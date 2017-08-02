5
33
06
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 1 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888      .d8888b.   8888888888P   d888     .d8888b.    .d8888b.   888888888  
 888     d88P  Y88b        d88P   d8888    d88P  Y88b  d88P  Y88b  888        
 888     888              d88P      888    888    888  Y88b. d88P  888        
 888888  888d888b.       d88P       888    Y88b. d888   "Y88888"   8888888b.  
 888     888P "Y88b     d88P        888     "Y888P888  .d8P""Y8b.       "Y88b 
 888     888    888    d88P         888           888  888    888         888 
 Y88b.   Y88b  d88P   d88P          888    Y88b  d88P  Y88b  d88P  Y88b  d88P 
  "Y888   "Y8888P"   d8888888888  8888888   "Y8888P"    "Y8888P"    "Y8888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В России может подорожать кофе на 20%

В России может подорожать кофе на 20%

Президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков сообщил, что в связи с подорожанием продукта у иностранных поставщиков на 21,7% в России цены на кофе могут вырасти к новому году на двадцать процентов и более, пишет газета “Известия”. Частично такой резкий рост стоимости 

28 июля 2017, 03:28
С 1 августа увеличится пенсия у работающих пенсионеров

С 1 августа увеличится пенсия у работающих пенсионеров

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, работающие пенсионеры начнут получать страховые пенсии в повышенном размере. Данное повышение связано с проведением Пенсионным фондом России ежегодной корректировки.

Максимальная прибавка ограничена стоимостью трех пенсионных баллов в денежном эквиваленте, что в среднем составит  чуть 

25 июля 2017, 03:53
МВФ выпустил новый прогноз мировых цен на нефть в 2017-2018 годах

МВФ выпустил новый прогноз мировых цен на нефть в 2017-2018 годах

Международный валютный фонд, согласно своему прогнозу на 2017 и 2018 годы, снизил ожидаемую цену на нефть на 3 доллара. Именно так сообщается в июльском обзоре World Economic Outlook.

По ожиданиям МВФ, стоимость мировых цен на нефть в 2017 году будет держаться 

24 июля 2017, 10:57
Снять квартиру в Самаре становится дешевле

Снять квартиру в Самаре становится дешевле

Анализ более, чем шестисот предложений аренды жилья в столице губернии провел Самарский областной фонд жилья и ипотеки. Средняя цена по городу в июне составила около 10,5 тысяч рублей в месяц, при этом съемную однокомнатную малосемейку можно подыскать и за 8,5 

14 июля 2017, 09:02
Заоблачные цены: ФАС пообещала предпринять меры для снижения «запредельных» цен в кафе в аэропортах

Заоблачные цены: ФАС пообещала предпринять меры для снижения «запредельных» цен в кафе в аэропортах

По словам руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, ведомство наметило меры для снижения чрезмерно высоких цен в кафе в аэропортах.
Как сказал глава ФАС, его сотрудники внимательно проанализируют, какую долю в цене занимают интересы аэропортов. В частности, идет речь об 

14 июля 2017, 10:02
В октябре этого года в России запустят в обращение купюры номиналом 200 и 2000 рублей

В октябре этого года в России запустят в обращение купюры номиналом 200 и 2000 рублей

Дизайн банкнот утвердят в середине лета. Предполагается, что одну из них выполнят с пропиткой полимером для прочности. Символы для новых денежных знаков были выбраны россиянами в ходе народного голосования. На 200-рублевке будут изображены севастопольский памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес 

26 мая 2017, 04:38
Заработал более 4 миллионов: у главы Самары Олега Фурсова вырос доход

Заработал более 4 миллионов: у главы Самары Олега Фурсова вырос доход

Доход главы Самары Олега Фурсова за год вырос почти на 700 тысяч рублей. Если в 2015-м он заработал чуть более 3,5 миллионов, то в 2016-м 4 миллиона 223 тысячи. Такие данные содержатся в опубликованной на сайте мэрии декларации. Кроме того 

3 мая 2017, 12:07
Названы размеры пошлин для ввоза российской продукции в Турцию

Названы размеры пошлин для ввоза российской продукции в Турцию

Минсельхоз России получил официальную информацию о введении Турцией пошлин на ввоз российской продукции. С 15 марта размер ставки таможенного сбора на ввоз пшеницы и кукурузы в эту страну составляет 130 процентов, риса - 45, подсолнечного масла - 36, шрота подсолнечника 

27 марта 2017, 03:47
Для обслуживания ипотеки самарской семье нужно зарабатывать не менее 56 тысяч рублей

Для обслуживания ипотеки самарской семье нужно зарабатывать не менее 56 тысяч рублей

По итогам 2016 года средний размер семейного дохода в Самарской области, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, составил 56 тысяч рублей. Это на 7 с половиной тысяч меньше, чем было в 2014-м, подсчитали эксперты Национального бюро кредитных историй. Показатель был получен 

15 февраля 2017, 12:40
Россия вернула Белоруссии авансовый платеж за газ‍

Россия вернула Белоруссии авансовый платеж за газ‍

В субботу, 17 декабря, стало известно, что Россия вернула Белоруссии авансовый платеж за природный газ. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович пояснил, что Москва ждет от Минска полного погашения долга, который составляет 281 миллион долларов.
По словам вице-премьера, долг республики Белоруссия за 

18 декабря 2016, 12:19
Эксперты выяснили, где россиянам лучше хранить деньги

Эксперты выяснили, где россиянам лучше хранить деньги

Компания  Росбизнесконсалтинг озвучила результаты своего нового исследования по поводу того, куда россиянам лучше всего вкладывать деньги. За основу взяли сумму в 100 тысяч рублей. По итогам октября, доходными оказались только рублевые депозиты и ПИФы. Последние  показали доход на уровне 0,2%.

7 ноября 2016, 12:09
Ученые: Социальные сети раскрывают доходы пользователя

Ученые: Социальные сети раскрывают доходы пользователя

Американские ученые установили, что по поведению людей в соцсетях можно установить уровень их дохода. В ходе исследования сотрудники Пенсильванского университета изучили данные 5190 пользователей.
В процессе своей работы ученые выяснили, что человек с большим уровнем дохода чаще проявляет агрессию либо 

12 сентября 2016, 12:51
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна