Реакция на новый законопроект об ужесточении контроля в киберпространстве в Японии от международной группировки хакеров "Anonymous" долго себя не заставила ждать. В этот же день кибератаке подверглось министерство здравоохранения этой страны. Причём проблемы на рабочих компьютерах сотрудников министерства стали проявляться …