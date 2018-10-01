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Депутат рассказал, сколько получают уборщицы в Самарской губдуме
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24 сентября 2018, 11:54
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45% самарцев считают, что сдача жилья - лучший способ заработка в старости
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25 августа 2018, 11:15
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Самым богатым молодым музыкантом Англии признали Адель
Опубликован рейтинг самых богатых музыкантов Великобритании. Первую позицию занял музыкант, сооснователь The Beatles Пол Маккартни. Его общее с супругой Нэнси Шевелл состояние превысило $1,1 млрд. На второй строчке расположился композитор Эндрю Ллойд Уэббер, уступающий чете Маккартни на $100 млн. Почетная …
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10 мая 2018, 09:28
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Работникам завода в Октябрьске выплатили зарплаты после его банкротства
«Завод керамзитового гравия» в Октябрьске задолжал зарплату своим работникам. По состоянию на март 127 сотрудникам не выплатили 6 миллионов 144 тысячи рублей. В дело вмешалась прокуратура.
Надзорная служба применила целый комплекс мер для разрешения ситуации. Было возбуждено 13 дел об административных …
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27 апреля 2018, 02:46
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6 миллионов 776 тысяч рублей заработал в прошлом году глава Сызрани Николай Лядин
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25 апреля 2018, 09:28
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Тольяттинская фирма задолжала бывшим сотрудникам более 4 миллионов рублей
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29 марта 2018, 10:42
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Все долги по зарплате игроков ЦСК ВВС за январь и февраль погашены
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27 марта 2018, 10:11
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Бюджет Самарской области на ближайшие годы принят в первом чтении
Бюджет Самарской области на ближайшие три года принят в первом чтении на внеочередном заседании Самарской Губернской Думы. Госдолг Самарской области почти в 65 миллиардов рублей вынуждает делать бюджет профицитным. Это непременное условие для дальнейшего получения средств из федеральной казны. В итоге …
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15 ноября 2017, 10:15
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В России утвердили список приоритетной экспортной продукции
Для поддержки российского несырьевого экспорта правительство утвердило перечень товаров и услуг, которым правительство собирается уделять наибольшее внимание. В список, в частности, занесена продукция гражданского машиностроения, а также металлообрабатывающей, химической, фармацевтической, легкой и медицинской промышленности, агропромышленного и леспрома.
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18 июля 2017, 05:29
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Музей неудачных товаров: В Швеции представлена необычная экспозиция
В шведском Хельсингборге с населением 130 тысяч человек появился необычный музей, где собраны самые коммерчески неудачные товары. Идея принадлежит местному жителю Самуэлю Уэсту.
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14 июня 2017, 11:28
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AliExpress начнет доставлять товары в РФ за один день
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25 апреля 2017, 09:22
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Список товаров, которые подорожали больше всего
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11 января 2017, 05:07