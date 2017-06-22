Законопроект о лишении торговых точек лицензий при отказе предоставлять покупателям жалобную книгу собираются одобрить в Совете Федераций. Об этом рассказывают российские СМИ со ссылкой на комитет по аграрно-продовольственной политике.
По мнению парламентариев, такие требования помогут посетителям магазинов, торговых центров, а также баров и ресторанов получить более качественное обслуживание. Книга отзывов и предложений должна предоставляться любым заинтересованным лицам по первому требованию.
Дабы избежать различных незаконных манипуляций, ее страницы будут пронумерованы и прошнурованы. Она будет содержать необходимые для контроля сведения об ответственных лицах и т.п..
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