Эксперты Роскачества рассказали, как нужно правильно выбирать зонты и ухаживать за ними. При покупке аксессуара надо обращать внимание на то, чтобы не было люфта между деталями каркаса. Не менее важно отсутствие перетяжек на ткани.
Чтобы зонт служил как можно дольше, он нуждается в правильном уходе. Прежде всего это касается сушки. Большинство жителей страны оставляют свои зонты после дождя раскрытыми. При таком способе устройства быстро приходят в негодность. Намокший зонт необходимо закрывать и просто вешать его для сушки куполом вниз. Иногда полезно промывать купол зонта под душем с мягким шампунем, стоит время от времени мыть и ручку, из-за эксплуатации на улице.
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В 11 марках чая нашли кишечную палочку
Роскачество провело проверку самых популярных видов чая. Всего в исследовании приняли участие 48 листовых и пакетированных чаев от 35 производителей. Оценка проходила по 178 показателям качества и безопасности.
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4 июня 2019, 11:53
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Российские консервы подменили
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25 сентября 2018, 11:30
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Союз пивоваров указал на «нарушение» при исследовании пива
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14 июня 2018, 02:23
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Известное самарское пиво провалило проверку Роскачества
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13 июня 2018, 01:58
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