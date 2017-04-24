Эксперты Daily Motor определили лучшие кроссоверы на российском рынке. Рейтинг накануне обнародовало издание.
Лидирующую позицию занимает «Mercedes-Benz GLC». Эксперты отмечают, в первую очередь, надежность модели, комфорт, а также идеальное сочетание мощности и современных технологий.
На втором месте расположился кроссовер «Audi Q7». Здесь прежде всего говорят о хорошей мобильности для таких габаритов. Замыкает топ-3 «BMW X1». У этого кроссовера отмечают оптимальную стоимость при высоком качестве и надежности германского бренда.
Напомним, на днях специалисты «Автостата» составили рейтинг наиболее прибыльных кроссоверов на отечественным рынке. Лидером по объему выручки признан Hyundai Creta. За один месяц модель принесла 3,7 млрд рублей выручки. В первую тройку также вошли Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan.
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