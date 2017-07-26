С мая по июль ее курс вырос практически в 2 раза и сейчас составляет 640 долларов США. В пересчете на рубли это 42 тысячи. Эти деньги никем не контролируются. А потому отечественная банковская система работать с подобными псевдовалютами не разрешает. …