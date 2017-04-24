У «копейки» - день рождения Сегодня празднует свой день рождения легендарная "копейка". Первый автомобиль сошел с конвейера тольяттинского автогиганта 47 лет назад. Это событие изменило жизнь миллионов россиян. Сейчас от благополучия предприятия по-прежнему зависит развитие Тольятти.

К предстоящему юбилею автогиганта федеральный центр выделяет дополнительные средства …