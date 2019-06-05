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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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«Роснефть» может переехать в Самару

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Проценты по банковским вкладам в России могут серьезно снизиться

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Эксперт: курс доллара в 2019 году не опустится ниже 65 рублей

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Курс доллара США в 2019 году не опустится ниже 65 рублей. И, скорее всего, будет держаться в диапазоне до 70 рублей. Сейчас давление на отечественную валюту оказывает ожидание нового пакета санкций США против российских компаний и банков. Такие ограничения могут 
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Эксперт рассказал, что ждет российский рубль в ближайшее время

Эксперт рассказал, что ждет российский рубль в ближайшее время

Возобновление закупки валюты для минфина Центробанком практически никак не сказалось на курсе рубля. С 15 января по 6 февраля ЦБ планирует потратить на эти цели более 265 миллиардов рублей, что составляет 15 миллиардов 600 миллионов рублей в день. По мнению 
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Центробанк составил прогноз по курсу рубля

Центробанк составил прогноз по курсу рубля

Сбербанк России ухудшил свой прогноз по курсу рубля на 2019-2020 годы. Если еще в начале лета финансисты предполагали, что доллар будет держаться на уровне 66 с половиной рублей, то сейчас уже говорят о планке 65-70. При этом инфляция может 
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