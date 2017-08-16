Португалии, Ирландии, Италии, Греции и Испании необходимо выплатить более 130 млрд евро в этом году для рефинансирования долга. Такой вывод можно сделать на основе статистики Международного валютного фонда, отмечают "Ведомости".

В этих странах на обслуживание долгов уходит около 10% доходов, в …