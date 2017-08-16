Рефинансирование ипотеки в скором времени может по масштабам сравниться с оформлением кредитов на приобретение недвижимости на вторичном рынке жилья. С таким прогнозом выступили российские банкиры.
За первое полугодие 2017-го граждане РФ рефинансировали жилищных кредитов на сумму порядка 35 млрд руб.. Это составляет 4,5% от всего объема ипотечного рынка.
В прошлом году за аналогичный период данный показатель составлял 1%. Об этом рассказывают «Известия» со ссылкой на исследование экспертов банка «Российский капитал».
Рефинансирование ипотечных кредитов дает возможность уменьшить процентную ставку либо растянуть срок выплат. Этот продукт особенно востребован в настоящее время, когда россияне массово перекредитовывают ссуды 2014–2015 годов, поясняют специалисты.
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