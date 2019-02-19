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Материалы по теме:

Самарский суд рассмотрит дело о взрыве газового баллона на Димитрова

Самарский суд рассмотрит дело о взрыве газового баллона на Димитрова

В суд Промышленного района Самары передано уголовное дело о взрыве газового баллона на улице Димитрова. Напомним, что год назад, 5 февраля 2018 года, в доме № 110 по улице Георгия Димитрова произошел хлопок бытового газа, ожоги третьей степени получили двое 
19 февраля 2019, 09:41
Поставлена ли точка в деле о стрельбе в центре Самары?

Поставлена ли точка в деле о стрельбе в центре Самары?

Штраф 40 тысяч рублей и конфискация травматического пистолета. В мировом суде Ленинского района завершилось второе и окончательное слушание по скандальному делу о стрельбе по собакам в центре города. Споры вокруг этой истории не утихают последние несколько недель. Как уже рассказывала 
15 февраля 2019, 06:05
Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета

Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета

Несколько минут назад в мировом суде Ленинского района Самары завершилось рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в исторической части города. Судья признал 45-летнего Константина Фоменко виновным, назначил 40 тысяч рублей штрафа. Травматический пистолет у него должны изъять, 
15 февраля 2019, 12:33
Скандал с расстрелом в центре Самары прозвучал из первых уст

Скандал с расстрелом в центре Самары прозвучал из первых уст

Продолжение скандальной истории, которая уже вторую неделю не сходит со страниц региональных таблоидов. Сегодня мировой суд должен был рассматривать дело о стрельбе по собакам в историческом центре Самары. Как уже рассказывала «ТЕРРА», инцидент произошел на пересечении улиц Ярмарочной 
8 февраля 2019, 09:40
Суд освободил из колонии экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова

Суд освободил из колонии экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова

Суд Мордовии изменил приговор бывшему полковнику ГРУ Владимиру Квачкову и освободил его от наказания. Он получил билет на свободу из-за частичной декриминализации статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти или вражды». Напомним, что в 2005 году ему предъявили обвинение в покушении 
7 февраля 2019, 04:19
Тольяттинец заковал жену в наручники, а ключ от них оставил на работе

Тольяттинец заковал жену в наручники, а ключ от них оставил на работе

29 января тольяттинские спасатели выезжали на очень курьезный вызов. Жительнице квартиры дома по улице Полякова понадобилась помощь специалистов с тем, чтобы снять с ноги наручники. О том, при каких обстоятельствах пострадавшая оказалась в оковах, выяснить не удалось. Но явно, что 

30 января 2018, 11:07
Владимиру Квачкову добавили 1,5 года колонии

Владимиру Квачкову добавили 1,5 года колонии

18 августа Приволжский окружной военный суд в Самаре приговорил к 1,5 года лишения свободы отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова.
18 августа 2017, 04:13
В Приволжском окружном военном суде стартовал процесс над полковником ГРУ Владимиром Квачковым

В Приволжском окружном военном суде стартовал процесс над полковником ГРУ Владимиром Квачковым

Полковник Владимир Квачков - лидер запрещенной в нашей стране организации "Народное ополчение Минина и Пожарского". Сейчас отбывает в мордовской колонии наказание за подготовку вооруженного мятежа с целью свержения конституционного строя России. В свое время его подозревали в покушении на главу 

14 декабря 2016, 12:53
Одинокие пенсионеры будут освобождены от взносов на капремонт

Одинокие пенсионеры будут освобождены от взносов на капремонт

Пожилые, не имеющие родственников россияне могут перестать платить взносы за капитальный ремонт. Делать за них это будут муниципальные власти. Данное предложение сейчас рассматривает Министерство строительства. Глава министерства отметил, что это несправедливо, когда пенсионер вкладывается в жилье, которое потом отойдет государству.
17 июля 2015, 12:46
Задержан самарский адвокат, обманом присвоивший 150 тысяч рублей

Задержан самарский адвокат, обманом присвоивший 150 тысяч рублей

В Самаре задержан адвокат, обещавший клиентке условно-досрочное освобождение ее мужа. Правозащитник присвоил 150 тысяч рублей, убедив женщину, что деньги предназначаются судьям. После того как его затея не удалась, мужчина был арестован при получении денег, сообщает СУ СК РФ по Самарской области. 
16 января 2014, 04:06
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