Проценты по банковским вкладам в России могут серьезно снизиться … Проценты по банковским вкладам в России в ближайшее время могут серьезно упасть. Эксперты уверены, что принятое решение Центробанка о том, что ключевая ставка денежного рынка останется на уровне 7,75 %, приведет к дальнейшему снижению процентов по депозитам. К концу года