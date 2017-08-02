Как пишет “Лента.ру” со ссылкой на доклад ВШЭ «Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие», реальный заработок российских граждан упал на 19,2 процента за период с октября 2014 года по май 2017 года.
Также и реальный размер пенсий за указанный промежуток времени был снижен на 6,9 процента.
Наряду с падением зарплат в экспертизе ВШЭ зафиксирован прирост потребительских цен с ноября 2014 года по май 2017 года на 25,7 процента. В том числе подорожали и продукты питания на 28,5 процента.
Как мы уже писали, за указанные выше три года увеличилось количество россиян, которые стали обеспечивать себя продуктами со своих огородов. На данный момент ведение личного подсобного хозяйства - распространенная стратегия по улучшению своего материального положения среди населения РФ.
|
В России может подорожать кофе на 20%
|
28 июля 2017, 03:28
|
С 1 августа увеличится пенсия у работающих пенсионеров
Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, работающие пенсионеры начнут получать страховые пенсии в повышенном размере. Данное повышение связано с проведением Пенсионным фондом России ежегодной корректировки.
Максимальная прибавка ограничена стоимостью трех пенсионных баллов в денежном эквиваленте, что в среднем составит чуть …
|
25 июля 2017, 03:53
|
МВФ выпустил новый прогноз мировых цен на нефть в 2017-2018 годах
|
24 июля 2017, 10:57
|
Снять квартиру в Самаре становится дешевле
|
14 июля 2017, 09:02
|
Заоблачные цены: ФАС пообещала предпринять меры для снижения «запредельных» цен в кафе в аэропортах
|
14 июля 2017, 10:02
|
В октябре этого года в России запустят в обращение купюры номиналом 200 и 2000 рублей
Дизайн банкнот утвердят в середине лета. Предполагается, что одну из них выполнят с пропиткой полимером для прочности. Символы для новых денежных знаков были выбраны россиянами в ходе народного голосования. На 200-рублевке будут изображены севастопольский памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес …
|
26 мая 2017, 04:38
|
Заработал более 4 миллионов: у главы Самары Олега Фурсова вырос доход
|
3 мая 2017, 12:07
|
Названы размеры пошлин для ввоза российской продукции в Турцию
|
27 марта 2017, 03:47
|
Для обслуживания ипотеки самарской семье нужно зарабатывать не менее 56 тысяч рублей
|
15 февраля 2017, 12:40
|
Россия вернула Белоруссии авансовый платеж за газ
|
18 декабря 2016, 12:19
|
Эксперты выяснили, где россиянам лучше хранить деньги
|
7 ноября 2016, 12:09
|
Ученые: Социальные сети раскрывают доходы пользователя
Американские ученые установили, что по поведению людей в соцсетях можно установить уровень их дохода. В ходе исследования сотрудники Пенсильванского университета изучили данные 5190 пользователей.
|
12 сентября 2016, 12:51