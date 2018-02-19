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Из-за неосторожности водителя автобуса 8-месячная девочка получила сотрясение мозга в Тольятти
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5 марта 2018, 01:26
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В блогах: о поездке офицера полиции в детские центры Самарской области
Офицер самарской полиции Ольга Шелест рассказала в «ЖЖ» о поездке в Осинки и Пестравку в местные детские социально-реабилитационные центры.
«Здесь находятся дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и сироты. Я ездила, чтобы провести с ребятами занятия по правовому …
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5 марта 2018, 07:05
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Мужчину, выгонявшего своего сына голым на улицу, осудили в Жигулевске
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2 марта 2018, 04:55
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Солдат-контрактник из Мордовии погиб в Тольятти
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2 марта 2018, 02:46
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Младенца весом в 420 граммов спасли в Кирове
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1 марта 2018, 06:59
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Миллиард рублей на ясли получит Самарская область
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1 марта 2018, 12:58
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Рабочий погиб при обвале грунта в Сызрани
Полицейские расследуют обстоятельства ЧП, которое произошло на одном из заводов в Сызрани. 27 февраля на предприятии на улице Астраханской при проведении земляных работ произошел обвал грунта. В результате происшествия погиб 23-летний бетонщик. По факту ЧП правоохранители проводят проверку, сообщает
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28 февраля 2018, 02:08
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Поезд сбил насмерть женщину в районе станции «Жигулевское море»
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27 февраля 2018, 10:47
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Более 20 человек тушили крышу частного дома в Тольятти
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21 февраля 2018, 09:46
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Самарской семье, в доме которой сгорели 3 ребенка, дадут новую квартиру
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20 февраля 2018, 01:17
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Биты против телефонов: тринадцать налетчиков напали на торговый центр в Екатеринбурге
В Екатеринбурге 13 человек с битами совершили дерзкий налет, буквально разгромив торговый центр «КИТ». Бойцы Росгвардии задержали семерых, информируют региональные агентства.
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7 сентября 2017, 12:22
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В Самаре из ТЦ «Европа» эвакуировали 150 человек из-за подозрений о бомбе
Сегодня утром в самарскую полицию поступило сообщение, что в торговом центре «Европа» нашли подозрительный бесхозный пакет. Правоохранители из соображений безопасности эвакуировали из ТЦ посетителей и сотрудников.
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17 мая 2017, 03:40
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В Самаре на Победе горел «Теремок», есть фото
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17 декабря 2016, 02:27
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В Самаре сняли на видео, как продавец моет куриное мясо и кладет его назад на витрину
На видеохостинге YouTube активно обсуждают видеоролик, снятый в одном из самарских торговых центров. Автору видео удалось зафиксировать момент, когда продавец голыми руками берет куриные грудки, не надев полиэтиленовых перчаток. Затем женщина приседает и выполняет некие манипуляции под витриной. По словам …
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16 октября 2016, 05:10