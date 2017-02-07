Лидером отечественного проката по итогам прошлого года признан фильм Николая Лебедева «Экипаж». Об этом было заявлено на церемонии вручения премии «Блокбастер» в российской столице.
Картина, созданная по мотивам «Экипажа» 1979 года Александра Митты, собрала в прокате более полутора миллиардов рублей. Продюсерами года стали Никита Михалков, Леонид Верещагин и Антон Златопольский, финансировавшие съемки.
Самым кассовым фильмом ограниченного проката была названа картина «Русские евреи. Фильм первый: До революции». В числе европейских картин в лидерах оказалась лента «Бриджит Джонс-3».
Наиболее кассовая отечественная лента в зарубежном прокате - «Он – дракон». Среди анимационных картин отмечен «Иван Царевич и Серый Волк-3».
Остается сказать, что премия «Блокбастер» была учреждена для целевой аудитории. Речь идет о руководителях студий, имеющих отношение к кино бизнесменах и т.д.
|
Блокбастер по роману Лукьяненко «Черновик» снимают в нижегородском метро
В подземке Нижнего Новгорода начались съемки блокбастера «Черновик» по мотивам романа российского фантаста Сергея Лукьяненко. Процесс осуществляется по ночам, когда работа метро останавливается.
|
6 февраля 2017, 09:30
|
Джеймс Кэмерон назвал дату начала съемок «Аватара 2»
|
31 января 2017, 05:31
|
«Притяжение» стало новым лидером российского проката
Результатом первых дней проката широко разрекламированной российской картины режиссера Федора Бондарчука «Притяжение» стали сборы в размере 400 миллионов рублей. Таким образом ленту признали новым лидером отечественного проката, ее показали в 1314 кинотеатрах страны.
|
30 января 2017, 03:13
|
Netflix покажет фильм про допинг в российском спорте
Американская компания Netflix заплатила $5 миллионов за право на демонстрацию документального фильма под названием «Икар», где рассказывается о допинге в российском спорте. Об этом информируют зарубежные издания. Эта сделка признана одной из наиболее крупных за всю многолетнюю историю документального кино.
|
26 января 2017, 10:06
|
Эксперты назвали самый кассовый российский фильм в 21 веке
Эксперты определили, какие российские фильмы начала 21 века популярны у зрителей больше других. Согласно опубликованному отечественными СМИ топ-5, самой кассовой картиной нашей киноиндустрии признан блокбастер Федора Бондарчука «Сталинград». Лента собрала в прокате $68 миллионов.
|
23 января 2017, 10:01
|
Антонио Бандерас сыграл в российском фильме «За гранью»
|
18 января 2017, 10:13
|
«Викинг» побил рекорд по сборам для российского кино
Кассовые сборы широко разрекламированного фильма о князе Владимире превысили показатель в миллиард рублей за 9 дней проката. По предварительным сведениям, "Викинг" преодолел эту планку в пятницу.
|
9 января 2017, 02:44