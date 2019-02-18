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Материалы по теме:

Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области

Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня «Ba3» до «Ba2» с прогнозом «Стабильный». По оценкам экспертов, улучшение показателя отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере 63-го региона, произошедшие за последнее время. Они могут позволить 
15 февраля 2019, 07:11
Чапаевск станет территорией опережающего развития

Чапаевск станет территорией опережающего развития

В Самарской области появится еще одна территория опережающего социально-экономического развития. На этот раз уже в Чапаевске. Правительство Самарской области подписало рамочные соглашения с инвесторами о реализации 8 проектов. Планируется строительство обувной фабрики, комбината по производству изделий из древесно-полимерных композитов, предприятия 
15 февраля 2019, 06:45
Заправщик для ракет на стапелях сызранского Тяжмаша

Заправщик для ракет на стапелях сызранского Тяжмаша

Сызранский завод «Тяжмаш» приступил к первому этапу сборки металлоконструкций для заправки ракет на космодроме «Восточный» в Амурской области. Речь идет об изготовлении заправочной металлической башни высотой с семнадцатиэтажный дом. Общий вес конструкции - около 60 тонн. Сейчас инженеры «Тяжмаша» смонтировали 
14 февраля 2019, 10:53
Вернут ли уличную торговлю в России?

Вернут ли уличную торговлю в России?

80% ИП в Самарской области занимаются мелкой розничной торговлей.
13 февраля 2019, 12:30
В Самаре уничтожили санкционные сыры из Италии и Франции

В Самаре уничтожили санкционные сыры из Италии и Франции

Во время проверки на рынке «Поток» в областной столице нашли санкционные товары. В розницу горожанам продавали сыры из Германии, Литвы, Италии, Польши, Франции, Финляндии. Напомним, что ввоз этих продуктов в Россию запрещен в ответ на введенные европейскими странами экономические санкции. 
11 февраля 2019, 11:47
В Самаре арестовали 70 кг конфет из Украины

В Самаре арестовали 70 кг конфет из Украины

Самарские таможенники предотвратили ввоз партии кондитерских изделий, произведенных на украинской фабрике Roshen. Грузовое судно с конфетами следовало из Казахстана. Напомним, что этот товар запрещен к ввозу в России и считается санкционным. Вскоре было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 
7 февраля 2019, 02:17
Эксперт рассказал, что ждет российский рубль в ближайшее время

Эксперт рассказал, что ждет российский рубль в ближайшее время

Возобновление закупки валюты для минфина Центробанком практически никак не сказалось на курсе рубля. С 15 января по 6 февраля ЦБ планирует потратить на эти цели более 265 миллиардов рублей, что составляет 15 миллиардов 600 миллионов рублей в день. По мнению 
16 января 2019, 10:11
Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75%

Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75%

Сегодня, на последнем в этом году заседании совета директоров ЦБ, банк России все-таки повысил ключевую ставку ещё на 25 базисных пунктов — до 7,75%. Это второе повышение после 4 лет последовательного снижения данного показателя.

Конечно, предпосылки для роста КС 
14 декабря 2018, 02:51
Центробанк составил прогноз по курсу рубля

Центробанк составил прогноз по курсу рубля

Сбербанк России ухудшил свой прогноз по курсу рубля на 2019-2020 годы. Если еще в начале лета финансисты предполагали, что доллар будет держаться на уровне 66 с половиной рублей, то сейчас уже говорят о планке 65-70. При этом инфляция может 
12 декабря 2018, 10:08
Эксперты рассказали, что происходит с долларом

Эксперты рассказали, что происходит с долларом

Российский рубль в этот понедельник укрепился по отношению к доллару и евро. Причина - растущая цена на нефть, а также спрос на рисковые активы на фоне потепления отношений США и КНР. Между тем эксперты называют отечественную валюту самой рисковой 
4 декабря 2018, 11:08
Если покупать доллары, то сейчас!

Если покупать доллары, то сейчас!

В декабре курс доллара, по мнению многих федеральных аналитиков, будет расти. Это связано в первую очередь с тем, что банки накопили слишком мало свободной валюты ($1,5 млрд), чтобы заплатить по внешнему долгу в декабре, который составляет 8 млрд долларов. Значит, 
26 ноября 2018, 09:01
Эксперты рассказали, ждать ли в декабре ошеломительного падения рубля

Эксперты рассказали, ждать ли в декабре ошеломительного падения рубля

Рубль продолжает падение. Официальный курс доллара на вторник вырос на 67 копеек, а евро - на 28 с лишним. Этот тренд продолжает тенденцию минувшей недели, которую отечественная валюта завершила стремительным ослаблением позиции против ведущих мировых валют. Курс доллара тогда на 
12 ноября 2018, 09:14
Рубль укрепляет свои позиции

Рубль укрепляет свои позиции

Рубль укрепляется. Во вторник утром на открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю упал до 65.99. Это на 21 копейку ниже, чем было в пятницу вечером. Евро снизился на шесть копеек, до 75,38 рубля. Дальнейший сценарий развития событий во 
6 ноября 2018, 09:08
Прокурор из Сызрани потребовал заблокировать сайты, продающие санкционную рыбу

Прокурор из Сызрани потребовал заблокировать сайты, продающие санкционную рыбу

Сотрудники Сызранской транспортной прокуратуры нашли сайты по продаже запрещенной к ввозу в Россию рыбы. Например, там торговали атлантическим лососем и форелью из Норвегии. По информации Приволжской транспортной прокуратуры, онлайн-продажа такой рыбы грозит административным наказанием.

Сызранский прокурор подал иск в 
27 сентября 2018, 01:09
Эксперт рассказал, почему рубль восстанавливается после рекордного падения

Эксперт рассказал, почему рубль восстанавливается после рекордного падения

Российская валюта продолжает восстанавливаться после рекордного падения. В среду, впервые с 28 августа, на торгах Московской биржи курс доллара опускался ниже 67 рублей. Эксперты объясняют это налоговым периодом, высокими ценами на нефть и решительными действиями Банка России, который пошёл на 
19 сентября 2018, 09:13
Рост индекса промышленного производства в Самарской области составил 104%

Рост индекса промышленного производства в Самарской области составил 104%

Рост индекса промышленного производства в Самарской области к осени составил почти 104%. Это один из самых высоких показателей в Приволжском федеральном округе. В целом объем отгрузки промышленной продукции в период с января по июль 2018 года увеличился на 15%. При 
8 сентября 2018, 10:10
Евро за 80 и доллар по 65: что дальше?

Евро за 80 и доллар по 65: что дальше?

На валютном рынке и в обменниках третий день подряд ажиотаж. Рубль  стремительно падает. Евро уже продается за 80 рублей, а доллар по 65. Такой высокий курс был только в 2016-году. 

Что делать в такой ситуации? Как скоро продавцы автомобилей и импортной 

11 апреля 2018, 01:41
Рубль сильно подешевел по отношению к доллару

Рубль сильно подешевел по отношению к доллару

Сегодня на валютных торгах ММВБ подешевела российская валюта. Относительно доллара США рубль подешевел на 59 копеек. Официальный курс "американца" на завтрашний день, установленный Банком России, составляет 57 рублей 22 копейки. Курс евро вырос на 43 копейки и составил 70 рублей 

6 февраля 2018, 03:51
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