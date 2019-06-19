|
В мае цены на «вторичку» в Самарской области выросли
|
19 июня 2019, 10:16
|
Для Самары купят компьютерный томограф за 65 млн рублей
Для "Самарского областного клинического кардиологического диспансера" приобретут компьютерный томограф почти за 65 миллионов рублей. Как следует из информации на портале госзакупок, единственным участником конкурса было ООО "Дельрус МРЦ", оно же автоматически и стало и победителем. Заказчик - областной бюджет …
|
19 июня 2019, 08:21
|
В Самаре раздавили 18 тонн томатов без документов
Специалисты регионального Роспотребнадзора предотвратили незаконный ввоз в Россию 18 тонн томатов из Туркменистана. Дело в том, что партию овощей везли на грузовике, но владелец товара предоставил фальсифицированные фитосанитарные документы.
|
19 июня 2019, 03:54
|
25-летний парень пытался провезти в Самару из Чехии 50 тысяч евро
|
19 июня 2019, 02:39
|
У самарских «Крыльев Советов» могут появиться потенциальные спонсоры
В ближайшее время может расшириться список новых инвесторов самарского футбольного клуба. Во вторник, 18 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с потенциальными партнерами команды, обсуждались планы по ее развитию. Как отметили в пресс-службе обправительства, по итогам встречи с потенциальными …
|
19 июня 2019, 02:15
|
С 20 июня в самарских вузах стартует приемная кампания
|
19 июня 2019, 12:31
|
Курс биткоина снова пошел вверх
|
18 июня 2019, 09:46
|
Родные самарского бизнесмена Михаила Косова предполагают, что его могли убить
|
18 июня 2019, 05:33
|
Эксперты рассказали, что будет с рублем этим летом
|
5 июня 2019, 11:11
|
Что будет с курсом иностранной валюты в майские праздники?
|
25 апреля 2019, 10:05
|
Конгресс США готовит новые санкции. Как это в ближайшее время повлияет на курс рубля?
Российская экономика в ожидании очередных западных санкций. Их новый вариант представил конгресс США. Предлагается запретить американским юридическим и физлицам сделки с государственными ценными бумагами России и нефтегазовыми компаниями. Накладываются ограничения и на наши банки, которые, по информации конгрессменов, вмешивались в …
|
4 марта 2019, 08:34
|
Эксперт: курс доллара в 2019 году не опустится ниже 65 рублей
|
18 февраля 2019, 01:38
|
Евро за 80 и доллар по 65: что дальше?
|
11 апреля 2018, 01:41
|
Новые перспективы рубля: что ждет российскую валюту и фондовый рынок?
|
10 января 2018, 02:36
|
Доллар резко подскочил: курс валют на 22 июня и прогнозы
|
21 июня 2017, 05:43
Мы Вам перезвоним!