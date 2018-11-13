Стартовал период раннего бронирования летних заграничных туров. Не все страны пока выставили свои предложения, но выбрать уже есть из чего. Например, июньская неделя в Турции сейчас стоит 50 000 рублей на двоих - это отель 3 звезды, и 70 тысяч на двоих - 5 звезд. В Тунис пока бронируются вылеты только из Москвы - мартовский тур на двоих стоит примерно 55 000, для сравнения, неделя в Сочи в это время от 30 на двоих. Греция с 30 апреля - от 64 тысяч - дабл. Кроме того, есть хорошие предложение в Эмираты и Болгарию.
На некоторые отели скидки доходят до 30-50%. К слову сказать, в нашей стране популярность раннего бронирования растет год от года. Это выгодно не только тем, кто хочет сэкономить, но и тем, кому надо попасть в конкретный крайне популярный отель и получить номер с определенным видом из окна. В Европе этой услугой пользуются три четверти путешественников.
Тем временем, турецкие отельеры уведомили российских операторов о росте цен на проживание. По данным исполнительного директора ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, стоимость туров может повыситься на треть. В 2018 году спрос на отдых в Турции среди россиян вырос на треть. Именно в эту недорогую страну с вполне приличным сервисом перенаправился турпоток после закрытия Египта. В октябре, когда все ждали традиционного для межсезонья снижения цен, этого не случилось. И вот теперь речь зашла о том, что отдых в Турции в 2019-м году вообще подорожает как минимум на 30%.
- Почему будет расти? Раньше субсидии были, чартеры всегда доплачивала турецкая сторона, а сейчас неизвестно. Турецкая сторона хочет дополнительные услуги сделать платными, например, хамамы были бесплатными. Удорожание услуг, чартеры не субсидируются, отельеры повышают цены на свои услуги и расчет в евро - это все будет влиять на повышение цены. На 50%, конечно, не вырастут, потому что рынок - это сосуд и туристы будут ездить в другие страны, но на 30% повышение будет, - считает директор турагентства "География" Наталья Шевченко.
По данным ассоциации туроператоров России, турецкие отельеры рассматривают возможность расширения спектра дополнительных платных услуг по системе "все включено": в частности, собираются взимать деньги не только за сауну, но и за доступ в интернет, пользование детскими спортплощадками и даже за бутилированную воду в номерах. Местная валюта - лира девальвировалась, и это спровоцировало рост себестоимости всех услуг.
Впрочем, некоторые эксперты все-таки сомневаются в том, что рынок позволит туркам сильно «разгуляться»
- Мне на самом деле слабо верится в данную ситуацию, потому что ценами голосует рынок. Наш рынок к этому не готов. Кроме того, открытие Египта, которое мы все ждем, было объявлено нашим президентом. Было сказано, что скоро откроют, и я думаю, что все-таки после Нового года, возможно, это состоится. В любом случае, это может подвинуть как направление Турцию. Я думаю, что туроператоры будут мониторить рынок и делать очень осторожные шаги в сторону увеличения цен, - уверена исполнительный директор компании "Самараинтур-с" Вера Быстракова.
По мнению некоторых экспертов, рост стоимости путевок в Турцию составит максимум 10%. Если удорожание окажется больше, то туристы будут чаще выбирать Грецию, Кипр и Испанию. Сейчас, когда высокий сезон миновал, в Турции можно отдохнуть из расчета 20 000 рублей за человека в четырехзвездочном отеле. В рамках раннего летнего бронирования средняя цена за неделю в Турции на двоих начинается от 40000 с учетом как минимум 30 процентной скидки. Альтернативные цены предлагает Тунис. Расценки же на новогодние праздники выглядят так: Турция 3 звезды 8 ночей - от 33000 на человека, 4 звезды - от 38. Неделя в Эмиратах, завтраки, стоит от 38 тысяч. В Тайланде 13 суток — 66 000. В Индии - от 64-х, во Вьетнаме от 62 с половиной. Автобусные туры в Казань и Уфу начинаются от 6 000 рублей, в Ижевск к деду Морозу от 9-ти, горнолыжный курорт в Абзаково - от 5 000.
Для сравнения, новогодняя неделя на сочинской Красной поляне обойдется в 36 000 рублей с человека.