Стоимость номеров в отелях Турции в следующем году будет на уровне туристического сезона 2017-го. О таком прогнозе говорят российские информагентства со ссылкой на туроператоров. При этом эксперты оговариваются, что если спрос станет падать, то аналогичная тенденция будут наблюдаться и с ценами.
Пока, отмечают специалисты, турецкие отели не намерены поднимать стоимость и, в частности, сохранят ее уровень для отпускников из Российской Федерации. Скидки прогнозируются в те периоды, когда россияне станут недостаточно активно бронировать свои путешествия.
При этом аналитики говорят о готовности турецких отельеров корректировать цены по несколько раз в день, как это происходит на фондовой бирже. Как все сложится на самом деле – покажет предстоящий сезон.
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