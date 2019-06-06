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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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В Самаре озвучили предварительную версию смертельного ДТП на Солнечной

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Россиянам посоветовали не кормить детей макаронами с сосисками

Россиянам посоветовали не кормить детей макаронами с сосисками

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Житель Сызрани чуть не потерял легковушку из-за долгов за бытовые услуги

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28 мая 2019, 02:51
Тольяттинец лишился легковушки из-за долга в 290 тысяч

Тольяттинец лишился легковушки из-за долга в 290 тысяч

Житель Автограда лишился своего автомобиля, не сумев расплатиться по кредиту. В отделе судебных приставов Автозаводского района находилось исполнительное производство в отношении мужчины, с которого должны были взыскать долги. Его задолженность перед банком составляла 290 тысяч рублей, добровольно решение суда должник 
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«Крылья Советов» погасили долг перед Андреем Тихоновым

«Крылья Советов» погасили долг перед Андреем Тихоновым

Самарские «Крылья Советов» полностью погасили свой долг перед бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым. 

- Да, передо мной рассчитались, претензий больше нет, — цитирует слова Андрея Тихонова news.sportbox.ru. Напомним, что ранее экс-наставник волжан обратился в палату по разрешению 
14 мая 2019, 03:12
В Самаре и Тольятти будут вывешивать списки должников за тепло и горячую воду

В Самаре и Тольятти будут вывешивать списки должников за тепло и горячую воду

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Около миллиона российских семей смогут получить сертификаты на бесплатный отдых

Около миллиона российских семей смогут получить сертификаты на бесплатный отдых

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На поддержку семей с детьми в Самарской области направят 7 млрд рублей

На поддержку семей с детьми в Самарской области направят 7 млрд рублей

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29 ноября 2018, 09:13
В Самарской области семьям с двумя детьми предоставят ипотеку под 6%

В Самарской области семьям с двумя детьми предоставят ипотеку под 6%

В Самарской области разработаны новые меры поддержки для молодых семей. Родители двух и более детей смогут получить матпомощь для погашения жилищных кредитов. 
 
«Уже начата работа и принимаются документы о возможности получения ипотечного кредита, когда государство берет на себя гарантии того, что 
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Рассмотрение дела о выселении 117 самарских семей вновь перенесли

Рассмотрение дела о выселении 117 самарских семей вновь перенесли

В среду, 31 января, суд Промышленного района в очередной раз не смог приступить к рассмотрению дела о выселении 117 семей из общежития на проспекте Юных Пионеров, 61.
Напомним, оно было построено предприятием «Самараавтотранс» в 1969 году для своих работников. В 
1 февраля 2018, 02:03
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