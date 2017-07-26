Криптовалютный ажиотаж не оставил равнодушными и людей, которые называют себя “ясновидящими”. Последние нашли новый способ заработать денег за счет доверчивых россиян и начали заряжать компьютерные видеокарты на майнинг, пишет РИА Новости со ссылкой на канал на Youtube “Like News”.
“Like News” выложили в сеть видео, на котором можно увидеть “парапсихолога-целителя” Элену Гамаюн. Экстрасенс проводит некий обряд с видеокартой своей клиентки (возможно подставной актрисой, отмечает РИА Новости), которая обратилась к “ясновидящей” для помощи привлечения в свою жизнь денег.
На протяжении видеоролика клиентка держит видеокарту и проводит дыхательные упражнения, а Элена бьет по чаше и читает речь. Некоторые пользователи хостинга под видео отметили, что видеокарта старая и никак не может подходить для добычи криптовалюты.
Майнинг – способ добычи криптовалюты, в том числе и биткоинов. В его основе лежат математические вычисления с помощью видеокарт. Итогом операций является полученная пользователем криптовалюта.
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