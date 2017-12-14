Самарские отели и гостиницы продолжают готовиться к Чемпионату мира Пока прошли сертификацию FIFA 344 объекта суммарно на 12 тысяч номеров, в которых уже могут разместиться 30 тысяч туристов. Однако, многим гостиницам еще предстоит улучшить качество апартаментов и получить паспорт безопасности, который показывает, что в заведении соблюдены антитеррористические меры. Два …