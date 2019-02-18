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Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня «Ba3» до «Ba2» с прогнозом «Стабильный». По оценкам экспертов, улучшение показателя отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере 63-го региона, произошедшие за последнее время. Они могут позволить …
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15 февраля 2019, 07:11
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Чапаевск станет территорией опережающего развития
В Самарской области появится еще одна территория опережающего социально-экономического развития. На этот раз уже в Чапаевске. Правительство Самарской области подписало рамочные соглашения с инвесторами о реализации 8 проектов. Планируется строительство обувной фабрики, комбината по производству изделий из древесно-полимерных композитов, предприятия …
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15 февраля 2019, 06:45
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Заправщик для ракет на стапелях сызранского Тяжмаша
Сызранский завод «Тяжмаш» приступил к первому этапу сборки металлоконструкций для заправки ракет на космодроме «Восточный» в Амурской области. Речь идет об изготовлении заправочной металлической башни высотой с семнадцатиэтажный дом. Общий вес конструкции - около 60 тонн. Сейчас инженеры «Тяжмаша» смонтировали …
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14 февраля 2019, 10:53
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Вернут ли уличную торговлю в России?
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13 февраля 2019, 12:30
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В Самаре уничтожили санкционные сыры из Италии и Франции
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11 февраля 2019, 11:47
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В Самаре арестовали 70 кг конфет из Украины
Самарские таможенники предотвратили ввоз партии кондитерских изделий, произведенных на украинской фабрике Roshen. Грузовое судно с конфетами следовало из Казахстана. Напомним, что этот товар запрещен к ввозу в России и считается санкционным. Вскоре было возбуждено дело об административном правонарушении по статье …
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7 февраля 2019, 02:17
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Эксперт рассказал, что ждет российский рубль в ближайшее время
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16 января 2019, 10:11
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Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75%
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14 декабря 2018, 02:51
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Центробанк составил прогноз по курсу рубля
Сбербанк России ухудшил свой прогноз по курсу рубля на 2019-2020 годы. Если еще в начале лета финансисты предполагали, что доллар будет держаться на уровне 66 с половиной рублей, то сейчас уже говорят о планке 65-70. При этом инфляция может …
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12 декабря 2018, 10:08
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Эксперты рассказали, что происходит с долларом
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4 декабря 2018, 11:08
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Если покупать доллары, то сейчас!
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26 ноября 2018, 09:01
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Эксперты рассказали, ждать ли в декабре ошеломительного падения рубля
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12 ноября 2018, 09:14
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Рубль укрепляет свои позиции
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6 ноября 2018, 09:08
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Прокурор из Сызрани потребовал заблокировать сайты, продающие санкционную рыбу
Сотрудники Сызранской транспортной прокуратуры нашли сайты по продаже запрещенной к ввозу в Россию рыбы. Например, там торговали атлантическим лососем и форелью из Норвегии. По информации Приволжской транспортной прокуратуры, онлайн-продажа такой рыбы грозит административным наказанием.
Сызранский прокурор подал иск в …
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27 сентября 2018, 01:09
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Эксперт рассказал, почему рубль восстанавливается после рекордного падения
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19 сентября 2018, 09:13
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Рост индекса промышленного производства в Самарской области составил 104%
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8 сентября 2018, 10:10
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Евро за 80 и доллар по 65: что дальше?
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11 апреля 2018, 01:41
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Рубль сильно подешевел по отношению к доллару
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6 февраля 2018, 03:51
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