Президент Владимир Путин подписал закон об экспериментальном налоге на самозанятых. Теперь на территории четырех российских субъектов будет проводиться эксперимент с таким налогообложением. Нотариусам, арбитражным управляющим и адвокатам повезло: под действие нового закона о налогообложении самозанятых они не попадают. Всем остальным работающим на себя, если их доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц, теперь придется отдавать государству 4% от заработка, если они оказывают услуги физическим лицам, и 6% - если юридическим. Как еще в сентябре рассказывала «ТЕРРЕ» студентка Социально-педагогического университета Мария Казандаева, ее стипендия - 2300 рублей. На жизнь она зарабатывает репетиторством. С 4 учеников в месяц имеет около 10 тысяч рублей. Отдавать хотя бы часть денег государству не готова.
- Студенты идут работать не от легкой жизни, как говорится. Те, кому деньги не нужны, они не ходят работать и у них достаточно средств на свои нужды. Людям, которые работают, эти деньги необходимы. Чтобы с них ещё снимали налог, я считаю, это неправильно. Мне придется идти куда-то в другое место идти работать, а я бы очень не хотела прощаться с этим видом деятельности. Я думаю, что так поступит далеко не один человек, а процентов 50 студентов, которые таким образом зарабатывают на жизнь, - говорит студентка СГСПУ Мария Казандаева.
Новый налог включает в себя страховые взносы на обязательное медицинское страхование, при этом правительство не будет отказываться от выплаты самозанятым страховых пенсий по старости. Средства предлагается отчислять единым платежом ежемесячно с банковской карточки через специально разработанное для этого приложение. Впрочем, непонятно, кто и как будет контролировать внесение транзакций в приложение.
- Тут есть такой нюанс. Нужно понимать: те, кто занимается репетиторством или фотографированием, - это люди, у которых есть ещё основная работа. Работа учителя, преподавателя. Они занимаются репетиторством в свободное от основной работы время, поэтому сам по себе пенсионный стаж им не так важен, потому что он идет по основной работе, - рассказал адвокат адвокатского бюро RBL Денис Герасимов.
Государство ежегодно перечисляет за безработных в фонд ОМС порядка 50 миллиардов рублей. Сократить расходы, а заодно пополнить казну за счёт налогов на прибыль самозанятых можно, только выведя их из тени. По данным Общественной палаты России, потери бюджетов всех уровней из-за «теневой» экономической занятости населения ежегодно составляют более 1 млрд 200 миллионов рублей.
- Любое лицо, которое получает доход, должно платить налог 13%, но дело в том, что зачастую не все это делают; так сложилось исторически, что государство не всегда обращало внимание на доходы физлиц по ряду деятельности. Торты, репетиторство и так далее. Но обязанность уплаты налога никто не снимал, - подчеркивает главный управляющий партнер адвокатского бюро RBL Дмитрий Самигуллин.
В 2017-м обсуждался вариант с введением патентов для этой категории людей. Предполагалось, что продлевать действие таких документов гражданам придется каждый год и отдавать за это от 20 до 60 тысяч рублей в зависимости от экономических показателей региона. Но дальше предложений дело не пошло.
- Не каждый предприниматель готов оплатить в момент 50-60 тысяч рублей. В общем же и целом, я считаю, патентная система несёт в себе больше плюсов, чем минусов. Предприниматель покупает патент и освобождается от уплаты целого ряда налогов. Простота бухгалтерской отчётности, отсутствие какого-либо бухгалтерского учёта - всё это делает патентную систему очень доступной, - уверяет финансовый аналитик Алексей Ульянин.
Для зарегистрированных самозанятых предусмотрены штрафы, если они не заплатят налог. Первый составит 20% от суммы нарушения. В случае, если повторное нарушение произошло в течение шести месяцев после первого, штраф составит 100% всей суммы нарушения. До конца 18-го года для самозанятых действуют налоговые каникулы. Фискальный сбор вводится с 1 января 2019-го и пока только в нескольких регионах, как пилотный проект. Это касается Москвы, Московской и Калужской областей, а также Татарстана. Если эксперимент будет удачным, то другие регионы смогут к нему присоединиться, когда пожелают, но не позднее чем через 10 лет.