Forbes: В России в 2018 году значительно поднимут цены на автомобили В Российской Федерации может заметно вырасти стоимость автомобилей. В частности, на это окажет влияние рост акцизов на бензин и величина утилизационного сбора. Вместе с тем, вводятся новые сборы, а также пересматривается акциз на мощные автомобили. Обо всем этом рассказывает Forbes. …