Эксперты назвали наиболее популярные у отечественных автолюбителей марки машин. Анализ текущей ситуации провели специалисты "Авто Mail.Ru". В опросе участвовали 11 тысяч россиян.
В Москве и Северной столице не представилось возможным установить явного фаворита. При этом было отмечено, что жители обоих городов отдают предпочтение таким маркам, как Kia, Volkswagen, Nissan и российской Lada.
А в Воронеже и Казани неоспоримым лидером можно считать Lada. Транспортными средствами данной марки владеют 27 и 29% автолюбителей соответственно. Отечественный автопром также предпочитают в Ростове-на-Дону и Волгограде. В этих городах Lada у каждого 10-го участника опроса.
В восточной части РФ наиболее востребованным автомобилем признана Toyota. Такими авто владеют свыше половины (57%) водителей из Владивостока, по 27% - из Новосибирска и Красноярска и 15% — из Екатеринбурга.
В ходе опроса эксперты поинтересовались у россиян, какую машину они бы выбрали в условиях неограниченного бюджета. Как оказалось, большинство предпочли бы Toyota даже в таком случае. При этом москвичи и петербуржцы купили бы бы Mercedes-Benz и BMW.
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