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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Чипирование автомобильных номеров внедрят в России

Чипирование автомобильных номеров внедрят в России

ФКУ «Росмониторинг» с Министерством внутренних дел разрабатывают программу по установке RFID-меток в регистрационный автомобильный номер. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на директора организации Константина Угарова.
По словам руководителя, эта мера требуется, чтобы грузоперевозчики не имели возможности избегать ответственности 

21 апреля 2017, 03:29
Где чаще угоняют автомобили?

Где чаще угоняют автомобили?

Эксперты компании «АльфаСтрахование» представили рейтинг городов, где чаще всего угоняли транспортные средства в 2016 году. По итогам исследования, на первых местах списка расположились Смоленск, Санкт-Петербург, Курган и Кемерово. Российская столица делит со Ставрополем 5 и 6 строчки рейтинга.
Самой угоняемой 

21 апреля 2017, 12:17
Toyota Camry обновили для российского рынка

Toyota Camry обновили для российского рынка

Японский концерн Toyota презентовал обновленный вариант популярной модели Camry, предназначенный для рынка России. Изменения затронули все комплектации, в том числе Exclusive, которая была создана исходя из предпочтений отечественных автолюбителей.
Новые Camry получат светодиодные противотуманные фары, а также темно-коричневый оттенок кузова. 

21 апреля 2017, 09:33
У «копейки» - день рождения

У «копейки» - день рождения

Сегодня празднует свой день рождения легендарная "копейка". Первый автомобиль сошел с конвейера тольяттинского автогиганта 47 лет назад. Это событие изменило жизнь миллионов россиян. Сейчас от благополучия предприятия по-прежнему зависит развитие Тольятти.
К предстоящему юбилею автогиганта федеральный центр выделяет дополнительные средства 

20 апреля 2017, 05:50
В России отзывают на ремонт более 2 тысяч кроссоверов Audi

В России отзывают на ремонт более 2 тысяч кроссоверов Audi

Audi отзывает в РФ 2340 машин модели Q5, информирует Росстандарт. Речь идет об автомобилях, реализованных концерном в период с 2010 по 2017 год.
Причиной называют выявленную неисправность в водоотводе панорамного люка. Из-за его неправильной работы влага может попадать в потолочную 

19 апреля 2017, 05:21
Эксперты определили ТОП-10 лучших автомобильных интерьеров

Эксперты определили ТОП-10 лучших автомобильных интерьеров

Эксперты американского издания Ward’s Auto определили десятку лучших автомобильных интерьеров. В этот список попали сразу 7 моделей, не вошедших в предыдущий рейтинг.
За основу специалисты брали такие критерии, как эстетика салона, ощущение комфорта, безопасность, качество представленных материалов и т.д.. Из 

19 апреля 2017, 11:17
Skoda представила свой первый электрический кроссовер

Skoda представила свой первый электрический кроссовер

Skoda продемонстрировала свой электрокроссовер Vision E. Первыми его смогли оценить посетители автосалона в Шанхае. Автомобиль разработан на платформе MEB, созданной Volkswagen Group специально для электромобилей. Благодаря двум моторам общей мощностью 306 л.с., Vision E развивает скорость до 180 км/ч.
Одного 

18 апреля 2017, 05:11
Эксперты назвали самые безопасные машины для российских дорог

Эксперты назвали самые безопасные машины для российских дорог

Российские эксперты составили рейтинг самых безопасных транспортных средств для отечественных трасс. В основном в перечне фигурируют модели от европейских компаний.
Самым надежным брендом признали Volvo. Далее расположились Mercedes, BMW и Porsche.
Кроме того, специалисты положительно отозвались об Audi и Toyota. 

13 апреля 2017, 01:18
Обновлен рейтинг самых продаваемых кроссоверов в России

Обновлен рейтинг самых продаваемых кроссоверов в России

Согласно последним оценкам аналитиков, Hyundai Creta остается самым продаваемым кроссовером на отечественном рынке. Это было установлено по результатам первого весеннего месяца, заявили в Ассоциации Европейского Бизнеса.
В марте объем продаж этой модели от южнокорейского автопроизводителя составил 4 725 единиц. Далее в 

11 апреля 2017, 11:22
Названы самые популярные автомобили B-сегмента в России

Названы самые популярные автомобили B-сегмента в России

Модель Kia Rio эксперты назвали самой популярной в сегменте B-класса отечественного авторынка по результатам января-февраля этого года. За этот период дилеры продали 12 тысяч 282 экземпляра «Рио», что на 22,42% превышает аналогичный прошлогодний показатель.
Следом за лидером идет Hyundai Solaris, 

10 апреля 2017, 09:58
Skoda озвучила рублевые цены на новый кроссовер Kodiaq

Skoda озвучила рублевые цены на новый кроссовер Kodiaq

Корпорация Skoda назвала стоимость кроссовера Kodiaq на российском авторынке. Реализация ограниченной серии автомобилей в эксклюзивных комплектациях Ambition Plus и Style Plus начнется в РФ в июне.
Цена модели в комплектации Ambition Plus стартует с отметки 1,9 млн рублей, а Style 

7 апреля 2017, 11:17
Составлен ТОП-5 самых популярных кроссоверов на рынке России

Составлен ТОП-5 самых популярных кроссоверов на рынке России

Эксперты представили рейтинг наиболее популярных в РФ кроссоверов. На первом месте списка расположилась Hyundai Creta с ценой порядка одного миллиона рублей.
Далее в перечне фигурируют Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Mazda CX-5. Замыкают топ-5 кроссоверы Renault Kaptur.
Кстати, производитель Hyundai Creta 

6 апреля 2017, 11:16
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