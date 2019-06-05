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С начала года в Самаре накрыли 4 игорных клуба
Сотрудники прокуратуры и МВД продолжают борьбу с незаконным игорным бизнесом в Самаре. Рейды и проверки проводят ежемесячно. Особая концентрация подпольных казино и залов с игровыми автоматами наблюдается в Красноглинском, Кировском, Промышленном районах. Напомним, в России с 2009 года запрещено вести …
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5 июня 2019, 11:30
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Преподавателя из Самарской области подозревают в получении 20-тысячной взятки
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5 июня 2019, 03:50
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В Самарской области подорожает проезд на электричках
С субботы, 15 июня, в нашем регионе увеличивается стоимость проезда на электричках, сообщает Самарская пригородная пассажирская компания. На участках «Самара - Зубчаниновка», «Мирная - Самара - Конструкторская», «Самара - Конструкторская», «Самара - Ягодная» при наличном расчете стоимость полного билета …
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5 июня 2019, 09:25
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До сентября в Самаре должны отремонтировать почти 60 дворов
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4 июня 2019, 10:48
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Самара сможет догнать Москву только через сотню лет
Российские крупные города смогут достичь показателя Москвы по валовому городскому продукту на душу населения только через 100 лет, говорится в исследовании Центра городской экономики КБ «Стрелка». Это случится, если динамика развития мегаполисов, наблюдавшаяся в 2010-2017 годах, сохранится на прежнем уровне. …
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27 мая 2019, 06:26
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Александр Андриянов снова возглавил самарский департамент экономразвития
Новые кадровые перестановки в мэрии Самары: исполняющим обязанности руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли назначен Александр Андриянов. Соответствующие данные появились на сайте городской администрации. Ранее он уже руководил этим же ведомством с приставкой «и.о.», но в в конце марта …
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16 мая 2019, 11:51
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«Роснефть» может переехать в Самару
В России могут предложить госкомпаниям покинуть головные офисы в Москве и Петербурге. Об этом говорится в проекте пространственного развития регионов, подготовленном Минэкономразвития. Документ внесен на рассмотрение в правительство. Всего в тексте значатся 118 предложений, как развивать регионы. Одно из них …
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16 мая 2019, 08:52
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Проценты по банковским вкладам в России могут серьезно снизиться
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30 апреля 2019, 08:45
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Что будет с курсом иностранной валюты в майские праздники?
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25 апреля 2019, 10:05
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Конгресс США готовит новые санкции. Как это в ближайшее время повлияет на курс рубля?
Российская экономика в ожидании очередных западных санкций. Их новый вариант представил конгресс США. Предлагается запретить американским юридическим и физлицам сделки с государственными ценными бумагами России и нефтегазовыми компаниями. Накладываются ограничения и на наши банки, которые, по информации конгрессменов, вмешивались в …
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4 марта 2019, 08:34
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Эксперт: курс доллара в 2019 году не опустится ниже 65 рублей
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18 февраля 2019, 01:38
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Эксперт рассказал, что ждет российский рубль в ближайшее время
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16 января 2019, 10:11
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Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75%
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14 декабря 2018, 02:51
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Центробанк составил прогноз по курсу рубля
Сбербанк России ухудшил свой прогноз по курсу рубля на 2019-2020 годы. Если еще в начале лета финансисты предполагали, что доллар будет держаться на уровне 66 с половиной рублей, то сейчас уже говорят о планке 65-70. При этом инфляция может …
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12 декабря 2018, 10:08
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