«АвтоВАЗ» в новом году поднял цены на свою продукцию



Стоит отметить, что цены на … С началом нового года «АвтоВАЗ» поднял рекомендованные розничные цены на свою продукцию. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в крупных дилерских компаниях автогиганта. Кроме того, информацию изданию подтвердил и сам производитель.Стоит отметить, что цены на