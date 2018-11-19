Эксперты составили рейтинг доступности съемного жилья в России … Как свидетельствует статистика, острота «квартирного вопроса» в России постепенно уменьшается. Во-первых, более 85% семей имеют собственное жилье и проживают в нем. Во-вторых, объемы строительства даже на фоне кризиса продолжают оставаться на рекордных уровнях, и в год на одного человека в