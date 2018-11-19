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Материалы по теме:

В Самарской области с алиментщиков взыскали 110 млн рублей

В Самарской области с алиментщиков взыскали 110 млн рублей

В Самарской области за 10 месяцев этого года судебные приставы завели более 10 тысяч исполнительных производств на алиментщиков. Им удалось взыскать 110 млн рублей. Как отметили в региональном УФССП, к должникам применялись различные ограничения. Например, права на выезд за границы 
19 ноября 2018, 01:03
«АвтоВАЗ» возвращает долги

«АвтоВАЗ» возвращает долги

«АвтоВАЗ» начал возвращать долги. Уровень просроченной кредиторской задолженности тольяттинского автозавода по состоянию на 30 сентября этого года снизился на 1 процент от общей суммы обязательств. Годом ранее показатель достигал 15 процентов. Соответствующая информация содержится в отчете предприятия за третий 
17 ноября 2018, 08:15
Эксперты составили рейтинг доступности съемного жилья в России

Эксперты составили рейтинг доступности съемного жилья в России

Как свидетельствует статистика, острота «квартирного вопроса» в России постепенно уменьшается. Во-первых, более 85% семей имеют собственное жилье и проживают в нем. Во-вторых, объемы строительства даже на фоне кризиса продолжают оставаться на рекордных уровнях, и в год на одного человека в 
16 ноября 2018, 10:15
Проектирование «Немов-центра» в Самарской области обойдется в 27 млн рублей

Проектирование «Немов-центра» в Самарской области обойдется в 27 млн рублей

В Самарской области потратят 27 млн рублей на проектирование гимнастического комплекса «Немов-центр» в Тольятти. Подрядчика ищет областное «Управление капитального строительства». Согласно материалам тендера на портале госзакупок, центр на 800 зрительских мест разместится на улице Революционной в Автозаводском районе. Комплекс будет 
16 ноября 2018, 10:27
В Самаре выделят 260 млн рублей на развитие метро

В Самаре выделят 260 млн рублей на развитие метро

В следующем году 260 млн рублей из областной казны выделят на строительство метрополитена в Самаре. Эти деньги пойдут на завершение проектирования станции метро «Самарская» и начало строительно-монтажных работ. Напомним, что «Самарская» будет продолжением первой ветки метро из промышленной зоны в 
16 ноября 2018, 04:57
Эксперты рассказали, ждать ли в декабре ошеломительного падения рубля

Эксперты рассказали, ждать ли в декабре ошеломительного падения рубля

Рубль продолжает падение. Официальный курс доллара на вторник вырос на 67 копеек, а евро - на 28 с лишним. Этот тренд продолжает тенденцию минувшей недели, которую отечественная валюта завершила стремительным ослаблением позиции против ведущих мировых валют. Курс доллара тогда на 
12 ноября 2018, 09:14
В России появится новая профессия

В России появится новая профессия

В России будет создана новая профессия - цифровой куратор. Это консультант в области компьютерной грамотности. Такие сотрудники будут обучать, прежде всего, пожилых людей пользоваться цифровыми ресурсами, например, помогут им освоить электронные способы платежей за коммунальные услуги. Минтруд уже разработал профессиональный 
10 ноября 2018, 08:15
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