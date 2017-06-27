Перечень наиболее безопасных SUV на отечественном автомобильном рыке представили эксперты Daily-Motor. В топ-5 попали кроссоверы и внедорожники с оптимальными показателями краш-тестов института безопасности и дорожного движения Соединенных Штатов.
На первой строке рейтинга оказалась Audi Q7. Эта модель получила наивысший индекс безопасности — 10 баллов. Транспортное средство имеет 3-литровый двигатель мощностью 333 л.с.. Цена Audi Q7 - 3,75 млн рублей.
На втором месте оказалась BMW X1 с теми же десятью баллами. В отличие от лидера, эта модель не имеет дополнительные системы безопасности. Купить их можно в качестве дополнительной опции. Стоимость такого автомобиля - 1,88 млн рублей.
Третье место у Mercedes-Benz GLE с рейтингом 9,7 баллов. Базовая вариация имеет, в частности, систему контроля слепых зон, систему предупреждения о выезде за пределы полосы движения, камеру кругового обзора. Стоимость модели — 4,3 млн рублей.
Также в топ-5 вошли Hyundai Santa Fe (9,7 баллов) и Mazda CX-5.
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