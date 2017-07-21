Согласно статистическим данным, в России в последнее время постоянно растет спрос на кроссоверы. Как говорят эксперты «Автостата», по популярности эта разновидность транспортных средств уже обошла автомобили B-класса.
За первое полугодие 2017-го вседорожники различного типа разошлись по стране тиражом в 273,9 тыс. экземпляров, что соответствует 41% суммарных продаж транспорта в России за отчетный период. Кроссовером №1 по результатам января-июня признан Hyundai Creta с показателем 24 143 экземпляра. Второе место в рейтинге досталось французскому вседорожнику Renault Duster (19 809 машин или минус 15% в годовом сравнении). В топ-3 также попал мировой бестселлер Toyota RAV4 (16 016, -0,9%).
Машины B-класса за этот же период реализованы в РФ числом 268,6 тыс. (40% от общих продаж). В этом сегменте лидирует представитель южнокорейского автопрома KIA Rio (46 158, +17%). Второе место у LADA Granta (41 996, -4,5%), а замкнула тройку LADA Vesta (34 595, +51,1%). Всего с января по июнь россияне купили 718 529 легковых автомобилей (+6,9%).
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