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Госдолг Самарской области сократился на 6 млрд рублей
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24 августа 2018, 08:18
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В Тольятти владелец Porsche Cayenne судится с официальным дилером
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23 августа 2018, 01:50
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Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области
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22 августа 2018, 01:42
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109 млн рублей потратят на благоустройство и озеленение «Самара Арены»
В Самаре потратят еще более 109 млн рублей на дополнительные работы по благоустройству и озеленению территории около стадиона "Самара-Арена". Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчика ищет областное "Управление капитального строительства".
Согласно техзаданию, исполнителю предстоит заняться устройством закрытых стоянок, …
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20 августа 2018, 07:30
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В блогах: уловка, которую начали применять сотрудники "Сбербанка"
Игорь Голиков предупредил в "Фейсбуке" про уловки, которые начали применять сотрудники Сбербанка в отношении доверчивых клиентов. "В последнее время при посещении отделений Сбера консультанты спешат обратить внимание посетителей на то, что на них сформирована кредитная история - то есть …
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6 августа 2018, 07:35
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В блогах: пострадавших - сотни, и все - клиенты Сбербанка
Татьяна Бекетова также в "ФБ" пожаловалась, что вот и пришла ее очередь быть пострадавшей от Сбербанка.
"С моей карты вчера были списаны деньги, своровали их у меня, - негодует девушка. - Написала заявление в полицию и в Сбербанк. …
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3 августа 2018, 09:19
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Госдолг Самарской области снижается
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2 июля 2018, 04:20
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Чем опасна для экономики массовая выдача потребкредитов?
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7 мая 2018, 01:04
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Телеканал «РЕН ТВ» показал лучшую долю за последние 10 лет
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6 февраля 2018, 12:51
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Составлен рейтинг лучших сценаристов в истории кино
Американский портал Vulture обнародовал рейтинг лучших сценаристов за всю историю кино. В него попали 100 драматургов мирового кинематографа.
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4 октября 2017, 10:11
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Названа десятка российских регионов с самым большим числом иномарок
Эксперты агентства «Автостат» представили список из 10 регионов-лидеров по числу иномарок. При анализе ситуации учитывались сведения за первое полугодие 2017-го.
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29 сентября 2017, 03:20
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Эксперты составили топ-12 самых популярных смартфонов августа в России
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28 августа 2017, 12:15