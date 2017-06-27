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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Mazda объявила российские цены на кроссовер CX-5 второго поколения

Mazda объявила российские цены на кроссовер CX-5 второго поколения

В интернете распространилась информация о цене Mazda CX-5 второго поколения. По данным представителей компании, в РФ за самую простую версию модели нужно будет заплатить около 1,3 млн. рублей.
Автоновинка на отечественный рынок придет в трех разных вариациях с различными двигателями. 

23 июня 2017, 06:11
Градусы под запретом: Автомобили столичного каршеринга оснастят алкозамком

Градусы под запретом: Автомобили столичного каршеринга оснастят алкозамком

Операторы московского сервиса каршеринга к концу 2017 года собираются оснастить машины особым алкозамком. Это устройство, которое блокирует возможность управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Для разблокировки владельцу авто понадобится пройти проверку алкотестером. Если будет выявлено наличие алкоголя в организме, 

23 июня 2017, 07:14
В России за последний месяц изменили цены 25 автобрендов

В России за последний месяц изменили цены 25 автобрендов

В РФ за последний месяц подкорректировали свои ценники 25 автопроизводителей. Отдельные концерны уменьшили стоимость своих моделей. В частности, японский бренд Lexus снизил стоимость кроссовера NX 200 на 4,1 – 4,4%, информирует «Автостат».
Снизились цены и на другие кроссоверы Lexus. Модель 

19 июня 2017, 03:31
Банки будут тратить на информбезопасность до 15% прибыли

Банки будут тратить на информбезопасность до 15% прибыли

Российским банкам придется направить до 15 процентов от своей прибыли на обеспечение информбезопасности. Об этом говорится в новом ГОСТе, разработанном Центробанком. Документ вступит в силу в 2019 году. Всего кредитным организациям потребуется внедрить более 400 мер защиты. Они должны обезопасить 

15 июня 2017, 12:59
Audi показала самый быстрый кабриолет в истории

Audi показала самый быстрый кабриолет в истории

Германская корпорация представила самый мощный кабриолет в истории бренда. Речь идет о 610-сильном R8 Spyder V10 plus.
Ранее модель V10 plus выпускалась только в виде купе. Теперь 610-сильный агрегат в сочетании с семиступенчатой АКПП S tronic и полным приводом quattro 

15 июня 2017, 10:20
Mazda назвала рублевые цены своего нового кроссовера CX-5

Mazda назвала рублевые цены своего нового кроссовера CX-5

Японский концерн Mazda назвал рублевые цены на кроссовер нового поколения CX-5. Продажи автоновинки в России начнутся через несколько недель, информирует «Автостат».
Модель будет доступна с 2 версиями силового агрегата: 2,0 и 2,5-литра. Максимальная мощность - 150 и 192 л.с. соответственно.

6 июня 2017, 05:25
Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов в России до 800 тысяч рублей

Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов в России до 800 тысяч рублей

Автомобильные эксперты составили ТОП-3 кроссоверов в РФ ценой до 800 тыс. рублей. Первое место в списке принадлежит Renault Duster. Стоимость этого транспортного средства находится в диапазоне от 640 тыс. рублей (за базовую версию) до 780 тысяч (за вариант Expression). В 

5 июня 2017, 09:18
Обновленный кроссовер Honda HR-V готовят к выходу на мировой рынок

Обновленный кроссовер Honda HR-V готовят к выходу на мировой рынок

Японский концерн Honda планирует вывести на мировой авторынок обновлённый кроссовер HR-V. Рестайлинговый Honda HR-V оснастят полностью светодиодной головной оптикой и задними фарами с новой структурой LED-матриц.
Интерьер автоновинки также претерпел изменения. Специалисты, в частности, применили более качественные материалы отделки и 

23 мая 2017, 05:05
Составлен рейтинг самых экономичных кроссоверов

Составлен рейтинг самых экономичных кроссоверов

Рейтинг самых экономичных по расходу топлива кроссоверов составило издание motor1. На первом месте в этом перечне расположилась Mazda CX-3, потребляющая 7,45 литра топлива на 100 км.
Вторую и третью позиции заняли Honda HR-V и Honda CR-V с расходом в 8,4 

19 мая 2017, 09:21
Названа самая безопасная страна в мире

Названа самая безопасная страна в мире

Рейтинг наиболее безопасных государств составили специалисты Всемирного экономического форума. На первом месте находится Финляндия, сообщают «Известия».
В ТОП-10 также оказались Объединенные Арабские Эмираты, Исландия, Оман, Гонконг, Сингапур, Норвегия, Швейцария, Катар и Руанда. В общей сложности в списке 136 позиций. РФ 

14 апреля 2017, 10:48
Эксперты назвали самые безопасные машины для российских дорог

Эксперты назвали самые безопасные машины для российских дорог

Российские эксперты составили рейтинг самых безопасных транспортных средств для отечественных трасс. В основном в перечне фигурируют модели от европейских компаний.
Самым надежным брендом признали Volvo. Далее расположились Mercedes, BMW и Porsche.
Кроме того, специалисты положительно отозвались об Audi и Toyota. 

13 апреля 2017, 01:18
В блогах: «Опасно: дикие бригады»

В блогах: «Опасно: дикие бригады»

Блогер fydora поведала про "опасный капремонт в Самаре дома на углу Венцека и Молодогвардейской". "Речь не о качестве, а о технике безопасности. Понятно, что никого это не интересует, пока не произойдёт несчастный случай. Подрядчику интересно только получение прибыли, поэтому 
13 апреля 2017, 09:46
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