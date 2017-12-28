Единый каталог потребительских товаров создадут в Российской Федерации. Об этом глава Минпрома Денис Мантуров рассказал "Известиям". Появление соответствующего перечня даст возможность снизить издержки производителей.
Как сказал Мантуров, каталог будет полностью совместим с международной системой штрихкода GS1. Сейчас, поставляя свой товар в ту или иную торговую сеть, производителю требуется вручную заполнять анкеты с большим объемом сведений, а цифровой вариант позволит избежать ненужной траты времени.
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