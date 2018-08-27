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Материалы по теме:

Госдолг Самарской области сократился на 6 млрд рублей

Госдолг Самарской области сократился на 6 млрд рублей

Менее чем за год госдолг Самарской области сократился почти на 6 млрд рублей. Об этом рассказал глава региона Дмитрий Азаров на встрече с руководителями промышленныых предприятий. К январю этого года цифра уменьшилась на 3 млрд рублей, аналогичного результата добились и 
24 августа 2018, 08:18
В Тольятти владелец Porsche Cayenne судится с официальным дилером

В Тольятти владелец Porsche Cayenne судится с официальным дилером

В Тольятти хозяин автомобиля Porsche Cayenne обратился в суд, причем ответчиком по делу выступает компания-производитель. Дело в том, что после окончания двух лет гарантии у машины появилась техническая неисправность. Автомобилист сдал ее в ремонт официальному дилеру компании, но это не 
23 августа 2018, 01:50
Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области

Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области

Специалисты зафиксировали в Самарской области рост зарплат. Об этом сообщил Самарастат в своем докладе о социально-экономическом состоянии региона.

По сравнению с июнем прошлого года средний заработок жителей губернии вырос на 7,5 процента. По сравнению с январем 2018 года рост составил 10,7%

В 

22 августа 2018, 01:42
109 млн рублей потратят на благоустройство и озеленение «Самара Арены»

109 млн рублей потратят на благоустройство и озеленение «Самара Арены»

В Самаре потратят еще более 109 млн рублей на дополнительные работы по благоустройству и озеленению территории около стадиона "Самара-Арена". Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчика ищет областное "Управление капитального строительства".

Согласно техзаданию, исполнителю предстоит заняться устройством закрытых стоянок, 
20 августа 2018, 07:30
В блогах: уловка, которую начали применять сотрудники

В блогах: уловка, которую начали применять сотрудники "Сбербанка"

Игорь Голиков предупредил в "Фейсбуке" про уловки, которые начали применять сотрудники Сбербанка в отношении доверчивых клиентов. "В последнее время при посещении отделений Сбера консультанты спешат обратить внимание посетителей на то, что на них сформирована кредитная история - то есть 
6 августа 2018, 07:35
В блогах: пострадавших - сотни, и все - клиенты Сбербанка

В блогах: пострадавших - сотни, и все - клиенты Сбербанка

Татьяна Бекетова также в "ФБ" пожаловалась, что вот и пришла ее очередь быть пострадавшей от Сбербанка.

"С моей карты вчера были списаны деньги, своровали их у меня, - негодует девушка. - Написала заявление в полицию и в Сбербанк. 
3 августа 2018, 09:19
Госдолг Самарской области снижается

Госдолг Самарской области снижается

В Самарской области почти на четверть миллиарда - на 247 млн рублей - снизились расходы на обслуживание госдолга, говорится в сообщении регионального минфина. Экономия сложилась за счет досрочного погашения банковских кредитов, набранных в 2017 году на общую сумму в 8 

2 июля 2018, 04:20
Чем опасна для экономики массовая выдача потребкредитов?

Чем опасна для экономики массовая выдача потребкредитов?

Банк России не устраивает быстрый рост потребительского кредитования, начавшийся с начала 2018 года. Увеличение кредитного портфеля превышает темпы роста экономики. В целом по стране за 1 квартал 2017 года количество выданных займов на покупку потребительских товаров составило свыше 3,5 миллиона 
7 мая 2018, 01:04
Телеканал «РЕН ТВ» показал лучшую долю за последние 10 лет

Телеканал «РЕН ТВ» показал лучшую долю за последние 10 лет

В новом году «РЕН ТВ» продолжает серию успехов. Доля января составила 6,5% (Россия, Все 25-54) – и стала лучшим январским показателем с 2008 года. Кроме того, в первом месяце года канал занял 2 место в мужской аудитории 25-54 с долей 

6 февраля 2018, 12:51
Составлен рейтинг лучших сценаристов в истории кино

Составлен рейтинг лучших сценаристов в истории кино

Американский портал Vulture обнародовал рейтинг лучших сценаристов за всю историю кино.  В него попали 100 драматургов мирового кинематографа.
Первую строку занял автор фильмов «В джазе только девушки» и «Потерянный уик-энд» Билли Уайлдер, скончавшийся 15 лет назад в 95-летнем возрасте. Он работал над 

4 октября 2017, 10:11
Названа десятка российских регионов с самым большим числом иномарок

Названа десятка российских регионов с самым большим числом иномарок

Эксперты агентства «Автостат» представили список из 10 регионов-лидеров по числу иномарок. При анализе ситуации учитывались сведения за первое полугодие 2017-го.
На первом месте рейтинга находится Калининградская область. Доля таких транспортных средств здесь составляет 95,5%. На второй позиции оказался Приморский край 

29 сентября 2017, 03:20
Эксперты составили топ-12 самых популярных смартфонов августа в России

Эксперты составили топ-12 самых популярных смартфонов августа в России

По результатам анализа российского рынка был составлен рейтинг самых популярных моделей смартфонов в августе. На первой позиции вполне ожидаемо оказался iPhone 7. За лидером расположился Samsung Galaxy S8, а топ-3 замыкает Xiaomi Redmi 4X, подкупающий россиян своим функционалом и доступностью.

28 августа 2017, 12:15
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