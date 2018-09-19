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Эксперты рассказали самарцам о перспективах курса рубля
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16 августа 2018, 09:28
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Как повлияют новые санкции США на курс рубля
Конгресс США готовит новые санкции против России. Они коснутся как отдельных политиков и бизнесменов, так и целых отраслей экономики, например, нефтяной. Тем временем, российские власти продолжают создавать резервы иностранных денег на случай возможных финансовых сложностей и для поддержки курса рубля. …
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6 августа 2018, 11:07
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Евро за 80 и доллар по 65: что дальше?
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11 апреля 2018, 01:41
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Рубль сильно подешевел по отношению к доллару
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6 февраля 2018, 03:51
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Доллар резко подскочил: курс валют на 22 июня и прогнозы
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21 июня 2017, 05:43