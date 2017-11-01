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«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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Материалы по теме:

ФАС: Цены на билеты в плацкарт должны стать ниже на 10%

ФАС: Цены на билеты в плацкарт должны стать ниже на 10%

Эксперты Федеральной антимонопольной службы выступили с инициативой снизить цены на железнодорожные билеты на 10%. Об этом журналистам поведал замруководителя ФАС Александр Редько.
По его словам, поднимать стоимость билетов в плацкартные и общие вагоны, отталкиваясь исключительно от увеличения зарплат населения, - 

1 ноября 2017, 10:06
Эксперты назвали самые мощные смартфоны сентября

Эксперты назвали самые мощные смартфоны сентября

Создатели приложения AnTuTu для исследования быстродействия мобильных устройств представили рейтинг наиболее мощных смартфонов в мире за первый осенний месяц. В лидерах оказался iPhone 8 Plus.
«Серебро» в этом соревновании досталось iPhone 8, а «бронза» у OnePlus 5. Далее в этом 

27 октября 2017, 12:16
Смартфоны с изображением Богоматери и Николая II выпустили в России

Смартфоны с изображением Богоматери и Николая II выпустили в России

Российский люксовый бренд смартфонов и аксессуаров Caviar презентовал новую серию титановых телефонов, основанных на Nokia 3310, с изображениями двуглавого орла с герба Российской империи, Богоматери Оранты и портретом императора Николая II. Об этом журналистам рассказали представители марки.
Первое устройство под 

26 октября 2017, 05:09
Все по науке: Минфин разработает формулу расчета цен на алкоголь

Все по науке: Минфин разработает формулу расчета цен на алкоголь

Минфину предстоит создать универсальный механизм расчета минимальных розничных цен на спиртные напитки. Об этом рассказывают «Известия» со ссылкой на аппарат вице-премьера Александра Хлопонина.
Как сообщается, существующую схему установления минимальной стоимости можно сравнить с анализом мнений участников рынка, однако такой подход 

20 октября 2017, 02:05
Forbes: В России в 2018 году значительно поднимут цены на автомобили

Forbes: В России в 2018 году значительно поднимут цены на автомобили

В Российской Федерации  может заметно вырасти стоимость автомобилей. В частности, на это окажет влияние рост акцизов на бензин и величина утилизационного сбора. Вместе с тем, вводятся новые сборы, а также пересматривается акциз на мощные автомобили. Обо всем этом рассказывает Forbes.

18 октября 2017, 02:20
ФАС предложила снизить цены на контрацептивы

ФАС предложила снизить цены на контрацептивы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с инициативой проработать вопрос об уменьшении стоимости презервативов для борьбы с инфекциями, передающимися половым путем. Об этом рассказывают отечественные агентства со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В соответствии со стратегией по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в Российской 

16 октября 2017, 02:14
Ученые раскрыли, как уведомления в смартфонах влияют на настроение

Ученые раскрыли, как уведомления в смартфонах влияют на настроение

Свыше 30 процентов уведомлений, которые человек получает через смартфоны, негативно влияют на его настроение. О посвященном этой проблеме исследовании рассказывает издание IEEE Access.
На протяжении пяти недель 50 участникам исследований посредством особого приложения было послано порядка 500 000 уведомлений. Как 

3 октября 2017, 03:23
Сомнительные лица: Apple не советует использовать Face ID близнецам и детям младше 13 лет

Сомнительные лица: Apple не советует использовать Face ID близнецам и детям младше 13 лет

Американская компания Apple разработала инструкцию по безопасности, которая сужает круг пользователей для системы Face ID. Как известно, такое наименование носит механизм распознавания лиц, имеющийся в новых моделях iPhone, презентация которых состоялась совсем недавно.
По словам сотрудников Apple, уникальные черты в 

29 сентября 2017, 10:09
Caviar выпустит Samsung Galaxy S8 с половинками двуглавого орла

Caviar выпустит Samsung Galaxy S8 с половинками двуглавого орла

Ювелирная фирма Caviar представила флагманский смартфон Samsung Galaxy S8 с размещенным на корпусе российским двуглавым орлом. Цена нового гаджета – порядка 140 тысяч рублей.
Такая немалая стоимость объясняется, в частности, наличием золотых элементов. Покупатели получат возможность приобрести смартфон в ударопрочном 

6 апреля 2017, 12:26
Новый смартфон Samsung Galaxy S8 оснастят высокоскоростной камерой

Новый смартфон Samsung Galaxy S8 оснастят высокоскоростной камерой

Новый смартфон Samsung Galaxy S8 оснастят высокоскоростной камерой с возможностью съемки до 1000 кадров в секунду. Об этом информирует издание Pulse by Maeil Business News Korea.
Корпорация намерена предложить технологию высокоскоростной съемки как альтернативу смартфонам с двумя камерами. Камера у 

17 марта 2017, 09:32
Раскрыта цена нового Samsung Galaxy S8

Раскрыта цена нового Samsung Galaxy S8

Реализацию новой модели Galaxy S8 корпорация Samsung собирается начать уже 15 апреля 2017 года. Информацию об этом распространили зарубежные СМИ со ссылкой на инсайдеров из Южной Кореи. Презентация новинки намечена на 27 февраля.
В России смартфоны поступят в продажу, скорее 

18 января 2017, 10:10
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