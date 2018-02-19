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Материалы по теме:

Из-за неосторожности водителя автобуса 8-месячная девочка получила сотрясение мозга в Тольятти

Из-за неосторожности водителя автобуса 8-месячная девочка получила сотрясение мозга в Тольятти

Неосторожное вождение автобуса стало причиной травм, которые получила 2-летняя девочка. Все случилось 3 марта на улице Дзержинского в Тольятти. Примерно в 14:30 водитель совершил слишком резкое торможение. В итоге один из пассажиров не смог устоять на ногах, и упал на 
5 марта 2018, 01:26
В блогах: о поездке офицера полиции в детские центры Самарской области

В блогах: о поездке офицера полиции в детские центры Самарской области

Офицер самарской полиции Ольга Шелест рассказала в «ЖЖ» о поездке в Осинки и Пестравку в местные детские социально-реабилитационные центры.

«Здесь находятся дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и сироты. Я ездила, чтобы провести с ребятами занятия по правовому 
5 марта 2018, 07:05
Мужчину, выгонявшего своего сына голым на улицу, осудили в Жигулевске

Мужчину, выгонявшего своего сына голым на улицу, осудили в Жигулевске

В Жигулевске осудили 45-летнего мужчину, который жестоко обращался со своим 15-летним сыном. Мужчина регулярно истязал подростка, он постоянно избивал его за плохие оценки в школе, не кормил, заставлял спать на полу, а также выгонял голым на улицу. В таких условиях 

2 марта 2018, 04:55
Солдат-контрактник из Мордовии погиб в Тольятти

Солдат-контрактник из Мордовии погиб в Тольятти

28 февраля в Тольятти произошла трагедия во время военных учений. У 25-летнего солдата Александра Лоткова не раскрылся парашют, и он погиб. Других подробностей о происшествии пока нет.

Военнослужащий приехал в Автоград из села Чукалы Республики Мордовия. По словам родных, 
2 марта 2018, 02:46
Младенца весом в 420 граммов спасли в Кирове

Младенца весом в 420 граммов спасли в Кирове

Кировские медики провели уникальную по спасению недоношенного ребенка. У матери началась роды в тот момент, когда у нее шла только 24-я неделя беременности. К этому моменту малыш, вес которого составлял всего 420 граммов. У него не успел сформироваться кишечник. Поэтому 
1 марта 2018, 06:59
Миллиард рублей на ясли получит Самарская область

Миллиард рублей на ясли получит Самарская область

Самарская область получит 1 миллиард рублей на создание дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в ясельных группах дошкольных учреждений. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства России. Всего документ за подписью главы кабмина Дмитрия 

1 марта 2018, 12:58
Рабочий погиб при обвале грунта в Сызрани

Рабочий погиб при обвале грунта в Сызрани

Полицейские расследуют обстоятельства ЧП, которое произошло на одном из заводов в Сызрани. 27 февраля на предприятии на улице Астраханской при проведении земляных работ произошел обвал грунта. В результате происшествия погиб 23-летний бетонщик. По факту ЧП правоохранители проводят проверку, сообщает
28 февраля 2018, 02:08
Поезд сбил насмерть женщину в районе станции «Жигулевское море»

Поезд сбил насмерть женщину в районе станции «Жигулевское море»

26 февраля в Самарской области произошло ЧП на железной дороге. Примерно в 23:25 в Комсомольском районе Тольятти около станции «Жигулевское море» под колесами поезда оказалась 59-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте до приезда врачей «скорой помощи». 
27 февраля 2018, 10:47
Более 20 человек тушили крышу частного дома в Тольятти

Более 20 человек тушили крышу частного дома в Тольятти

Вечером 20 февраля в Тольятти произошел крупный пожар. В 17:35 на улице Уральской загорелась крыша частного дома. Огонь охватил площадь в 60 квадратных метров.

На ликвидацию возгорания прибыл 21 человек на 5 спецмашинах. К 17:44 пожар был локализован, а спустя еще 

21 февраля 2018, 09:46
Самарской семье, в доме которой сгорели 3 ребенка, дадут новую квартиру

Самарской семье, в доме которой сгорели 3 ребенка, дадут новую квартиру

В Самарской области планируют переселить в новую квартиру многодетную семью, в доме которой на пожаре погибли три ребенка. Как уже сообщала «ТЕРРА», трагедия произошла 14 февраля в селе Лозовка Кинель-Черкасского района. Напомним, в совершении поджога подозревают «главу» семейства. По данным 
20 февраля 2018, 01:17
Биты против телефонов: тринадцать налетчиков напали на торговый центр в Екатеринбурге

Биты против телефонов: тринадцать налетчиков напали на торговый центр в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 13 человек с битами совершили дерзкий налет, буквально разгромив торговый центр «КИТ». Бойцы Росгвардии задержали семерых, информируют региональные агентства.
Как сообщается, будучи на маршруте патрулирования, силовики получили сообщение о срабатывании сигнализации в ТЦ. Вскоре выяснилось, что злоумышленники, вооружившись 

7 сентября 2017, 12:22
В Самаре из ТЦ «Европа» эвакуировали 150 человек из-за подозрений о бомбе

В Самаре из ТЦ «Европа» эвакуировали 150 человек из-за подозрений о бомбе

Сегодня утром в самарскую полицию поступило сообщение, что в торговом центре «Европа» нашли подозрительный бесхозный пакет. Правоохранители из соображений безопасности эвакуировали из ТЦ посетителей и сотрудников.
В общей сложности здание покинули порядка 150 человек. Кроме того, улицу Фрунзе пришлось перекрыть 

17 мая 2017, 03:40
В Самаре на Победе горел «Теремок», есть фото

В Самаре на Победе горел «Теремок», есть фото

Сегодня, 17 декабря, около 10 часов утра в Самаре на улице Победы загорелся торговый центр «Теремок»
 
Пожару был присвоен уровень сложности 1-«Бис». На тушение выезжали 28 человек личного состава на 8 единицах спецтехники.
 
Причиной инцидента стало возгорание резиновых 
17 декабря 2016, 02:27
В Самаре сняли на видео, как продавец моет куриное мясо и кладет его назад на витрину

В Самаре сняли на видео, как продавец моет куриное мясо и кладет его назад на витрину

На видеохостинге YouTube активно обсуждают видеоролик, снятый в одном из самарских торговых центров. Автору видео удалось зафиксировать момент, когда продавец голыми руками берет куриные грудки, не надев полиэтиленовых перчаток. Затем женщина приседает и выполняет некие манипуляции под витриной. По словам 
16 октября 2016, 05:10
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