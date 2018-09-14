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Материалы по теме:

Самарастат: в регионе зафиксировали нулевую инфляцию

Самарастат: в регионе зафиксировали нулевую инфляцию

Самарастат опубликовал данные об инфляции в Самарской области. По мнению сотрудников ведомства, в августе она составила 0%, а с начала года увеличилась на 2,5%. За прошлый месяц подорожали непродовольственные товары на 0,4% и платные услуги на 0,1%. Однако представители Самарастата 
11 сентября 2018, 11:11
В Самарской области собрали 85% зерна

В Самарской области собрали 85% зерна

Федеральная антимонопольная служба отрегировала на заявления российских должностных лиц и зерновых компаний о возможном росте цен на хлебобулочные изделия уже этой осенью. Ведомство попросит свои управления на местах усилить контроль на рынке хлеба. При этом на федеральном уровне будут анализироваться 
5 сентября 2018, 07:06
ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25% годовых

ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25% годовых

Совет директоров Банка России в пятницу, 23 марта, принял решение снизить ключевую ставку на четверть процента - до 7,25% годовых. По оценке регулятора, основная причина - уровень годовой инфляции, которая остается устойчиво слабой. Она, по прогнозу ЦБ, составит 3–4% в 

23 марта 2018, 04:58
ЦБ может вновь понизить ключевую ставку уже через неделю

ЦБ может вновь понизить ключевую ставку уже через неделю

ЦБ может понизить ключевую ставку уже на следующем заседании совета директоров, 9 февраля, заявила глава ведомства Эльвира Набиуллина.

«Мы не исключаем паузу, но не исключаем и снижения ставки», - цитирует заявление главы Банка России газета «Известия».

Напомним, 
2 февраля 2018, 04:45
Ведущие эксперты крупнейших банков прогнозируют низкую инфляцию

Ведущие эксперты крупнейших банков прогнозируют низкую инфляцию

К концу 2018 года инфляция в России составит 3,6 процента, ключевая ставка Центробанка - 6,8. Таковы результаты консенсус-прогноза 15 ведущих экспертов крупнейших банков и институтов. Опрос проводила газета «Известия». Аналитики ожидают в этом году небольшого ускорения роста цен в 
24 января 2018, 07:00
«АвтоВАЗ» в новом году поднял цены на свою продукцию

«АвтоВАЗ» в новом году поднял цены на свою продукцию

С началом нового года «АвтоВАЗ» поднял рекомендованные розничные цены на свою продукцию. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в крупных дилерских компаниях автогиганта. Кроме того, информацию изданию подтвердил и сам производитель.

Стоит отметить, что цены на 
9 января 2018, 09:53
ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов

ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов

Совет директоров Центробанка в пятницу, 15 декабря, собрался на последнее в 2017 году заседание и снизил ключевую ставка сразу на 50 базисных пунктов - до 7,75% годовых. Это даже больше, чем накануне прогнозировали эксперты. За год такое послабление регулятора уже 

15 декабря 2017, 06:08
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