для граждан они будут 2-5 тыс. рублей, для должностных лиц 

23 мая 2017, 09:05
В России подготовили закон против «левых симок»

В России подготовили закон против «левых симок»

В стране ужесточат требования по сбору данных покупателей SIM-карт. Соответствующий законопроект подготовили в Совете Федерации. Согласно документу, операторы получат право проверять предоставленные абонентами сведения с помощью государственных информресурсов - в частности, через портал госуслуг.

Кроме того, норма обяжет руководителей организаций передавать 

27 апреля 2017, 02:37
В России запретят безымянные SIM-карты

В России запретят безымянные SIM-карты

В России скоро попадут под запрет неидентифицированные SIM-карты. Об этом рассказывают отечественные информагентства.
Кабмин планирует штрафовать операторов после выделенного им срока за "безымянных” обладателей SIM-карт. Теперь при приобретении или активации SIM-карты нужно будет пройти идентификацию личности, в противном случае карта 

16 марта 2017, 12:38
В Москве три налетчика с топорами попытались ограбить салон связи

В Москве три налетчика с топорами попытались ограбить салон связи

Нетипичный налет на салон сотовой связи осуществили три злоумышленника в российской столице. Они отправились на преступление, вооружившись топорами, сообщает «РГ».
Попытка ограбления была совершена в юго-западном районе Москвы, на улице Азовской. Преступники с топорами ворвались в торговую точку в девять 

16 февраля 2017, 10:20
В России начались продажи SIM-карт без привязки к мобильному оператору

В России начались продажи SIM-карт без привязки к мобильному оператору

Компания ComfortWay выпустила SIM-карты CwSim, работающие без привязки к оператору связи. С помощью специального приложения можно будет подключиться к местным мобильным операторам в 140 странах мира. CwSim предназначена в первую очередь для людей, которые часто путешествуют.

О новых сим-картах CwSim рассказал глава 

25 августа 2016, 02:53
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