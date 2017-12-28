Количество интернет-краж с банковских карт возросло в РФ на 30% за 3 года. За текущий год зафиксировано 300 000 таких случаев.
За последние 3 года злоумышленники придумали десятки схем вывода денег с карт. В частности, отмечают эксперты, заметно выросло число попыток создания фейковых порталов по продаже авиабилетов.
На первый взгляд, они почти неотличимы от оригинала. При более детальном ознакомлении выясняется, что в наименовании домена есть отличие в одну букву, рассказывают «Известия» со ссылкой на экспертов «Информзащиты». Пользователи переходят на такие страницы по лжерекламе или по определенным ссылкам и, не увидев подвоха, вводят данные своих карт.
Другим распространенным мошенническим приемом является игра на эмоциях пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Человек принимается искать свидетелей ДТП посредством соцсетей, с ними связываются злоумышленники и говорят об имеющейся у них записи с видеорегистратора, за которую следует выложить определенную сумму.
Как говорят в «Информзащите», в 2017 году резко увеличилось число интернет-краж, происходящих по вине самих граждан. Пользователи подключают интернет-банк к социальным сетям, применяют несложные пароли для мобильных банков, раскрывают их третьим лицам, а также игнорируют антивирусы. В результате человек становится потенциальной жертвой мошенников.
Вместе с тем, статистика показала: несмотря на то, что краж стало больше, преступникам удается выводить с карт меньшее количество средств.
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