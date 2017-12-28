В России бедняков накормят на 10 тысяч в год Расчеты адресной помощи на приобретение продуктов питания озвучил руководитель Минпромторга Денис Мантуров.

Предполагается, что деньги, которые можно будет потратить исключительно на еду, ежемесячно равными долями станут перечислять на социальные карты системы «Мир». По истечении календарного месяца остаток будет сгорать. Таким …