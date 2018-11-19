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В Самарской области с алиментщиков взыскали 110 млн рублей
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19 ноября 2018, 01:03
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«АвтоВАЗ» возвращает долги
«АвтоВАЗ» начал возвращать долги. Уровень просроченной кредиторской задолженности тольяттинского автозавода по состоянию на 30 сентября этого года снизился на 1 процент от общей суммы обязательств. Годом ранее показатель достигал 15 процентов. Соответствующая информация содержится в отчете предприятия за третий …
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17 ноября 2018, 08:15
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Эксперты составили рейтинг доступности съемного жилья в России
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16 ноября 2018, 10:15
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Проектирование «Немов-центра» в Самарской области обойдется в 27 млн рублей
В Самарской области потратят 27 млн рублей на проектирование гимнастического комплекса «Немов-центр» в Тольятти. Подрядчика ищет областное «Управление капитального строительства». Согласно материалам тендера на портале госзакупок, центр на 800 зрительских мест разместится на улице Революционной в Автозаводском районе. Комплекс будет …
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16 ноября 2018, 10:27
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В Самаре выделят 260 млн рублей на развитие метро
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16 ноября 2018, 04:57
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Эксперты рассказали, ждать ли в декабре ошеломительного падения рубля
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12 ноября 2018, 09:14
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В России появится новая профессия
В России будет создана новая профессия - цифровой куратор. Это консультант в области компьютерной грамотности. Такие сотрудники будут обучать, прежде всего, пожилых людей пользоваться цифровыми ресурсами, например, помогут им освоить электронные способы платежей за коммунальные услуги. Минтруд уже разработал профессиональный …
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10 ноября 2018, 08:15