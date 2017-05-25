Эксперты назвали самые популярные автомобили мира в 2017 году Toyota Corolla сохраняет лидирующую позицию в мире по количеству проданных экземпляров. Как показывают статистические данные, за первые три месяца 2017 года семейство японских авто разошлось числом 297 471 экземпляр. Это только на 0,9% ниже аналогичного прошлогоднего показателя, но гораздо лучше, …