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Эксперт рассказал о подводных камнях банкротства физлиц

Эксперт рассказал о подводных камнях банкротства физлиц

Число физлиц, желающих стать банкротами, в России растет лавинообразно. Однако у статуса, когда "жизнь начинается с чистого листа", есть темная сторона. За три года, что в России работает этот механизм, против потенциальных банкротов даже возбуждались уголовные дела. И не все 
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Центробанк возобновил покупку валюты для пополнения резервов

Центробанк возобновил покупку валюты для пополнения резервов

Во вторник российский Центробанк после трёхмесячного перерыва возобновил покупку валюты для пополнения резервов в рамках бюджетного правила. Вплоть до 6 февраля ежедневно на это будет тратиться примерно 15 с половиной млрд рублей. То есть относительно немного. Но такие действия всегда 
15 января 2019, 09:18
Эксперты рассказали, насколько в Самаре выросли цены на автомобили из-за повышения НДС

Эксперты рассказали, насколько в Самаре выросли цены на автомобили из-за повышения НДС

Дилеры ведущих мировых автопроизводителей уже переписали ценники в своих автосалонах. По данным Автостата, подорожание составило от 1,4 до 4%. Причина в выросшем с нового года с 18 до 20% НДС. При этом вилка роста на автомобили эконом-класса и люксовых марок 
15 января 2019, 07:13
Рубль назвали самой недооценённой в мире валютой

Рубль назвали самой недооценённой в мире валютой

Рубль вслед за нефтью слегка снизился к доллару и евро. В Самаре по самому выгодному курсу американскую валюту сегодня можно было купить за 67 рублей 26 копеек, европейскую за 77,48. Тем временем, популярный британский журнал The Economist, высчитывающий так называемый 
13 января 2019, 02:16
Центробанк составил прогноз по курсу рубля

Центробанк составил прогноз по курсу рубля

Сбербанк России ухудшил свой прогноз по курсу рубля на 2019-2020 годы. Если еще в начале лета финансисты предполагали, что доллар будет держаться на уровне 66 с половиной рублей, то сейчас уже говорят о планке 65-70. При этом инфляция может 
12 декабря 2018, 10:08
Эксперты рассказали, что происходит с долларом

Эксперты рассказали, что происходит с долларом

Российский рубль в этот понедельник укрепился по отношению к доллару и евро. Причина - растущая цена на нефть, а также спрос на рисковые активы на фоне потепления отношений США и КНР. Между тем эксперты называют отечественную валюту самой рисковой 
4 декабря 2018, 11:08
Эксперты рассказали, ждать ли в декабре ошеломительного падения рубля

Эксперты рассказали, ждать ли в декабре ошеломительного падения рубля

Рубль продолжает падение. Официальный курс доллара на вторник вырос на 67 копеек, а евро - на 28 с лишним. Этот тренд продолжает тенденцию минувшей недели, которую отечественная валюта завершила стремительным ослаблением позиции против ведущих мировых валют. Курс доллара тогда на 
12 ноября 2018, 09:14
Рубль укрепляет свои позиции

Рубль укрепляет свои позиции

Рубль укрепляется. Во вторник утром на открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю упал до 65.99. Это на 21 копейку ниже, чем было в пятницу вечером. Евро снизился на шесть копеек, до 75,38 рубля. Дальнейший сценарий развития событий во 
6 ноября 2018, 09:08
ВЦИОМ: россияне дают 49 рублей за доллар через год

ВЦИОМ: россияне дают 49 рублей за доллар через год

Специалисты всероссийского Центра Изучения Общественного Мнения огласили результаты очередного опроса жителей нашей страны по поводу прогноза курса доллара. Как оказалось, согласно оценкам россиян, валюта США опустится до отметки 49 рублей через год. На данный момент, 8 апреля, курс доллара достигает 
8 апреля 2016, 12:47
Рубль подтянулся за нефтью

Рубль подтянулся за нефтью

В четверг, 27 августа, утренние торги на ММВБ начались с укрепления национальной валюты. По состоянию на 10:10 мск доллар США расчетами tomorrow подешевел на 1,07 руб. по сравнению с уровнем закрытия среды - до 67,82 руб. Евро потерял 1,11 руб. 
27 августа 2015, 11:28
Рубль замер

Рубль замер

В пятницу, 21 августа, на открытии торгов ММВБ стоимость российского рубля менялась незначительно. Доллар США расчетами tomorrow подешевел на 0,01 руб. до 67,94 руб. Евро прибавил 0,16 руб. до 76,55 руб. Доллар сейчас слабеет по отношению к основным мировым валютам, 
21 августа 2015, 11:28
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