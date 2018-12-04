Правительство Российской Федерации приняло новую методику ценообразования на жизненно необходимые лекарства, пишет РБК. Стоимость некоторых зарубежных препаратов может снизиться уже в 2019 году после проведения перерегистрации. Однако производители могут нивелировать падение цен за счёт увеличения стоимости других лекарств.
В перечень жизненно необходимых лекарств и важнейших препаратов (ЖНЛВП) входят 616 лекарственных веществ (4711 брендов). После перерегистрации, которую Минздрав и ФАС проведут в 2019-2020 годах, цены на зарубежные препараты будут определять на основе аналогичных показателей в 11 странах Европы и в стране производителя.
ЖНВЛП закупаются для больниц и льготных категорий граждан за счёт бюджета. При этом все эти препараты также распространяются через аптеки.
«Поскольку государство довольно слабо участвует в лекарственном обеспечении пациентов, 70% фармрынка — это деньги граждан, которые они лично тратят в аптеках. Из-за этого компании тратят серьезные бюджеты на рекламу. Косвенно производители финансируют и значительную часть расходов на повышение квалификации врачей», — Иван Глушков, замгендиректора фармацевтической компании Stada CIS.
Ко всему прочему, согласно российским законам, компании обязаны заново проводить клинические исследования при регистрации препарата, что также влияет на повышение стоимости лекарства.
Таким образом, несмотря на снижение цен на зарубежные препараты, фармацевтические производители будут вынуждены оплачивать дополнительные издержки. Один из способов компенсировать потерю средств – увеличить стоимость лекарств, не входящих в список жизненно необходимых.
Некоторые компании покидают «проблемный» российский рынок. Однако большинство производителей, скорее всего, не решатся на столь радикальные действия и просто повысят общую стоимость лекарств.
Стоит отметить, что в прошлом уже были прецеденты, когда ФАС отменяла регистрацию некоторых брендов, не согласных с ценовой политикой, диктуемой Россией.
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