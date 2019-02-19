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Самарский суд рассмотрит дело о взрыве газового баллона на Димитрова
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19 февраля 2019, 09:41
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Поставлена ли точка в деле о стрельбе в центре Самары?
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15 февраля 2019, 06:05
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Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета
Несколько минут назад в мировом суде Ленинского района Самары завершилось рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в исторической части города. Судья признал 45-летнего Константина Фоменко виновным, назначил 40 тысяч рублей штрафа. Травматический пистолет у него должны изъять, …
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15 февраля 2019, 12:33
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Скандал с расстрелом в центре Самары прозвучал из первых уст
Продолжение скандальной истории, которая уже вторую неделю не сходит со страниц региональных таблоидов. Сегодня мировой суд должен был рассматривать дело о стрельбе по собакам в историческом центре Самары. Как уже рассказывала «ТЕРРА», инцидент произошел на пересечении улиц Ярмарочной …
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8 февраля 2019, 09:40
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Суд освободил из колонии экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова
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7 февраля 2019, 04:19
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Тольяттинец заковал жену в наручники, а ключ от них оставил на работе
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30 января 2018, 11:07
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Владимиру Квачкову добавили 1,5 года колонии
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18 августа 2017, 04:13
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В Приволжском окружном военном суде стартовал процесс над полковником ГРУ Владимиром Квачковым
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14 декабря 2016, 12:53
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Одинокие пенсионеры будут освобождены от взносов на капремонт
Пожилые, не имеющие родственников россияне могут перестать платить взносы за капитальный ремонт. Делать за них это будут муниципальные власти. Данное предложение сейчас рассматривает Министерство строительства. Глава министерства отметил, что это несправедливо, когда пенсионер вкладывается в жилье, которое потом отойдет государству.
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17 июля 2015, 12:46
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Задержан самарский адвокат, обманом присвоивший 150 тысяч рублей
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16 января 2014, 04:06
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