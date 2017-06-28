Эксперты компании Group-IB, занимающейся ранним выявлением киберугроз, утверждают, что за одной из последних кибератак в России и на Украине стоит вирус-вымогатель под названием Petya.A. Работает он аналогично своему предшественнику WannaCry: блокирует компьютер и требует выкуп в биткоинах за возобновление доступа.
Причиной глобальной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые корпорации в двух государствах оказался вирус-шифровальщик Petya.А, прокомментировали в Group-IB. — Он блокирует компьютеры и вымогает $300 в биткоинах.
Напомним, масштабная кибератака вчера заблокировала работу сразу нескольких украинских банков, транспортных объектов, метрополитена и даже кабинета министров. Как сообщается, в числе крупных компаний РФ, пострадавших от вируса, — "Роснефть" и "Башнефть-добыча".
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