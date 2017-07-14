Как информируют российские агентства со ссылкой на замминистра внутренних дел Александра Горового, до конца 2017-го ведомство проведет ревизию миграционных законов. После этого будет разработан миграционный кодекс.
Сейчас число трудовых мигрантов в Российской Федерации снижается. Об этом говорит статистика Института социального анализа и прогнозирования. С января по март в нашу страну прибыли 122,3 тыс. мигрантов, что на 8,1% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период.
Сейчас фиксируется снижение преступлений, совершенных данной категорией, как по абсолютному показателю, так и по удельному весу. Кстати, в 2016-м году с различными целями в Россию прибыли 16,4 млн. граждан иностранных государств.
|
МВД упростило правила регистрации транспортных средств
С сегодняшнего дня вступает в законную силу приказ МВД, упрощающий правила регистрации транспортных средств. В частности, теперь процедура не требует предъявления полиса ОСАГО. Получение сведений о нем подразумевается в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия, поясняют в полиции.
|
10 июля 2017, 11:20
|
Реестр смерти: после жуткого ДТП с самарским автобусом МВД начало составлять «черный список»
После резонансной трагедии с автобусом Самара – Ижевск в МВД России пообещали создать единый реестр недобросовестных перевозчиков. В ведомстве приводят статистику: за 2016 год аварий с участием автобусов стало больше на 63 процента, число погибших в них - на …
|
6 июля 2017, 12:31
|
Подальше от столицы: МВД собралось отправлять мигрантов на Дальний Восток
|
30 июня 2017, 12:18
|
Винников вышел в свет: как прошла встреча самарских полицейских с новым начальником
Новый начальник регионального главка полиции генерал-майор Александр Винников сегодня был официально представлен подчиненным и главе регионе. Напомним, ранее он занимал аналогичную должность в Магаданской области. Но приказом президента был переведен в Самару на место генерал-лейтенанта Сергея Солодовникова, который ушел в …
|
28 июня 2017, 05:55
|
Правительство сократило количество квот на временное проживание иностранцев
|
18 ноября 2016, 01:17
|
Трудовые мигранты Самарской области принесут в бюджет 1 млрд рублей
Сегодня, 27 ноября, в Самарской губернской думе рассматривают проект «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда». От его величины будет зависеть размер налога для мигрантов, работающих по патенту.
Сегодня гастарбайтеры платят примерно 1200 рублей ежемесячно. Региональное министерство труда предлагает установить …
|
27 ноября 2014, 11:19
|
Система контроля за трудовой миграцией будет изменена
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроекты, направленные на изменение системы привлечения иностранцев к трудовой деятельности в России. Первый зампред думского Комитета по промышленности, первый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев, выступивший одним из соавторов законопроектов, комментируя их принятие, подчеркнул, что изъяны …
|
12 ноября 2014, 10:12
|
В Тольятти из нового центра содержания нелегалов сбежали 4 граждан Грузии
|
8 апреля 2014, 02:00