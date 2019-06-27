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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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В 11 марках чая нашли кишечную палочку

В 11 марках чая нашли кишечную палочку

Роскачество провело проверку самых популярных видов чая. Всего в исследовании приняли участие 48 листовых и пакетированных чаев от 35 производителей. Оценка проходила по 178 показателям качества и безопасности.

В итоге в чайных пакетах 11 из 35 производителей специалисты обнаружили бактерии кишечной 

4 июня 2019, 11:53
Российские консервы подменили

Российские консервы подменили

Организация "Роскачество" провела проверку рыбных консервов, которые предлагаются к покупке жителям страны. В исследовании приняли участие продукты из кижуча, нерки, кеты и горбуши 23 торговых марок. Все они произведены в России. Стоимость продукции составила от 89,9 до 179 рублей.
25 сентября 2018, 11:30
Союз пивоваров указал на «нарушение» при исследовании пива

Союз пивоваров указал на «нарушение» при исследовании пива

Союз российских пивоваров подверг резкой критике итоги мониторинга светлого нефильтрованного пива, проведенного автономной НКО «Российская система качества» по заказу правительства. Эта организация не может давать экспертное заключение о соответствии продукции нормативным требованиям, утверждают пивовары. «Отсутствие у сотрудников Роскачества профессиональных знаний 
14 июня 2018, 02:23
Известное самарское пиво провалило проверку Роскачества

Известное самарское пиво провалило проверку Роскачества

Роскачество провело мониторинг светлых сортов пива, которые продаются на рынке страны. Всего в исследование попали 40 брендов.

Из всех проверенных сортов эксперты не обнаружили ни одного, который производился бы с помощью «порошка». Главным объектом исследования стало содержание солода к несоложенному сырью. 

13 июня 2018, 01:58
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