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Материалы по теме:

На поддержку семей с детьми в Самарской области направят 7 млрд рублей

На поддержку семей с детьми в Самарской области направят 7 млрд рублей

В бюджете Самарской области на 2019 год увеличены расходы на социальную сферу. Одно из приоритетных направлений, куда пойдут деньги — индексация мер соцподдержки семей с детьми. На эти цели предусмотрено 7 миллиардов рублей, что больше показателей шестилетней давности на 5 
29 ноября 2018, 09:13
В Самарской области пытаются аннулировать лицензии 121 управляющей компании

В Самарской области пытаются аннулировать лицензии 121 управляющей компании

Госжилинспекция Самарской области подала иски в суд на аннулирование лицензий сразу 121 УК из 418 имеющихся в регионе. Возможно, уже до конца года они прекратят свое существование. Разрешение на деятельность отберут у тех компаний, которые в течение полугода не взяли 
28 ноября 2018, 12:10
Компанию, которая разработает концепцию туристического развития центра Самары, выберут 7 декабря

Компанию, которая разработает концепцию туристического развития центра Самары, выберут 7 декабря

В Самаре разработают за 3 млн рублей концепцию туристического развития центра города, соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчика, который выполнит научно-исследовательскую работу, ищет городской департамент культуры и молодёжной политики. Согласно техзаданию, речь идет о территории в границах стрелки 
28 ноября 2018, 02:07
В России будет сложнее получить розничный кредит

В России будет сложнее получить розничный кредит

Получить розничный кредит вскоре будет сложнее. По указанию Центробанка уже в 2019 году перед выдачей займа на сумму более 10 тысяч рублей банки начнут оценивать долговую нагрузку заемщика. Для этого будут учитываться сведения о доходе и других обязательствах клиентов. Сейчас 
28 ноября 2018, 11:52
В Самаре завели уголовное дело на начальника контрольного отдела УФНС

В Самаре завели уголовное дело на начальника контрольного отдела УФНС

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении начальника контрольного отдела УФНС России по Самарской области. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, еще двум местным жителям инкриминируют посредничество взяточничестве.

По версии следствия, в мае этого года начальник 
28 ноября 2018, 08:58
Мэрия Тольятти пытается взыскать 407 млн рублей с ритуальщиков

Мэрия Тольятти пытается взыскать 407 млн рублей с ритуальщиков

Родственные разборки... В Тольятти местная мэрия пытается взыскать 407 млн рублей с подконтрольного ей же «Спецкомбината ритуальных услуг». С необычным иском городские власти обратились в Арбитражный суд Самарской области. Согласно материалам дела, речь идет о задолженности, возникшей в результате использования 
27 ноября 2018, 12:15
Верховный суд разрешил отнимать единственное жилье у россиян

Верховный суд разрешил отнимать единственное жилье у россиян

Общее число граждан России, прошедших процедуру личного банкротства, к ноябрю 2018 года превысило 90 тысяч человек. Вместе с тем потенциальных банкротов в стране насчитывается в девять раз больше. По данным Объединенного кредитного бюро, на 1 октября 2018 года под такое 
27 ноября 2018, 10:17
В Самаре задержали за взятку в 1 млн рублей начальника контрольного отдела УФНС

В Самаре задержали за взятку в 1 млн рублей начальника контрольного отдела УФНС

В понедельник, 26 ноября, в губернской столице сотрудники управления ФСБ по Самарской области провели спецоперацию. 
 
- В Самаре с поличным при получении взятки в 1 млн руб задержан начальник контрольного отдела управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Самарской области Александр 
27 ноября 2018, 08:38
В каких валютах хранить сбережения

В каких валютах хранить сбережения

Один из главных российских финансовых экспертов, ныне председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин рекомендует хранить сбережения размером 1-2 млн рублей и меньше в рублях, потому что потом при расчётах и покупках все равно придётся вернуться к российской валюте. Однако суммы 
26 ноября 2018, 11:07
Если покупать доллары, то сейчас!

Если покупать доллары, то сейчас!

В декабре курс доллара, по мнению многих федеральных аналитиков, будет расти. Это связано в первую очередь с тем, что банки накопили слишком мало свободной валюты ($1,5 млрд), чтобы заплатить по внешнему долгу в декабре, который составляет 8 млрд долларов. Значит, 
26 ноября 2018, 09:01
Депутаты Самарской губдумы предложили увеличить финансирование сферы промышленности

Депутаты Самарской губдумы предложили увеличить финансирование сферы промышленности

В начале декабря депутаты Самарской губернской думы будут принимать во втором, окончательном чтении, бюджет региона. Сейчас парламентарии занимаются распределением денег по конкретным статьям. В четверг главный финансовый документ области обсуждался на комитете по промышленности, предпринимательству и торговле.

На заседании 
23 ноября 2018, 10:57
Стало известно, кого из самарцев коснутся льготы по имущественному налогу

Стало известно, кого из самарцев коснутся льготы по имущественному налогу

Жители региона, имеющие в собственности квартиру, дом, земельный участок или транспортное средство, начали получать извещения на оплату имущественных налогов за 2017-й год по почте или в электронном виде через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС России. Налоговики уже отправили более 
9 октября 2018, 09:45
Тольяттинка чуть не осталась без «Porsche» из-за долгов по налогам

Тольяттинка чуть не осталась без «Porsche» из-за долгов по налогам

Жительница Тольятти едва не осталась без машины из-за того, что не озаботилась своевременной уплатой налогов. Она задолжала государству 196 тысяч рублей, но гасить эту сумму не спешила. Тогда судебные приставы завели на нее исполнительное производство. Несмотря на неоднократные предупреждения, женщина 

4 октября 2018, 10:18
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