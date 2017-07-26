Самарцы остались без сотовой связи и снова жалуются на «Мегафон» Самарцы снова жалуются на перебои с сотовой связью. Об аналогичных проблемах пишут в социальных сетях жители Москвы и Нижнего Новгорода. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин написал в свое микроблоге в «Твиттере», что возникли проблемы у абонентов «Мегафона». Имеются проблемы …