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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.06.2019 
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Для Самары купят компьютерный томограф за 65 млн рублей

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В Самаре раздавили 18 тонн томатов без документов

В Самаре раздавили 18 тонн томатов без документов

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25-летний парень пытался провезти в Самару из Чехии 50 тысяч евро

25-летний парень пытался провезти в Самару из Чехии 50 тысяч евро

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У самарских «Крыльев Советов» могут появиться потенциальные спонсоры

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С 20 июня в самарских вузах стартует приемная кампания

С 20 июня в самарских вузах стартует приемная кампания

Уже 20 июня в Самарской области начнут работать приемные комиссии высших учебных заведений. Первыми в вузы начнут подавать документы иностранные абитуриенты. По оценкам руководства крупнейших университетов региона,  за пять лет число молодых людей из-за рубежа, желающих получить образование в 63-м 
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Курс биткоина снова пошел вверх

Курс биткоина снова пошел вверх

Курс биткоина снова пошел вверх. За прошлую неделю главная криптовалюта выросла почти на 20 %, достигнув отметки в 9323 доллара за штуку. В сравнении с июнем прошлого года биткоин подорожал уже на 39 %. Аналитики связывают это с 
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Родные самарского бизнесмена Михаила Косова предполагают, что его могли убить

Родные самарского бизнесмена Михаила Косова предполагают, что его могли убить

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Эксперты рассказали, что будет с рублем этим летом

Эксперты рассказали, что будет с рублем этим летом

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Что будет с курсом иностранной валюты в майские праздники?

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Эксперт: курс доллара в 2019 году не опустится ниже 65 рублей

Курс доллара США в 2019 году не опустится ниже 65 рублей. И, скорее всего, будет держаться в диапазоне до 70 рублей. Сейчас давление на отечественную валюту оказывает ожидание нового пакета санкций США против российских компаний и банков. Такие ограничения могут 
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Что делать в такой ситуации? Как скоро продавцы автомобилей и импортной 

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Доллар резко подскочил: курс валют на 22 июня и прогнозы

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 22 июня, вырос сразу на 1 рубль 42 копейки и достиг психологической отметки в 60 рублей. Это произошло впервые с февраля текущего года. Курс евро вырос на 1 рубль 48 копеек и составил 66 

21 июня 2017, 05:43
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