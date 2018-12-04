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Россия планирует в 2 раза увеличить поставки продовольствия на мировой рынок
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1 декабря 2018, 08:30
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Россия отправила на экспорт 66 тысяч автомобилей
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1 декабря 2018, 08:20
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Какие нововведения ждут россиян в декабре
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30 ноября 2018, 11:45
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«АвтоВАЗ» попросил специальный инвестиционный контракт
«АвтоВАЗ» совместно с «Renault-Nissan» и «Mitsubishi Motors» направил в Минпромторг России заявку на заключение специального инвестиционного контракта. Компании в рамках проекта планируют инвестировать 70 млрд рублей в развитие выпуска более 20-ти моделей автомобилей в России в ближайшие 10 лет. В …
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30 ноября 2018, 10:29
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В каких валютах хранить сбережения
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26 ноября 2018, 11:07
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Если покупать доллары, то сейчас!
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26 ноября 2018, 09:01
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Эксперты рассказали, ждать ли в декабре ошеломительного падения рубля
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12 ноября 2018, 09:14
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Эксперты рассказали, что будет с рублем
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7 ноября 2018, 10:53
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Рубль укрепляет свои позиции
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6 ноября 2018, 09:08
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Когда нужно начинать скупать валюту?
Российский рубль сегодня незначительно, но укрепляется. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 22 октября, составляет 65 рублей 81 копейку. Евро — 75 рублей 32 копейки. Это на 50 копеек ниже закрытия предшествующей недели. Ослабление американской валюты происходит на фоне снижения …
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22 октября 2018, 12:16
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Эксперт рассказал, почему рубль восстанавливается после рекордного падения
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19 сентября 2018, 09:13
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Эксперты рассказали самарцам о перспективах курса рубля
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16 августа 2018, 09:28
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Евро за 80 и доллар по 65: что дальше?
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11 апреля 2018, 01:41
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Рубль сильно подешевел по отношению к доллару
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6 февраля 2018, 03:51
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Новые перспективы рубля: что ждет российскую валюту и фондовый рынок?
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10 января 2018, 02:36