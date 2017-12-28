Информацию о льготах россиян будут записывать на банковские карты Специфические идентификаторы граждан со сведениями о предоставляемых им льготах могут начать записывать на банковские или sim-карты. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на близкий к ЦБ источник.

Как поясняется, соответствующий вопрос прорабатывает ассоциация «Финтех» при регуляторе. Граждане смогут применять идентификаторы, …