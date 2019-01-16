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Эксперт рассказал о подводных камнях банкротства физлиц
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16 января 2019, 01:11
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Центробанк возобновил покупку валюты для пополнения резервов
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15 января 2019, 09:18
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Эксперты рассказали, насколько в Самаре выросли цены на автомобили из-за повышения НДС
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15 января 2019, 07:13
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Рубль назвали самой недооценённой в мире валютой
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13 января 2019, 02:16
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Центробанк составил прогноз по курсу рубля
Сбербанк России ухудшил свой прогноз по курсу рубля на 2019-2020 годы. Если еще в начале лета финансисты предполагали, что доллар будет держаться на уровне 66 с половиной рублей, то сейчас уже говорят о планке 65-70. При этом инфляция может …
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12 декабря 2018, 10:08
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Эксперты рассказали, что происходит с долларом
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4 декабря 2018, 11:08
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Эксперты рассказали, ждать ли в декабре ошеломительного падения рубля
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12 ноября 2018, 09:14
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Рубль укрепляет свои позиции
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6 ноября 2018, 09:08
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ВЦИОМ: россияне дают 49 рублей за доллар через год
Специалисты всероссийского Центра Изучения Общественного Мнения огласили результаты очередного опроса жителей нашей страны по поводу прогноза курса доллара. Как оказалось, согласно оценкам россиян, валюта США опустится до отметки 49 рублей через год. На данный момент, 8 апреля, курс доллара достигает …
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8 апреля 2016, 12:47
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Рубль подтянулся за нефтью
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27 августа 2015, 11:28
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Рубль замер
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21 августа 2015, 11:28