Тольяттинец заковал жену в наручники, а ключ от них оставил на работе 29 января тольяттинские спасатели выезжали на очень курьезный вызов. Жительнице квартиры дома по улице Полякова понадобилась помощь специалистов с тем, чтобы снять с ноги наручники. О том, при каких обстоятельствах пострадавшая оказалась в оковах, выяснить не удалось. Но явно, что …