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Самарастат: в регионе зафиксировали нулевую инфляцию
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11 сентября 2018, 11:11
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В Самарской области собрали 85% зерна
Федеральная антимонопольная служба отрегировала на заявления российских должностных лиц и зерновых компаний о возможном росте цен на хлебобулочные изделия уже этой осенью. Ведомство попросит свои управления на местах усилить контроль на рынке хлеба. При этом на федеральном уровне будут анализироваться …
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5 сентября 2018, 07:06
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ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25% годовых
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23 марта 2018, 04:58
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ЦБ может вновь понизить ключевую ставку уже через неделю
ЦБ может понизить ключевую ставку уже на следующем заседании совета директоров, 9 февраля, заявила глава ведомства Эльвира Набиуллина.
«Мы не исключаем паузу, но не исключаем и снижения ставки», - цитирует заявление главы Банка России газета «Известия».
Напомним, …
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2 февраля 2018, 04:45
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Ведущие эксперты крупнейших банков прогнозируют низкую инфляцию
К концу 2018 года инфляция в России составит 3,6 процента, ключевая ставка Центробанка - 6,8. Таковы результаты консенсус-прогноза 15 ведущих экспертов крупнейших банков и институтов. Опрос проводила газета «Известия». Аналитики ожидают в этом году небольшого ускорения роста цен в …
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24 января 2018, 07:00
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«АвтоВАЗ» в новом году поднял цены на свою продукцию
С началом нового года «АвтоВАЗ» поднял рекомендованные розничные цены на свою продукцию. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в крупных дилерских компаниях автогиганта. Кроме того, информацию изданию подтвердил и сам производитель.
Стоит отметить, что цены на …
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9 января 2018, 09:53
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ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов
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15 декабря 2017, 06:08