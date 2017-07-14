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Бункер S

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МВД упростило правила регистрации транспортных средств

МВД упростило правила регистрации транспортных средств

С сегодняшнего дня вступает в законную силу приказ МВД, упрощающий правила регистрации транспортных средств. В частности, теперь процедура не требует предъявления полиса ОСАГО. Получение сведений о нем подразумевается в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия, поясняют в полиции.
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10 июля 2017, 11:20
Реестр смерти: после жуткого ДТП с самарским автобусом МВД начало составлять «черный список»

Реестр смерти: после жуткого ДТП с самарским автобусом МВД начало составлять «черный список»

После резонансной трагедии с автобусом Самара – Ижевск в МВД России пообещали создать единый реестр недобросовестных перевозчиков. В ведомстве приводят статистику: за 2016 год аварий с участием автобусов стало больше на 63 процента, число погибших в них - на 
6 июля 2017, 12:31
Подальше от столицы: МВД собралось отправлять мигрантов на Дальний Восток

Подальше от столицы: МВД собралось отправлять мигрантов на Дальний Восток

Как рассказывают российские СМИ со ссылкой на источник в Федеральном агентстве по делам национальности, в МВД появился проект миграционной политики на 2018-2020 годы. Как следует из этого документа, потоки мигрантов собираются перенаправить на Дальний Восток или в Байкальский регион.
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30 июня 2017, 12:18
Винников вышел в свет: как прошла встреча самарских полицейских с новым начальником

Винников вышел в свет: как прошла встреча самарских полицейских с новым начальником

Новый начальник регионального главка полиции генерал-майор Александр Винников сегодня был официально представлен подчиненным и главе регионе. Напомним, ранее он занимал аналогичную должность в Магаданской области. Но приказом президента был переведен в Самару на место генерал-лейтенанта Сергея Солодовникова, который ушел в 

28 июня 2017, 05:55
Правительство сократило количество квот на временное проживание иностранцев

Правительство сократило количество квот на временное проживание иностранцев

Власти определили квоты выдачи зарубежным гражданам разрешений на временное проживание в России на 2017 год. Эта цифра составила порядка 111 тысяч разрешений. Распоряжение появилось сегодня на сайте российского кабмина.
«Установить на 2017 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам 

18 ноября 2016, 01:17
Трудовые мигранты Самарской области принесут в бюджет 1 млрд рублей

Трудовые мигранты Самарской области принесут в бюджет 1 млрд рублей

Сегодня, 27 ноября, в Самарской губернской думе рассматривают проект «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда». От его величины будет зависеть размер налога для мигрантов, работающих по патенту.

Сегодня гастарбайтеры платят примерно 1200 рублей ежемесячно. Региональное министерство труда предлагает установить 

27 ноября 2014, 11:19
Система контроля за трудовой миграцией будет изменена

Система контроля за трудовой миграцией будет изменена

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроекты, направленные на изменение системы привлечения иностранцев к трудовой деятельности в России. Первый зампред думского Комитета по промышленности, первый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев, выступивший одним из соавторов законопроектов, комментируя их принятие, подчеркнул, что изъяны 

12 ноября 2014, 10:12
В Тольятти из нового центра содержания нелегалов сбежали 4 граждан Грузии

В Тольятти из нового центра содержания нелегалов сбежали 4 граждан Грузии

Из центра содержания нелегалов в Тольятти сбежали четверо граждан Грузии. «Перепилили решетку в комнате», - сообщил в своем микробоге в Twitter депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн. Ведется розыск.

Как уже сообщала «ТЕРРА», специальное учреждение, в которое попадают по решению 

8 апреля 2014, 02:00
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