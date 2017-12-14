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«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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В КНР у подножия горы Шэ в провинции Цзянсу в одном из заброшенных карьеров будет весной следующего года открыт 5-звездочный отель. Глубина карьера - 80 метров, диаметр – примерно километр.
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18 апреля 2017, 02:24
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