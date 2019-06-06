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В Кинеле 8-летний велосипедист и подросток на мопеде устроили ДТП
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6 июня 2019, 02:04
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В Октябрьске батон травмировал 8-летнего мальчика
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5 июня 2019, 04:43
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В Самаре озвучили предварительную версию смертельного ДТП на Солнечной
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5 июня 2019, 04:20
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Россиянам посоветовали не кормить детей макаронами с сосисками
Российским родителям порекомендовали поменьше кормить детей макаронами и сосисками. Также им стоит ограничить потребление подрастающим поколением различных сладостей. С этим заявлением выступила член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова.
По ее словам, привыкание к «быстрым …
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5 июня 2019, 12:54
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Житель Сызрани чуть не потерял легковушку из-за долгов за бытовые услуги
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28 мая 2019, 02:51
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Тольяттинец лишился легковушки из-за долга в 290 тысяч
Житель Автограда лишился своего автомобиля, не сумев расплатиться по кредиту. В отделе судебных приставов Автозаводского района находилось исполнительное производство в отношении мужчины, с которого должны были взыскать долги. Его задолженность перед банком составляла 290 тысяч рублей, добровольно решение суда должник …
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16 мая 2019, 11:28
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«Крылья Советов» погасили долг перед Андреем Тихоновым
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14 мая 2019, 03:12
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В Самаре и Тольятти будут вывешивать списки должников за тепло и горячую воду
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13 мая 2019, 05:05
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Около миллиона российских семей смогут получить сертификаты на бесплатный отдых
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16 марта 2019, 08:05
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На поддержку семей с детьми в Самарской области направят 7 млрд рублей
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29 ноября 2018, 09:13
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В Самарской области семьям с двумя детьми предоставят ипотеку под 6%
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1 февраля 2018, 03:34
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Рассмотрение дела о выселении 117 самарских семей вновь перенесли
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1 февраля 2018, 02:03
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