Общественной палатой РФ опубликован рейтинг самых добрых городов России, первое место в котором с существенным отрывом от своих конкурентов занял Санкт-Петербург. Выводы сделаны по результатам первого месяца всероссийской экологической акции «Марафон добрых дел», стартовавшей 1 марта текущего года.
Вторым по доброте названа Казань, третье место принадлежит подмосковному городу Химки. Сама Москва при этом тоже вошла в топ-10 рейтинга. Также в десятке очень добрых городов оказались Саратов, Пермь, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Череповец и Омск.
При составлении рейтинга оценивалось количество добрых дел, сделанных жителями российских городов в рамках проводимой акции. Её организаторы подчеркивают, что люди очень обеспокоены состоянием экологии в стране и готовы сделать многое, опираясь только на собственные силы и средства.
Отметим, за месяц в «добром» марафоне успели поучаствовать жители 1300 различных населенных пунктов страны, общее число участников превысило 60 тысяч.
Добавим, инициатором проекта, который получил поддержку у Министерства образования и науки, выступила член ОП РФ Елена Сутормина.
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