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«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
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Материалы по теме:

Эксперты рассказали самарцам о перспективах курса рубля

Эксперты рассказали самарцам о перспективах курса рубля

На российском валютном рынке продолжается коррекция. Официальный курс рубля на 16 августа укрепился по отношению к доллару на 38 копеек, к евро - на 1 рубль и 1 копейку. Тем не менее, волатильность сохраняется. Отечественная валюта впервые с 2016 года 
16 августа 2018, 09:28
Как повлияют новые санкции США на курс рубля

Как повлияют новые санкции США на курс рубля

Конгресс США готовит новые санкции против России. Они коснутся как отдельных политиков и бизнесменов, так и целых отраслей экономики, например, нефтяной. Тем временем, российские власти продолжают создавать резервы иностранных денег на случай возможных финансовых сложностей и для поддержки курса рубля. 
6 августа 2018, 11:07
Евро за 80 и доллар по 65: что дальше?

Евро за 80 и доллар по 65: что дальше?

На валютном рынке и в обменниках третий день подряд ажиотаж. Рубль  стремительно падает. Евро уже продается за 80 рублей, а доллар по 65. Такой высокий курс был только в 2016-году. 

Что делать в такой ситуации? Как скоро продавцы автомобилей и импортной 

11 апреля 2018, 01:41
Рубль сильно подешевел по отношению к доллару

Рубль сильно подешевел по отношению к доллару

Сегодня на валютных торгах ММВБ подешевела российская валюта. Относительно доллара США рубль подешевел на 59 копеек. Официальный курс "американца" на завтрашний день, установленный Банком России, составляет 57 рублей 22 копейки. Курс евро вырос на 43 копейки и составил 70 рублей 

6 февраля 2018, 03:51
Доллар резко подскочил: курс валют на 22 июня и прогнозы

Доллар резко подскочил: курс валют на 22 июня и прогнозы

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 22 июня, вырос сразу на 1 рубль 42 копейки и достиг психологической отметки в 60 рублей. Это произошло впервые с февраля текущего года. Курс евро вырос на 1 рубль 48 копеек и составил 66 

21 июня 2017, 05:43
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