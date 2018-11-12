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Материалы по теме:

В России появится новая профессия

В России появится новая профессия

В России будет создана новая профессия - цифровой куратор. Это консультант в области компьютерной грамотности. Такие сотрудники будут обучать, прежде всего, пожилых людей пользоваться цифровыми ресурсами, например, помогут им освоить электронные способы платежей за коммунальные услуги. Минтруд уже разработал профессиональный 
10 ноября 2018, 08:15
В России запретили возвращать нераспроданнные скоропортящиеся продукты поставщикам

В России запретили возвращать нераспроданнные скоропортящиеся продукты поставщикам

Госдума запретила возвращать непроданные скоропортящиеся продукты поставщикам. Речь идет о товарах со сроком хранения меньше 30 дней. К таким, например, относятся большинство наименований молочной продукции, хлеб, мясо и рыба в сыром незамороженном виде, некоторые овощи и фрукты. Закон также вводит 
10 ноября 2018, 07:57
Эксперты рассказали, что будет с рублем

Эксперты рассказали, что будет с рублем

С 8 ноября российский минфин начнет закупать американскую валюту. В течение месяца ежедневно на это будет тратиться по 25 миллиардов рублей. В итоге уйдет рекордная сумма: почти 526 миллирдов. Для сравнения, в октябре на доллары потратили 475 миллиардов рублей, а 
7 ноября 2018, 10:53
Как в России изменится цена на бензин после Нового года

Как в России изменится цена на бензин после Нового года

По итогам октября цены на бензин выросли на 0,4% - это данные Росстата, а за 9 месяцев текущего года топливо подорожало в общей сложности на 9 с лишним процентов. Самые резкие скачки были зафиксированы весной и в начале лета. Так, 
7 ноября 2018, 07:44
Рубль укрепляет свои позиции

Рубль укрепляет свои позиции

Рубль укрепляется. Во вторник утром на открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю упал до 65.99. Это на 21 копейку ниже, чем было в пятницу вечером. Евро снизился на шесть копеек, до 75,38 рубля. Дальнейший сценарий развития событий во 
6 ноября 2018, 09:08
Эксперт рассказал, почему рубль восстанавливается после рекордного падения

Эксперт рассказал, почему рубль восстанавливается после рекордного падения

Российская валюта продолжает восстанавливаться после рекордного падения. В среду, впервые с 28 августа, на торгах Московской биржи курс доллара опускался ниже 67 рублей. Эксперты объясняют это налоговым периодом, высокими ценами на нефть и решительными действиями Банка России, который пошёл на 
19 сентября 2018, 09:13
Эксперты рассказали самарцам о перспективах курса рубля

Эксперты рассказали самарцам о перспективах курса рубля

На российском валютном рынке продолжается коррекция. Официальный курс рубля на 16 августа укрепился по отношению к доллару на 38 копеек, к евро - на 1 рубль и 1 копейку. Тем не менее, волатильность сохраняется. Отечественная валюта впервые с 2016 года 
16 августа 2018, 09:28
Как повлияют новые санкции США на курс рубля

Как повлияют новые санкции США на курс рубля

Конгресс США готовит новые санкции против России. Они коснутся как отдельных политиков и бизнесменов, так и целых отраслей экономики, например, нефтяной. Тем временем, российские власти продолжают создавать резервы иностранных денег на случай возможных финансовых сложностей и для поддержки курса рубля. 
6 августа 2018, 11:07
ВЦИОМ: россияне дают 49 рублей за доллар через год

ВЦИОМ: россияне дают 49 рублей за доллар через год

Специалисты всероссийского Центра Изучения Общественного Мнения огласили результаты очередного опроса жителей нашей страны по поводу прогноза курса доллара. Как оказалось, согласно оценкам россиян, валюта США опустится до отметки 49 рублей через год. На данный момент, 8 апреля, курс доллара достигает 
8 апреля 2016, 12:47
Рубль подтянулся за нефтью

Рубль подтянулся за нефтью

В четверг, 27 августа, утренние торги на ММВБ начались с укрепления национальной валюты. По состоянию на 10:10 мск доллар США расчетами tomorrow подешевел на 1,07 руб. по сравнению с уровнем закрытия среды - до 67,82 руб. Евро потерял 1,11 руб. 
27 августа 2015, 11:28
Рубль замер

Рубль замер

В пятницу, 21 августа, на открытии торгов ММВБ стоимость российского рубля менялась незначительно. Доллар США расчетами tomorrow подешевел на 0,01 руб. до 67,94 руб. Евро прибавил 0,16 руб. до 76,55 руб. Доллар сейчас слабеет по отношению к основным мировым валютам, 
21 августа 2015, 11:28
Падающая нефть потянула за собой рубль

Падающая нефть потянула за собой рубль

В четверг, 20 августа, российский рубль продолжил дешеветь после резкого падения накануне. Напомним, в среду нефтяные котировки рухнули ниже 47 долларов за баррель смеси Brent после того, как были опубликованы данные о росте запасов сырья в США.

Кроме того, 
20 августа 2015, 11:38
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