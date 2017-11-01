Цены на устройства южнокорейской корпорации Samsung - Galaxy S8 - резко снизились в Российской Федерации. Об этом информирует сайт AKKet со ссылкой на многочисленных экспертов.
На данный момент отечественные любители мобильных новинок имеют возможность купить вышедший весной 2017-го по цене порядка 35 000 рублей. Между тем, напоминают специалисты, в начале продаж стоимость была в районе 55 000. Иными словами, разница составляет примерно 35%.
Как считают аналитики, настолько рекордное падение обусловлено невысоким спросом на эту конкретную модель. Эксперты полагают, что это не предельное снижение стоимости на Galaxy S8, и в ближайшее время приобрести такой гаджет можно будет еще дешевле.
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