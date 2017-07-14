Из центра содержания нелегалов в Тольятти сбежали четверо граждан Грузии. «Перепилили решетку в комнате», - сообщил в своем микробоге в Twitter депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн. Ведется розыск.

Как уже сообщала «ТЕРРА», специальное учреждение, в которое попадают по решению …