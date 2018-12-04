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«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

Россия планирует в 2 раза увеличить поставки продовольствия на мировой рынок

Россия планирует в 2 раза увеличить поставки продовольствия на мировой рынок

Россия намерена в 2 раза - до 45 млрд долларов увеличить поставки продовольствия на мировой рынок. Об этом говорится в представленной Минсельхозом стратегии развития АПК. Два года назад наша страна обогнала США и ЕС по экспорту пшеницы, став крупнейшим ее 
1 декабря 2018, 08:30
Россия отправила на экспорт 66 тысяч автомобилей

Россия отправила на экспорт 66 тысяч автомобилей

В России вырос экспорт автомобилей. Как сообщает Федеральная Таможенная служба, за 9 месяцев этого года за границу отправились 66 тысяч легковых машин, что на 4 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года. Почти на 5 процентов - до 9600 
1 декабря 2018, 08:20
Какие нововведения ждут россиян в декабре

Какие нововведения ждут россиян в декабре

Двойная пенсия, рост выплат по ОСАГО, получение прав в многофункциональных центрах и многое другое. С 1 декабря жителей России ждут сразу несколько нововведений. К чему стоит готовиться, расскажем в нашей подборке. 
 
С 1 декабря в России в силу вступят сразу несколько 
30 ноября 2018, 11:45
«АвтоВАЗ» попросил специальный инвестиционный контракт

«АвтоВАЗ» попросил специальный инвестиционный контракт

«АвтоВАЗ» совместно с «Renault-Nissan» и «Mitsubishi Motors» направил в Минпромторг России заявку на заключение специального инвестиционного контракта. Компании в рамках проекта планируют инвестировать 70 млрд рублей в развитие выпуска более 20-ти моделей автомобилей в России в ближайшие 10 лет. В 
30 ноября 2018, 10:29
В каких валютах хранить сбережения

В каких валютах хранить сбережения

Один из главных российских финансовых экспертов, ныне председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин рекомендует хранить сбережения размером 1-2 млн рублей и меньше в рублях, потому что потом при расчётах и покупках все равно придётся вернуться к российской валюте. Однако суммы 
26 ноября 2018, 11:07
Если покупать доллары, то сейчас!

Если покупать доллары, то сейчас!

В декабре курс доллара, по мнению многих федеральных аналитиков, будет расти. Это связано в первую очередь с тем, что банки накопили слишком мало свободной валюты ($1,5 млрд), чтобы заплатить по внешнему долгу в декабре, который составляет 8 млрд долларов. Значит, 
26 ноября 2018, 09:01
Эксперты рассказали, ждать ли в декабре ошеломительного падения рубля

Эксперты рассказали, ждать ли в декабре ошеломительного падения рубля

Рубль продолжает падение. Официальный курс доллара на вторник вырос на 67 копеек, а евро - на 28 с лишним. Этот тренд продолжает тенденцию минувшей недели, которую отечественная валюта завершила стремительным ослаблением позиции против ведущих мировых валют. Курс доллара тогда на 
12 ноября 2018, 09:14
Эксперты рассказали, что будет с рублем

Эксперты рассказали, что будет с рублем

С 8 ноября российский минфин начнет закупать американскую валюту. В течение месяца ежедневно на это будет тратиться по 25 миллиардов рублей. В итоге уйдет рекордная сумма: почти 526 миллирдов. Для сравнения, в октябре на доллары потратили 475 миллиардов рублей, а 
7 ноября 2018, 10:53
Рубль укрепляет свои позиции

Рубль укрепляет свои позиции

Рубль укрепляется. Во вторник утром на открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю упал до 65.99. Это на 21 копейку ниже, чем было в пятницу вечером. Евро снизился на шесть копеек, до 75,38 рубля. Дальнейший сценарий развития событий во 
6 ноября 2018, 09:08
Когда нужно начинать скупать валюту?

Когда нужно начинать скупать валюту?

Российский рубль сегодня незначительно, но укрепляется. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 22 октября, составляет 65 рублей 81 копейку. Евро — 75 рублей 32 копейки. Это на 50 копеек ниже закрытия предшествующей недели. Ослабление американской валюты происходит на фоне снижения 

22 октября 2018, 12:16
Эксперт рассказал, почему рубль восстанавливается после рекордного падения

Эксперт рассказал, почему рубль восстанавливается после рекордного падения

Российская валюта продолжает восстанавливаться после рекордного падения. В среду, впервые с 28 августа, на торгах Московской биржи курс доллара опускался ниже 67 рублей. Эксперты объясняют это налоговым периодом, высокими ценами на нефть и решительными действиями Банка России, который пошёл на 
19 сентября 2018, 09:13
Эксперты рассказали самарцам о перспективах курса рубля

Эксперты рассказали самарцам о перспективах курса рубля

На российском валютном рынке продолжается коррекция. Официальный курс рубля на 16 августа укрепился по отношению к доллару на 38 копеек, к евро - на 1 рубль и 1 копейку. Тем не менее, волатильность сохраняется. Отечественная валюта впервые с 2016 года 
16 августа 2018, 09:28
Евро за 80 и доллар по 65: что дальше?

Евро за 80 и доллар по 65: что дальше?

На валютном рынке и в обменниках третий день подряд ажиотаж. Рубль  стремительно падает. Евро уже продается за 80 рублей, а доллар по 65. Такой высокий курс был только в 2016-году. 

Что делать в такой ситуации? Как скоро продавцы автомобилей и импортной 

11 апреля 2018, 01:41
Рубль сильно подешевел по отношению к доллару

Рубль сильно подешевел по отношению к доллару

Сегодня на валютных торгах ММВБ подешевела российская валюта. Относительно доллара США рубль подешевел на 59 копеек. Официальный курс "американца" на завтрашний день, установленный Банком России, составляет 57 рублей 22 копейки. Курс евро вырос на 43 копейки и составил 70 рублей 

6 февраля 2018, 03:51
Новые перспективы рубля: что ждет российскую валюту и фондовый рынок?

Новые перспективы рубля: что ждет российскую валюту и фондовый рынок?

Пока основное население страны отдыхало, на финансовых биржах кипела работа. За последние 6 дней рубль умеренно укрепился к основным валютам. Наиболее ликвидная пара доллар - рубль снизилась на 1%, до отметки 57 рублей за доллар. Давление на рубль, связанное с 

10 января 2018, 02:36
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