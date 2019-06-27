Роскачество провело проверку самых популярных видов чая. Всего в исследовании приняли участие 48 листовых и пакетированных чаев от 35 производителей. Оценка проходила по 178 показателям качества и безопасности.

В итоге в чайных пакетах 11 из 35 производителей специалисты обнаружили бактерии кишечной …